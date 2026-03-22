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Chappell Roan JorginhoGetty/GOAL
Lelio Donato

La polemica tra Jorginho e Chappel Roan: "Hai fatto piangere mia figlia", l'artista si scusa con l'ex giocatore del Napoli

Il centrocampista attacca la popstar Chappel Roan sui social per uno spiacevole episodio che avrebbe coinvolto la figlia della moglie di Jorginho. Ma l'artista non si sarebbe accorta di nulla.

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Scoppia la polemica via social tra Jorginho, ex calciatore di Napoli e Nazionale oggi al Flamengo, e una nota popstar.

Stiamo parlando di Chappel Roan, accusata pubblicamente da Jorginho di uno spiacevole episodio che avrebbe fatto piangere la figlia di sua moglie.

L'arista ha così deciso di rispondere al centrocampista italo-brasiliano scusandosi ma spiegando anche di non essersi neppure accorta di quanto accaduto.

  • LA FIGLIA DI JORGINHO IN LACRIME

    "Oggi ho vissuto una situazione molto spiacevole con la mia famiglia. Mia moglie, Catherine Harding, si trova a San Paolo per il Lollapalooza Brasil" ha scritto Jorginho sui social.

    Quindi il centrocampista ha spiegato: "Stamattina mia figlia si è svegliata entusiasta. Ha persino preparato un cartello perché era felicissima di vedere un’artista che ammira molto, o che ammirava. Durante la colazione l’artista è passata accanto al loro tavolo. Mia figlia, come qualsiasi bambina, l’ha riconosciuta, si è emozionata e voleva solo assicurarsi che fosse davvero lei".

    A quel punto la bambina si sarebbe avvicinata al tavolo occupato da Chappel Roan ma sarebbe stata rimproverata in malo modo.

    "Una guardia di sicurezza di grossa corporatura si è avvicinata mentre stavano ancora facendo colazione e ha iniziato a parlare in modo estremamente aggressivo sia a mia moglie sia a mia figlia,dicendo che non avrebbe dovuto permettere a mia figlia di 'mancare di rispetto' o 'molestare' altre persone". Onestamente, non capisco come passare accanto a un tavolo e guardare se una persona è presente possa essere considerato una molestia. Ha persino detto che avrebbe sporto denuncia contro di loro presso l’hotel, mentre mia figlia di 11 anni era lì seduta in lacrime.Mia figlia è rimasta profondamente scossa e ha pianto", ha sottolineato Jorginho.

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  • L'ATTACCO DI JORGINHO A CHAPPEL ROAN

    "Vivo nel mondo del calcio, dell’esposizione pubblica e delle persone famose da molti anni, e so bene cosa siano il rispetto e i limiti. Quello che è successo lì non lo era. Era solo una bambina che ammirava qualcuno. È triste vedere un trattamento del genere da parte di chi dovrebbe comprendere l’importanza dei fan. Alla fine, sono loro a costruire tutto questo. Spero sinceramente che questo serva come momento di riflessione. Nessuno dovrebbe vivere una cosa del genere, soprattutto non un bambino" ha scritto ancora Jorginho.

    Poi il centrocampista ha taggato Chappel Roan: "Senza i tuoi fan non saresti nessuno".

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  • LA RISPOSTA DI CHAPPEL ROAN

    La popstar ha così deciso di dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto: "Non ho nemmeno visto la donna e la bambina.Davvero, non le ho viste. Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha disturbata, stavo soltanto facendo colazione nel mio hotel. Io non ho chiesto alla guardia di sicurezza di andare a parlare con questa madre e questa bambina. È ingiusto che la sicurezza presuma che qualcuno abbia delle cattive intenzioni quando non ha alcun motivo per crederlo, perché non è stata compiuta nessuna azione. Non odio le persone che sono fan della mia musica. Non odio i bambini. È una cosa assurda. Mi scuso con la madre e la bambina perché qualcuno ha fatto delle supposizioni su di voi e se vi siete sentite a disagio. Questo mi rende davvero triste. Non vi meritavate questo".

  • CHI È LA FIGLIA DI JORGINHO

    Lo spiacevole episodio ha coinvolto la figlia della moglie di Jorginho.

    Ada Law, questo il nome della bambina di undici anni grande fan di Chappel Roan, è nata dalla storia di Catherine Harding col noto attore Jude Law.

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