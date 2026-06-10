La parabola di Soulé alla Roma, da erede di Dybala a uomo mercato: perché i giallorossi aprono alla cessione

Già perché uno dei temi, se non il tema, di questi due anni di Soulé alla Roma è stata senza dubbio la convivenza tattica con Dybala.

I due, oltre a condividere la nazionalità, sono grandi amici tanto che Soulé il giorno del suo sbarcato nella Capitale raccontava: "Ogni giorno parlavamo di più, sempre di più con Paulo, e lui mi diceva: “Dai, ti aspetto qua. Ho il posto libero per te…".

Posto che in realtà, almeno inizialmente, avrebbe dovuto lasciarli lo stesso Dybala che era stato ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita poi saltato per l'improvviso ripensamento della Joya.

Gli allenatori che si sono succeduti in questo biennio sulla panchina della Roma, da De Rossi a Gasperini passando per Juric e Ranieri, hanno dovuto così trovare il modo di fare coesistere due giocatori molto simili per caratteristiche tecniche.

"I giocatori bravi possono coesistere sempre. Vero che sono entrambi mancini e preferiscono giocare a destra, ma Paulo ha giocato anche in altre zone di campo mentre Soulè è così giovane che deve incrementare il suo raggio di azione. Vista l’età può andare ad occupare altre zolle del campo, lo scorso anno ha giocato anche a tutta fascia. Questo è un valore, non un limite” aveva detto Gasperini.

L'esperimento di Dybala falso 9 però non ha mai del tutto funzionato. E ovviamente non è stato ripetuto dopo l'acquisto di Malen. Ma nonostante questo la Joya viene ritenuta ancora centrale nel progetto da Gasperini che ha spinto moltissimo per il suo rinnovo.