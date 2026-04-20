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Conte & Napoli at breaking point_2_1(C)GOAL
Andrea Ajello

La peggior stagione di Conte in Serie A: dalla Juventus all'Inter e al Napoli, mai così pochi punti in campionato

Serie A
Napoli
A. Conte

Anche vincendo le prossime cinque partite Conte chiuderà comunque con il record negativo di punti. E rischia anche il peggior piazzamento in carriera.

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Il Napoli ha ormai definitivamente abbandonato la lotta scudetto che si era a sorpresa, almeno in parte, riaperta nelle ultime settimane complice i passi falsi dell'Inter e la striscia positiva della squadra di Antonio Conte. 

Poi la sconfitta con il Parma che ha riportato il Napoli a -9 e il ko casalingo contro la Lazio che ha aumentato ancora di più il distacco dalla capolista (-12). Il Napoli adesso è più vicino al quinto posto che al primo, pur avendo comunque ancora un vantaggio rassicurante di 8 punti su Como e Roma. 

Conte chiuderà comunque la stagione con un trofeo, ovvero la Supercoppa ma a prescindere da come terminerà la Serie A, sarà il campionato per lui peggiore in Italia. Sicuramente in termini di punti e forse anche per posizionamento finale. 

  • QUANTI PUNTI PUÒ FARE IL NAPOLI

    Dopo 32 giornate il Napoli ha 66 punti; una media quindi appena superiore a due punti a gara. Continuando con questo ritmo terminerebbe appena sotto quota 80. Vincendo invece le cinque gare rimanenti, i Campioni d'Italia, che presto dovranno lasciare il titolo all'Inter, arriverebbero a 81 punti, uno in meno della passata stagione, quando 82 bastarono per vincere il campionato. 

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  • RECORD NEGATIVO DI PUNTI PER CONTE

    Ciò che è già certo, oltre al fatto che il Napoli non farà gli stessi punti dello scorso campionato, è che Conte sta vivendo la peggior stagione di sempre in Serie A. Già il girone di andata, chiuso a 39 punti, era stato il record negativo visto che nelle precedenti avventure con Juventus ed Inter (e il primo anno al Napoli) aveva sempre superato quota 40. 

    In carriera, nei tre anni alla Juventus, nei due all'Inter e nel primo con il club partenopeo, l'allenatore aveva sempre superato gli 81 punti, ovvero il punteggio massimo a cui potrà arrivare quest'anno. Un record negativo che evidenzia gli straordinari risultati ottenuti da Conte nella sua carriera in Serie A ma anche le difficoltà di questa stagione. Ecco il confronto con le precedenti stagioni. 

    • Stagione 2025/2026: Napoli (66 attuali, al massimo 81)
    • Stagione 2024/2025: Napoli (82 punti)
    • Stagione 2020/2021: Inter (91 punti)
    • Stagione 2019/2020: Inter (82 punti)
    • Stagione 2013/2014: Juventus (102 punti)
    • Stagione 2012/2013: Juventus (87 punti)
    • Stagione 2011/2012: Juventus (84 punti)
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  • PRIMA VOLTA SENZA SCUDETTO AL SECONDO ANNO

    Conte nella sua carriera è stata una garanzia di successo immediato in campionato. Soprattutto in Italia, quando a volte ha portato la propria squadra al trionfo alla prima stagione e in altri casi ha dovuto aspettare la seconda. 

    Alla Juventus, come al Napoli, il colpo grosso l'ha fatto subito mentre all'Inter è arrivato il titolo la seconda stagione. Prima di quest'anno però, rimanendo sempre nel contesto italiano, Conte aveva sempre vinto il campionato nella sua seconda stagione. Striscia che si interromperà visto che ormai è fuori dai giochi per lo scudetto. 

  • CONTE RISCHIA ANCHE IL PEGGIOR PIAZZAMENTO

    "Sono sempre arrivato primo o secondo in Serie A" aveva ricordato Conte qualche settimana fa. E ha ragione visto che nell'unico anno in cui  non aveva vinto lo scudetto, l'Inter chiuse dietro la capolista Juventus. 

    Una statistica che però rischia di essere macchiata in questa stagione. Il Napoli infatti se la stagione finisse adesso chiuderebbe al terzo posto, dietro anche il Milan che ha gli stessi punti ma è avanti per gli scontri diretti. 

    Ma c'è anche la Juventus che ha accorciato e si trova a soli tre punti di distanza. Se la qualificazione in Champions è ad un passo, decisamente più incerto è il posizionamento finale del Napoli. "Secondo, terzo o quarto cambia poco" ha dichiarato il tecnico pochi giorni fa che però ci terrebbe comunque a mantenere la tradizione e non scendere più  in basso della seconda piazza. 

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