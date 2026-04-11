Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP
Leonardo Gualano

La Premier League potrebbe regalare il più incredibile dei finali: tra Arsenal e Manchester City a decidere potrebbe essere la differenza reti

Premier League
Manchester City
Arsenal

La Premier League potrebbe clamorosamente proporre un incredibile testa a testa: il Manchester City può tentare la clamorosa rimonta sull'Arsenal.

Pubblicità

Quella che sembrava essere una delle corse al titolo meno avvincenti in assoluto in Europa potrebbe non solo clamorosamente riaprirsi, ma anche regalare uno dei finali più incredibili in assoluto.

È bastata la sconfitta interna patita dall'Arsenal contro il Bournemouth a cambiare completamente le prospettive in Premier League.

I Gunners possono ancora vantare un vantaggio di nove punti sul Manchester City, cosa questa che farebbe pensare a una rimonta al limite dell'impossibile, ma ci sono alcuni fattori che fanno in modo che i Citizens possano in qualche modo essere padroni del loro destino.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    IL CITY HA GIOCATO DUE GARE IN MENO

    La classifica della Premier League in vetta recita: Arsenal 70, Manchester City 61.

    Letta così la pratica potrebbe sembrare chiusa, ma c'è un fattore che invece tiene aperto ogni discorso: i Citizens hanno giocato due partite in meno.

    Una, quella valida per il trentaduesimo turno di Premier League, li vedrà protagonisti domenica sul campo del Chelsea, mentre l'altra contro il Crystal Palace non ha ancora una data definitiva.

    • Pubblicità

  • LO SCONTRO DIRETTO A MANCHESTER

    Una data fondamentale per la corsa che conduce al titolo di campioni d'Inghilterra potrebbe essere quella del 19 aprile.

    Quel giorno Manchester City ed Arsenal si affronteranno in un importantissimo scontro diretto e lo faranno in casa dei Citizens.

    Una sfida alla quale gli uomini di Guardiola potrebbero presentarsi con sei sole lunghezze di distacco e con una partita ancora da recuperare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    QUOTA 85 PUNTI

    Il Manchester City ha sin qui messo in cascina 61 punti in trenta partite giocate e da qui alla fine del torneo ne avrà ancora 24 a disposizione.

    Questo vuol dire che, vincendole tutte, potrebbe spingersi fino a quota 85, ovvero quella massima che potrebbe raggiungere l'Arsenal, ovviamente in caso di sconfitta nello scontro diretto.

    Citizens e Gunners potrebbero dunque arrivare a pari punti al triplice fischio finale delle rispettive ultime partite.


  • IL FATTORE DIFFERENZA RETI

    Qualora tale ipotesi dovesse incredibilmente verificarsi, a decidere la vincitrice dell'edizione 2025-2026 della Premier League sarebbe la differenza reti.

    L'Arsenal può al momento vantare un +38, mentre il City è a +32, ma tenendo conto che ha giocato due partite in meno, in caso di doppia vittoria recupererebbe già minimo due goal.

    In caso di ulteriore successo nello scontro diretto, il divario si ridurrebbe ulteriormente, perché in quel caso i Citizens potrebbero contare non solo sulle reti fatte, ma anche su quelle subite dai rivali.

    Ogni scenario potrebbe dunque essere incredibilmente aperto e la Premier potrebbe ancora regalare un finale da sogno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP