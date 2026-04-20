La polemica di Arbeloa: “Ci sono circostanze per le quali al Real è più facile vincere la Champions che la Liga”

Un’altra stagione senza successi, la seconda consecutiva. Troppo per un club come il Real Madrid che in estate con ogni probabilità attuerà una rivoluzione che non risparmierà nemmeno la panchina.
Alvaro Arbeloa, subentrato a stagione in corso all’esonerato Xabi Alonso, molto probabilmente lascerà il posto a un tecnico nuovo, con il quale i Blancos avvieranno un nuovo progetto.
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Alaves, Arbeloa ha parlato della stagione della squadra e anche del suo futuro. Il tecnico del Real non ha risparmiato quna frecciata al mondo arbitrale.