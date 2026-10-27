Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

La possibile occasione di Vergara dopo l'infortunio: verso una maglia da titolare in Monza-Napoli, l'idea di Allegri

Serie A
Napoli
Monza vs Napoli
Monza

Dopo aver recuperato a tempo di record dall'infortunio subito in Nazionale, Antonio Vergara è subentrato nel finale di Napoli-Roma e si candida per una maglia da titolare a Monza.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Antonio Vergara scalpita e vuole riprendersi il tempo perduto in questo inizio di stagione.

L'infortunio subito in Nazionale sembrava dovesse tenerlo fuori ancora per un po', invece il giocatore del Napoli ha bruciato i tempi ed è già tornato a disposizione di Allegri.

Lo stesso Allegri che, dopo averlo convocato e fatto subentrare nel finale della gara casalinga contro la Roma, sta pensando di concedergli subito un'occasione dal 1'.

Anche perché, dopo la trasferta di Monza, il suo Napoli è atteso a Torino dalla Juventus dell'ex Spalletti.

  • IL RECUPERO LAMPO

    Come dicevamo sopra Antonio Vergara si era fermato per infortunio durante la sosta delle Nazionali.

    Gli esami strumentali, svolti una volta rientrato a Napoli, avevano evidenziato un problema muscolare piuttosto serio che sembrava potesse tenerlo fuori circa un mese e mezzo.

    Vergara invece ha già recuperato anticipando i tempi ed è stato convocato per Napoli-Roma, quando è subentrato nel finale al posto di Lang.

    Un rientro importante per Allegri che proprio nella gara contro i giallorossi ha invece perso per infortunio sia Leonardo Spinazzola che Badiashile, entrambi indisponibili per le prossime partite di campionato e Champions League.

  • MAGLIA DA TITOLARE A MONZA?

    Il Napoli nel turno infrasettimanale sarà impegnato a Monza, dove Allegri potrebbe optare per un robusto turnover.

    Gli azzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria, che è arrivata solo una volta (in casa contro il Frosinone) nelle ultime quattro di campionato.

    Ma allo stesso tempo Allegri deve preparare le prossime delicate sfide che vedranno il suo Napoli affrontare nell'ordine Juventus, Porto e Lazio prima della sosta.

    Ecco perché Vergara potrebbe ritagliarsi un posto nell'undici titolare contro il Monza, magari nel tridente al posto di uno tra Lang e Politano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I NUMERI DI VERGARA

    In realtà, prima dell'infortunio, Antonio Vergara non aveva trovato tantissimo spazio con Allegri.

    Per lui finora solo 173' giocati complessivamente in questa stagione con due presenze da titolare in campionato e un cambio all'intervallo contro il Bologna.

    Il tutto nonostante Vergara fosse entrato molto bene alla prima giornata di campionato quando ha segnato un goal e fornito un assist a Genova, tanto che Roberto Mancini lo ha convocato per le gare di Nations League.

    Allegri invece, a precisa domanda sullo scarso utilizzo di Vergara, aveva risposto così: "Era entrato bene a Genova, però credo che nel dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena tredici partite nel Napoli, bisogna andarci un pochino piano".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL RUOLO CON ALLEGRI

    Antonio Vergara nasce come esterno offensivo o trequartista ed è quello il ruolo in cui è stato utilizzato nella scorsa stagione da Conte, ma anche da Mancini in Nazionale.

    Durante il ritiro estivo però Allegri aveva provato a spostarlo qualche metro più indietro, impiegandolo come mezzala in alcune amichevoli.

    Un esperimento che evidentemente non ha funzionato troppo, visto che non è poi stato ripetuto in gare ufficiali mentre lo stesso Mancini ha definito Vergara "l'ala destra del futuro".

    Anche perché a centrocampo intanto il Napoli ha recuperato praticamente tutti, da McTominay a Anguissa, dunque gli spazi per Vergara sarebbero ancora più ridotti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
MON

MON

Serie A

28 ott 2026

NAP

NAP