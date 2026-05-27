La parabola di Ibrahimovic al Milan: da leader in campo ad obiettivo della contestazione

Due Scudetti, punto di riferimento, trascinatore, leader tecnico e non solo.
Zlatan Ibrahimovic una volta appesi gli scarpini ha visto la strada farsi improvvisamente in salita, col complicato momento storico del Milan a renderlo oggetto della contestazione deflagrata dopo il mancato approdo in Champions.
Cardinale al timone, Ibra fedelissimo. Sì, perché a dare il benservito a Furlani (nome forte all'interno del vortice delle critiche) ci ha pensato direttamente RedBird, che invece ora punta a rialzare il Diavolo affidandosi proprio allo svedese: una scelta stando agli slogan a firma della Curva Sud, non approvata dall'ambiente.