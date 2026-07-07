Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
GOAL

La polemica dell'Egitto contro l'Argentina: "Mondiale truccato, tutto pianificato, vogliono che Messi vada avanti"

Coppa del Mondo
Argentina vs Egitto
Argentina
Egitto

Giocatori e ct dell'Egitto durissimi contro l'Argentina dopo l'eliminazione: "Complimenti a loro che hanno già vinto, tutto pianificato".

Pubblicità

Mostafa Ziko non ci sta. L'attaccante dell'Egitto ha attaccato l'arbitro François Letexier dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Non è giusto, non è giusto, non c'è altro da aggiungere. L'arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un'intera nazione fin dall'inizio. Il Mondiale è truccato per l'Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato".

  • ZIKO CONTRO L'ARGENTINA

    Poi continua: "Chiedo scusa ai nostri tifosi, volevamo renderli felici ma non ci siamo riusciti. Ma non è dipeso da noi, ma dall'arbitro. Grazie al popolo egiziano, congratulazioni all'Argentina per aver vinto la Coppa del Mondo".

    • Pubblicità

  • "VOGLIONO CHE MESSI VADA AVANTI"

    Anche il commissario tecnico Hossam Hassan ha parlato in conferenza stampa e ha lanciato dure accuse.

    "Siamo stati la squadra migliore. Quello che è successo non è stato giusto. Magari vogliono che Messi rimanga nel torneo per alcune ragioni di marketing".


  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Coppa del Mondo
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Da definire
Da definire