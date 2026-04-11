La Premier League potrebbe regalare il più incredibile dei finali: tra Arsenal e Manchester City a decidere potrebbe essere la differenza reti

Quella che sembrava essere una delle corse al titolo meno avvincenti in assoluto in Europa potrebbe non solo clamorosamente riaprirsi, ma anche regalare uno dei finali più incredibili in assoluto.

È bastata la sconfitta interna patita dall'Arsenal contro il Bournemouth a cambiare completamente le prospettive in Premier League.

I Gunners possono ancora vantare un vantaggio di nove punti sul Manchester City, cosa questa che farebbe pensare a una rimonta al limite dell'impossibile, ma ci sono alcuni fattori che fanno in modo che i Citizens possano in qualche modo essere padroni del loro destino.