La peggior stagione di Conte in Serie A: dalla Juventus all'Inter e al Napoli, mai così pochi punti in campionato

Il Napoli ha ormai definitivamente abbandonato la lotta scudetto che si era a sorpresa, almeno in parte, riaperta nelle ultime settimane complice i passi falsi dell'Inter e la striscia positiva della squadra di Antonio Conte.
Poi la sconfitta con il Parma che ha riportato il Napoli a -9 e il ko casalingo contro la Lazio che ha aumentato ancora di più il distacco dalla capolista (-12). Il Napoli adesso è più vicino al quinto posto che al primo, pur avendo comunque ancora un vantaggio rassicurante di 8 punti su Como e Roma.
Conte chiuderà comunque la stagione con un trofeo, ovvero la Supercoppa ma a prescindere da come terminerà la Serie A, sarà il campionato per lui peggiore in Italia. Sicuramente in termini di punti e forse anche per posizionamento finale.