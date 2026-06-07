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Kylian Mbappe France GFXGOAL
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I Mondiali arrivano al momento giusto per Mbappé: dal Real Madrid alla Francia, deve dimenticare una stagione caotica

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È strano che attorno a Kylian Mbappé non ci sia più clamore, proprio mentre si avvicinano i Mondiali. La causa è probabilmente la sua stagione deludente al Real Madrid. L'ex PSG lascerà volentieri il calderone del Bernabéu, dove era diventato persona non grata, per concentrarsi sul sogno di scrivere la storia con la Francia in Nord America.

Mbappé arriva al torneo dopo una stagione turbolenta: è rimasto prolifico, ma non ha vinto trofei e la sua popolarità è calata tra tifosi e dirigenza del Real Madrid, alle prese con gravi problemi interni.

Ora, lontano dal severo scrutinio del club più famoso al mondo, il 27enne fuoriclasse può concentrarsi sulla Francia e sulla missione di riconquistare il titolo mondiale dopo la finale persa nel 2022. E apprezzerà l'occasione per ricordare a tutti di cosa è capace.

Dopo un anno da dimenticare a Madrid, in Nord America proverà a scrivere un nuovo capitolo di storia, e scommettere contro di lui sarebbe da sciocchi.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Fare la propria parte

    Sembra curioso che l'entusiasmo intorno a Mbappé cresca solo ora, a ridosso del fischio d'inizio dei Mondiali. Nonostante una stagione deludente per il Real Madrid, l'attaccante francese ha comunque fatto il suo dovere.

    Mbappé arriva al torneo con un'altra stagione da oltre 40 goal: 25 in Liga e 17 tra Champions e Copa del Rey.

    Dopo un ottimo avvio nella stagione 2025/26, però, è calato nella seconda parte: solo quattro reti tra metà febbraio e la fine, condizionato da infortuni, polemiche e tensioni con l’allenatore ad interim Alvaro Arbeloa.

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  • MbappeGetty Images

    Senza trofei

    La scarsa produttività di Mbappé nel momento chiave della stagione ha pesato sul Real Madrid, che ha chiuso il secondo anno di fila senza trofei per il francese, arrivato gratis dal Paris Saint-Germain nel 2024.

    Dopo l'esonero di Xabi Alonso, i Blancos sono stati eliminati dalla Copa del Rey dall'Albacete negli ottavi e, in Champions, sono stati superati dal Bayern Monaco nei quarti nonostante le sue reti.

    In campionato hanno ceduto lo scettro al Barcellona, uscendo sconfitti nel Clásico di maggio e chiudendo a otto punti dalla squadra di Hansi Flick.

    A livello personale, Mbappé ha dovuto assistere alla seconda Champions consecutiva del suo ex club, il PSG, proprio il trofeo che lo aveva spinto a lasciare Madrid.

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  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Le polemiche

    Non sarebbe il Real Madrid se una stagione disastrosa non portasse anche drammi fuori dal campo. Mbappé è finito al centro di queste tensioni più volte, tanto che alla fine i tifosi si sono rivoltati contro di lui.

    Secondo The Athletic, poco prima della partita col Betis, a fine aprile, l'ex PSG ha litigato con un membro dello staff tecnico, insultandolo dopo essere stato chiamato in fuorigioco durante un allenamento: un sintomo dell’aria irrespirabile che si respirava al club nella fase finale della stagione.

    Contro il Betis si è infortunato al bicipite femorale, ma invece di curarsi a Valdebebas ha preferito una vacanza in Sardegna con la compagna, l’attrice Ester Exposito, venendo paparazzato su uno yacht mentre il Real affrontava l’Espanyol.

    La scelta ha scatenato critiche dentro e fuori dal club. Arbeloa lo ha difeso, ma una petizione online “Mbappé out” è diventata virale, raggiungendo 12 milioni di firme in 24 ore e superando poi i 70 milioni. Ha saltato il Clásico perso dal Real contro il Barça, ancora non idoneo, e si è allenato a parte per un “malessere”. È tornato in panchina contro l’Oviedo a metà maggio.

    Mbappé ha però contestato tale versione: subentrato contro l’Oviedo, ha dichiarato ai media di essere al 100% e di essere stato relegato a quarta punta da Arbeloa. La sua frustrazione, secondo fonti vicine al giocatore, derivava anche dall’esonero di Alonso.

    Arbeloa ha smentito le parole del giocatore in conferenza stampa: “Deve avermi frainteso. Non ho mai detto che fosse il quarto attaccante. Chi quattro giorni fa non era nemmeno in panchina non può giocare titolare”.

    Secondo The Athletic, all’epoca cresceva la delusione verso di lui, “dallo spogliatoio alla dirigenza”. In risposta, il suo entourage ha diffuso una nota: “Molte critiche nascono da un’interpretazione eccessiva di aspetti legati al recupero, controllato dal club, e non riflettono l’impegno quotidiano di Kylian per la squadra”.

  • Kylian MbappeGetty

    I fischi

    Mbappé è stato tra i giocatori del Real Madrid fischiati al Bernabéu contro l’Oviedo, dopo la vittoria del titolo del Barcellona e lo scontro in spogliatoio tra Tchouameni e Valverde.

    Si dice che l’attaccante volesse saltare le ultime due gare casalinghe per evitare la furia dei tifosi, ma ha poi giocato e segnato nell’ultima contro l’Athletic.

    Ora che la turbolenta stagione club è finita, Mbappé può concentrarsi sui Mondiali con la Francia. Resta da vedere l’effetto di un anno così difficile.

    Durante la sosta di marzo Mbappé ha ribadito che una buona preparazione con il club è fondamentale per brillare nei tornei internazionali: "Ho giocato due Mondiali, vinto uno e perso una finale. Come mi sono preparato? Giocando tutte le partite con il mio club".

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  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Icona dei Mondiali

    Mbappé non vede l’ora che inizi il Mondiale: la Francia è di nuovo tra le favorite e lui vuole battere vari record per entrare nella storia del torneo.

    Dopo aver emulato Pelé portando i Bleus al trionfo in Russia nel 2018 con quattro goal a 19 anni, nel 2022 è stato di nuovo decisivo: la Francia di Deschamps ha perso di misura la finale contro l'Argentina, ma lui ha segnato otto reti, tra cui una tripletta indimenticabile nell’atto conclusivo.

    Quest’estate Mbappé punta a diventare il miglior marcatore francese in Nord America: con un solo goal raggiungerà Olivier Giroud (56 reti) e supererà Just Fontaine (13) come miglior realizzatore transalpino ai Mondiali.

    Non solo: Mbappé (12 gol) e Lionel Messi (13) inseguono il record assoluto di 16 reti di Miroslav Klose, e visto che il francese potrebbe partecipare a un altro Mondiale, ha la chance di superarlo e diventare il miglior marcatore della storia della competizione.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    "Pazzo per la mia eredità"

    Nonostante le polemiche e una stagione deludente col club, Mbappé sa che quest’estate può entrare nella storia, sia personalmente sia con la Francia.

    "Non c'è niente di meglio che rappresentare il proprio Paese, si entra a far parte dell'élite dei calciatori internazionali", ha dichiarato recentemente a Vanity Fair. "È difficile trovarsi in una situazione come la nostra, in cui tutti si aspettano che facciamo miracoli. Ma i miracoli avvengono solo in campo; non c'è bisogno di giocare la partita prima della partita.

    Sono il capitano e ora è diverso: è una responsabilità nuova, ma sono pronto a guidare la squadra sul palcoscenico più importante e spero che torneremo a Parigi con il trofeo.

    Quando giochi, non pensi all'eredità. Vuoi solo dare il meglio e portare a casa il trofeo. Se vinciamo, sarà incredibile per il Paese e per me".

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