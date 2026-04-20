La peggior stagione di Conte in Serie A: dalla Juventus all'Inter e al Napoli, mai così pochi punti in campionato

"Sono sempre arrivato primo o secondo in Serie A" aveva ricordato Conte qualche settimana fa. E ha ragione visto che nell'unico anno in cui non aveva vinto lo scudetto, l'Inter chiuse dietro la capolista Juventus.

Una statistica che però rischia di essere macchiata in questa stagione. Il Napoli infatti se la stagione finisse adesso chiuderebbe al terzo posto, dietro anche il Milan che ha gli stessi punti ma è avanti per gli scontri diretti.

Ma c'è anche la Juventus che ha accorciato e si trova a soli tre punti di distanza. Se la qualificazione in Champions è ad un passo, decisamente più incerto è il posizionamento finale del Napoli. "Secondo, terzo o quarto cambia poco" ha dichiarato il tecnico pochi giorni fa che però ci terrebbe comunque a mantenere la tradizione e non scendere più in basso della seconda piazza.