Non sarebbe il Real Madrid se una stagione disastrosa non portasse anche drammi fuori dal campo. Mbappé è finito al centro di queste tensioni più volte, tanto che alla fine i tifosi si sono rivoltati contro di lui.

Secondo The Athletic, poco prima della partita col Betis, a fine aprile, l'ex PSG ha litigato con un membro dello staff tecnico, insultandolo dopo essere stato chiamato in fuorigioco durante un allenamento: un sintomo dell’aria irrespirabile che si respirava al club nella fase finale della stagione.

Contro il Betis si è infortunato al bicipite femorale, ma invece di curarsi a Valdebebas ha preferito una vacanza in Sardegna con la compagna, l’attrice Ester Exposito, venendo paparazzato su uno yacht mentre il Real affrontava l’Espanyol.

La scelta ha scatenato critiche dentro e fuori dal club. Arbeloa lo ha difeso, ma una petizione online “Mbappé out” è diventata virale, raggiungendo 12 milioni di firme in 24 ore e superando poi i 70 milioni. Ha saltato il Clásico perso dal Real contro il Barça, ancora non idoneo, e si è allenato a parte per un “malessere”. È tornato in panchina contro l’Oviedo a metà maggio.

Mbappé ha però contestato tale versione: subentrato contro l’Oviedo, ha dichiarato ai media di essere al 100% e di essere stato relegato a quarta punta da Arbeloa. La sua frustrazione, secondo fonti vicine al giocatore, derivava anche dall’esonero di Alonso.

Arbeloa ha smentito le parole del giocatore in conferenza stampa: “Deve avermi frainteso. Non ho mai detto che fosse il quarto attaccante. Chi quattro giorni fa non era nemmeno in panchina non può giocare titolare”.

Secondo The Athletic, all’epoca cresceva la delusione verso di lui, “dallo spogliatoio alla dirigenza”. In risposta, il suo entourage ha diffuso una nota: “Molte critiche nascono da un’interpretazione eccessiva di aspetti legati al recupero, controllato dal club, e non riflettono l’impegno quotidiano di Kylian per la squadra”.