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Nino Caracciolo

La polemica di Arbeloa: “Ci sono circostanze per le quali al Real è più facile vincere la Champions che la Liga”

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Real Madrid vs Deportivo Alaves

L’allenatore del Real Madrid Arbeloa non risparmia una frecciata al sistema arbitrale spagnolo e poi parla del suo futuro: “Non sono affatto preoccupato per questo”.

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Un’altra stagione senza successi, la seconda consecutiva. Troppo per un club come il Real Madrid che in estate con ogni probabilità attuerà una rivoluzione che non risparmierà nemmeno la panchina.

Alvaro Arbeloa, subentrato a stagione in corso all’esonerato Xabi Alonso, molto probabilmente lascerà il posto a un tecnico nuovo, con il quale i Blancos avvieranno un nuovo progetto.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Alaves, Arbeloa ha parlato della stagione della squadra e anche del suo futuro. Il tecnico del Real non ha risparmiato quna frecciata al mondo arbitrale.

  • “DUE STAGIONI SENZA TITOLI: INACCETTABILE AL REAL”

    "Due stagioni senza vincere nulla, credo che l'ultima volta che è successo sia stato più di vent'anni fa. Al Real Madrid, perdere non è accettabile, perché non ci sono scuse che non ti spingano a guardare al futuro, a raggiungere nuovi obiettivi e nuovi titoli. Conosciamo le esigenze del Real Madrid, ed è questo che dobbiamo tenere a mente. Quando questa stagione sarà finita, penseremo alla prossima e a tutto ciò che dobbiamo fare bene per vincere", le parole di Arbeloa in conferenza.

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  • “NON SONO PREOCCUPATO PER IL MIO FUTURO”

    Arbeloa ha parlato anche del suo futuro, dimostrandosi per nulla preoccupato in vista di un suo possibile avvicendamento. “Sono un tifoso, ma sono anche l'allenatore del Real Madrid, e questa è una decisione che non spetta a me. Non sono affatto preoccupato per il mio futuro. Sono preoccupato per queste sette partite, e soprattutto per quella di domani. È l'unica cosa che ho in mente, ed è l'unica cosa che conta per il Real Madrid”.

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  • “AL REAL È PIÙ FACILE VINCERE LA CHAMPIONS CHE LA LIGA”

    Il tecnico del Real ha poi analizzato la stagione della sua squadra: “Credo che negli ultimi mesi abbiamo giocato meglio nelle grandi partite rispetto a gare contro avversari meno quotati. In riferimento agli ultimi tre mesi dico invece che abbiamo molto margine di miglioramento. Ma abbiamo anche vissuto situazioni, come contro il Girona, che rendono più facile per il Real Madrid vincere una Champions League che un titolo in Liga. E questo la dice lunga”.

  • LA POLEMICA DI ARBELOA

    Una polemica tra le righe quella di Arbeloa. Il tecnico del Real Madrid, infatti, fa chiaro riferimento a un calcio di rigore non concesso a Mbappé nel finale della gara pareggiata 1-1 al Bernabeu contro il Girona, passo falso che ha spento definitivamente le speranze di rimonta in Liga del Real.  

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