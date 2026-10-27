La possibile occasione di Vergara dopo l'infortunio: verso una maglia da titolare in Monza-Napoli, l'idea di Allegri

In realtà, prima dell'infortunio, Antonio Vergara non aveva trovato tantissimo spazio con Allegri.

Per lui finora solo 173' giocati complessivamente in questa stagione con due presenze da titolare in campionato e un cambio all'intervallo contro il Bologna.

Il tutto nonostante Vergara fosse entrato molto bene alla prima giornata di campionato quando ha segnato un goal e fornito un assist a Genova, tanto che Roberto Mancini lo ha convocato per le gare di Nations League.

Allegri invece, a precisa domanda sullo scarso utilizzo di Vergara, aveva risposto così: "Era entrato bene a Genova, però credo che nel dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena tredici partite nel Napoli, bisogna andarci un pochino piano".