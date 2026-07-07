Mostafa Ziko non ci sta. L'attaccante dell'Egitto ha attaccato l'arbitro François Letexier dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Non è giusto, non è giusto, non c'è altro da aggiungere. L'arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un'intera nazione fin dall'inizio. Il Mondiale è truccato per l'Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato".
AFP
La polemica dell'Egitto contro l'Argentina: "Mondiale truccato, tutto pianificato, vogliono che Messi vada avanti"
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ZIKO CONTRO L'ARGENTINA
Poi continua: "Chiedo scusa ai nostri tifosi, volevamo renderli felici ma non ci siamo riusciti. Ma non è dipeso da noi, ma dall'arbitro. Grazie al popolo egiziano, congratulazioni all'Argentina per aver vinto la Coppa del Mondo".
"VOGLIONO CHE MESSI VADA AVANTI"
Anche il commissario tecnico Hossam Hassan ha parlato in conferenza stampa e ha lanciato dure accuse.
"Siamo stati la squadra migliore. Quello che è successo non è stato giusto. Magari vogliono che Messi rimanga nel torneo per alcune ragioni di marketing".
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