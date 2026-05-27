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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

La parabola di Ibrahimovic al Milan: da leader in campo ad obiettivo della contestazione

Serie A
Milan

Zlatan Ibrahimovic, dopo Scudetti vinti e dosi di leadership, da dirigente ha visto la strada farsi in salita: l'idolo di San Siro, dopo il mancato approdo in Champions, si ritrova contestato.

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Due Scudetti, punto di riferimento, trascinatore, leader tecnico e non solo.


Zlatan Ibrahimovic una volta appesi gli scarpini ha visto la strada farsi improvvisamente in salita, col complicato momento storico del Milan a renderlo oggetto della contestazione deflagrata dopo il mancato approdo in Champions.


Cardinale al timone, Ibra fedelissimo. Sì, perché a dare il benservito a Furlani (nome forte all'interno del vortice delle critiche) ci ha pensato direttamente RedBird, che invece ora punta a rialzare il Diavolo affidandosi proprio allo svedese: una scelta stando agli slogan a firma della Curva Sud, non approvata dall'ambiente.

  • SCUDETTI E LEADERSHIP

    E pensare che Zlatan in campo ha preso per mano i rossoneri guidandoli al successo, successo che per ora nella vita calcistica 2.0 post ritiro non è ancora arrivato. Anzi.


    I tricolori vinti dal Milan con Ibra in campo, targati rispettivamente 2010/2011 e 2021/2022, nulla hanno a che fare con la strettissima attualità: San Siro era ai suoi piedi, ora non più.

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  • IBRA CONTESTATO

    La figuraccia offerta dalla squadra di Allegri col Cagliari ha scatenato definitivamente i malumori, offrendo il fianco ad una contestazione che pone Ibrahimovic in cima alla lista degli 'invisi'.


    "Allegri e Tare unici uomini veri, Ibra male assoluto", recita lo striscione affisso all'esterno del Meazza dal cuore pulsante del popolo rossonero: una presa di posizione chiara ed eloquente che fa seguito all'esonero in massa stabilito dalla proprietà, che ha sollevato dall'incarico allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e direttore tecnico.

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  • CENTRALITÀ NEL RESTYLING

    Max, Tare, Moncada e Furlani via, Ibra no: per ciò che gli riguarda nessun ribaltone, bensì centralità nell'ottica di un restyling che dovrà obbligatoriamente riportare il Diavolo in carreggiata dopo il clamoroso incidente di percorso di domenica sera.


    Zlatan è già al lavoro per trovare il sostituto di Allegri (vedi il pressing su Iraola), ritrovandosi con ulteriori poteri nello tsunami della rivoluzione posta in atto da Cardinale: senior advisor ed uomo di fiducia di RedBird, questo lo scenario delineatosi dopo il disastro Champions.

  • LA DURA VITA IN GIACCA E CRAVATTA

    Un assist da non sprecare per dimostrare che i lampi di classe offerti da calciatore possono essere quantomeno avvicinati con giacca e cravatta, riscattando una prima fase da dirigente che - tra qualche scivolone comunicativo e domande sulla sua effettiva funzionalità all'interno dei quadri societari - di certo non ha prodotto scintille.


    Le scintille, piuttosto, sono scaturite dal fallimento sportivo del Milan in una stagione che doveva e sembrava aver portato al ritorno nell'Europa dei grandi e che invece, con l'inattesa sconfitta col Cagliari, si è trasformata in un incubo.


    Adesso l'operazione rilancio, con la coppia Cardinale-Ibra in cabina di comando.

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