Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AS Roma v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

La possibile occasione di Lorenzo Pellegrini, Soulé e Rodrigo Mora stanchi: gioca la prima da titolare contro il Como?

Serie A
Roma
Como vs Roma
Como

Lorenzo Pellegrini ha ormai completamente recuperato dall'infortunio e potrebbe giocare la prima da titolare alla ripresa del campionato contro il Como. Possibile panchina iniziale per Soulé e Rodrigo Mora anche in vista del Real Madrid.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La seconda vita giallorossa di Lorenzo Pellegrini potrebbe partire da Como.

Il centrocampista, dopo il rinnovo firmato in estate con la Roma, non ha ancora debuttato in questa stagione anche perché reduce da un infortunio piuttosto serio.

Ma in vista del tour de force che attende i giallorossi nelle prossime settimane ci sarà sicuramente spazio anche per Pellegrini.

Spazio che potrebbe arrivare già subito dopo la sosta visto che Gasperini deve fare i conti col ritorno ritardato di alcuni nazionali.

  • ANCORA ZERO PRESENZE IN STAGIONE

    Come detto sopra Lorenzo Pellegrini è ancora fermo a quota zero presenze stagionali.

    Il centrocampista giallorosso si era infortunato in modo piuttosto serio a metà aprile chiudendo anticipatamente il suo campionato.

    E durante l'estate era rimasto svincolato per alcune settimane in attesa che la Roma, su precisa indicazione di Gasperini, formalizzasse l'offerta di rinnovo.

    Pellegrini ha poi firmato fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Ma finora non ha ancora giocato neppure un minuto, anche se è andato in panchina contro Torino e Inter.

  • QUANDO TORNANO SOULE E RODRIGO MORA

    Ma perché Lorenzo Pellegrini potrebbe debuttare proprio contro il Como?

    Gasperini deve gestire le energie dei giocatori che in queste settimane sono stati impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

    In particolare Matias Soulé, regolarmente convocato dall'Argentina al contrario di Paulo Dybala, rientrerà a Trigoria a ridosso della sfida di campionato e dunque potrebbe osservare un turno di riposo.

    Lo stesso vale per Rodrigo Mora, impiegato per due volte da titolare con l'Under 21 del Portogallo e peraltro autore di uno spettacolare goal in rovesciata contro Gibilterra.

    Gasperini ha fin qui gestito con grande cautela il giovane talento lusitano e così continuerà a fare nelle prossime settimane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL REAL MADRID ALLE PORTE E UN CICLO DI FERRO

    L'eventuale turno di riposo per Matias Soulé e Rodrigo Mora si spiega anche col fittissimo calendario che attende la Roma.

    I giallorossi infatti solo tre giorni dopo la delicata trasferta di Como saranno impegnati all'Olimpico per affrontare il Real Madrid di Josè Mourinho in Champions League.

    Mentre a fine mese è in programma un'altra gara che potrebbe dire molto sulla stagione della Roma a Napoli.

    Il ciclo di nove partite in meno di un mese si chiuderà a inizio novembre quando i giallorossi affronteranno la trasferta all'Old Trafford contro il Manchester United per poi affrontare in casa il Sassuolo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PELLEGRINI O PISILLI TITOLARI A COMO?

    Ma quindi chi potrebbe giocare titolare contro il Como?

    Detto che l'olandese Malen ha completamente recuperato dal leggero fastidio che gli ha fatto saltare la Nations League, alle sue spalle agirà ovviamente Paulo Dybala che durante la sosta è rimasto a Trigoria.

    Insieme alla Joya potrebbe quindi toccare proprio a Lorenzo Pellegrini, che ha sfruttato queste settimane di lavoro per migliorare la sua condizione fisica dopo uno stop molto lungo.

    L'alternativa è rappresentata da Niccolò Pisilli, che però con l'Italia Under 21 ha giocato novanta minuti in entrambe le gare contro Armenia e Polonia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM