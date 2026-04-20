La polemica di Arbeloa: “Ci sono circostanze per le quali al Real è più facile vincere la Champions che la Liga”

Arbeloa ha parlato anche del suo futuro, dimostrandosi per nulla preoccupato in vista di un suo possibile avvicendamento. “Sono un tifoso, ma sono anche l'allenatore del Real Madrid, e questa è una decisione che non spetta a me. Non sono affatto preoccupato per il mio futuro. Sono preoccupato per queste sette partite, e soprattutto per quella di domani. È l'unica cosa che ho in mente, ed è l'unica cosa che conta per il Real Madrid”.