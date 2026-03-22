La polemica tra Jorginho e Chappel Roan: "Hai fatto piangere mia figlia", l'artista si scusa con l'ex giocatore del Napoli

"Oggi ho vissuto una situazione molto spiacevole con la mia famiglia. Mia moglie, Catherine Harding, si trova a San Paolo per il Lollapalooza Brasil" ha scritto Jorginho sui social.

Quindi il centrocampista ha spiegato: "Stamattina mia figlia si è svegliata entusiasta. Ha persino preparato un cartello perché era felicissima di vedere un’artista che ammira molto, o che ammirava. Durante la colazione l’artista è passata accanto al loro tavolo. Mia figlia, come qualsiasi bambina, l’ha riconosciuta, si è emozionata e voleva solo assicurarsi che fosse davvero lei".

A quel punto la bambina si sarebbe avvicinata al tavolo occupato da Chappel Roan ma sarebbe stata rimproverata in malo modo.

"Una guardia di sicurezza di grossa corporatura si è avvicinata mentre stavano ancora facendo colazione e ha iniziato a parlare in modo estremamente aggressivo sia a mia moglie sia a mia figlia,dicendo che non avrebbe dovuto permettere a mia figlia di 'mancare di rispetto' o 'molestare' altre persone". Onestamente, non capisco come passare accanto a un tavolo e guardare se una persona è presente possa essere considerato una molestia. Ha persino detto che avrebbe sporto denuncia contro di loro presso l’hotel, mentre mia figlia di 11 anni era lì seduta in lacrime.Mia figlia è rimasta profondamente scossa e ha pianto", ha sottolineato Jorginho.