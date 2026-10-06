La possibile occasione di Lorenzo Pellegrini, Soulé e Rodrigo Mora stanchi: gioca la prima da titolare contro il Como?

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La seconda vita giallorossa di Lorenzo Pellegrini potrebbe partire da Como.
Il centrocampista, dopo il rinnovo firmato in estate con la Roma, non ha ancora debuttato in questa stagione anche perché reduce da un infortunio piuttosto serio.
Ma in vista del tour de force che attende i giallorossi nelle prossime settimane ci sarà sicuramente spazio anche per Pellegrini.
Spazio che potrebbe arrivare già subito dopo la sosta visto che Gasperini deve fare i conti col ritorno ritardato di alcuni nazionali.