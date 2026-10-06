La possibile occasione di Lorenzo Pellegrini, Soulé e Rodrigo Mora stanchi: gioca la prima da titolare contro il Como?

Ma quindi chi potrebbe giocare titolare contro il Como?

Detto che l'olandese Malen ha completamente recuperato dal leggero fastidio che gli ha fatto saltare la Nations League, alle sue spalle agirà ovviamente Paulo Dybala che durante la sosta è rimasto a Trigoria.

Insieme alla Joya potrebbe quindi toccare proprio a Lorenzo Pellegrini, che ha sfruttato queste settimane di lavoro per migliorare la sua condizione fisica dopo uno stop molto lungo.

L'alternativa è rappresentata da Niccolò Pisilli, che però con l'Italia Under 21 ha giocato novanta minuti in entrambe le gare contro Armenia e Polonia.