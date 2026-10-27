La possibile occasione di Vergara dopo l'infortunio: verso una maglia da titolare in Monza-Napoli, l'idea di Allegri

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Antonio Vergara scalpita e vuole riprendersi il tempo perduto in questo inizio di stagione.
L'infortunio subito in Nazionale sembrava dovesse tenerlo fuori ancora per un po', invece il giocatore del Napoli ha bruciato i tempi ed è già tornato a disposizione di Allegri.
Lo stesso Allegri che, dopo averlo convocato e fatto subentrare nel finale della gara casalinga contro la Roma, sta pensando di concedergli subito un'occasione dal 1'.
Anche perché, dopo la trasferta di Monza, il suo Napoli è atteso a Torino dalla Juventus dell'ex Spalletti.