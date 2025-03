La paradossale stagione di Tomori: da Fonseca e Conceição al mercato, tutte le sliding doors dell’inglese

L’inglese ha vissuto più stagioni in una: da punto fermo a ultima scelta degli allenatori e viceversa. Ora prova a convincere nuovamente Conceição.

Quella vissuta fino a questo momento da Fikayo Tomori è una stagione a tratti paradossale. Una serie di situazioni incredibili hanno sballottato l’inglese al centro o ai margini del Milan: nessuna via di mezzo, nessun equilibrio.

Strano, specialmente per un difensore. Tomori inizialmente è stato un punto fermo di Fonseca, per poi finire ai margini dopo il controverso episodio di Firenze. A gennaio sembrava destinato a cambiare maglia, ma l’approdo in panchina di Sérgio Conceição ha rimescolato le carte in tavola.

Tomori ha sentito fiducia e ha ritrovato la maglia da titolare, ma la situazione si è nuovamente capovolta in poco tempo. Ma in questo finale di stagione le cose potrebbero nuovamente cambiare.