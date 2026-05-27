La parabola di Ibrahimovic al Milan: da leader in campo ad obiettivo della contestazione

Un assist da non sprecare per dimostrare che i lampi di classe offerti da calciatore possono essere quantomeno avvicinati con giacca e cravatta, riscattando una prima fase da dirigente che - tra qualche scivolone comunicativo e domande sulla sua effettiva funzionalità all'interno dei quadri societari - di certo non ha prodotto scintille.





Le scintille, piuttosto, sono scaturite dal fallimento sportivo del Milan in una stagione che doveva e sembrava aver portato al ritorno nell'Europa dei grandi e che invece, con l'inattesa sconfitta col Cagliari, si è trasformata in un incubo.





Adesso l'operazione rilancio, con la coppia Cardinale-Ibra in cabina di comando.