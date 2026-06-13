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Giovanni Leoni Liverpool 2025Getty Images
Lelio Donato

La parabola di Giovanni Leoni un anno dopo il trasferimento al Liverpool: il grave infortunio e le nuove voci di mercato

Calciomercato

Solo dodici mesi fa era il sogno proibito di tutte le big italiane ma il Liverpool fu più veloce. Un grave infortunio lo ha tenuto fuori tutta la stagione, ora Giovanni Leoni potrebbe tornare in Serie A.

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Giovanissimo, italiano e decisamente forte. Ovvio che l'estate scorsa Giovanni Leoni fosse il sogno neppure troppo nascosto di tutte le big del nostro calcio.

Leoni piaceva soprattutto all'Inter dove, oltretutto, era appena arrivato Cristian Chivu ovvero l'allenatore col quale il difensore era esploso a Parma.

Alla fine invece a spuntarla era stato il Liverpool, che con un vero e proprio blitz si era assicurato uno dei più promettenti talenti del calcio italiano.

Un anno dopo però Leoni potrebbe nuovamente tornare caldissimo sul calciomercato dopo una stagione saltata di fatto per intero causa infortunio.

  • UNA GRANDE STAGIONE AL PARMA

    Giovanni Leoni , classe 2006, è nato a Roma ma cresce ne Padova prima di trasferirsi alla Sampdoria.

    In blucerchiato mette insieme una manciata di presenze in Serie B nella stagione 2023/24 e segna anche un goal. Abbastanza per convincere il Parma ad acquistarlo.

    Per il debutto in Serie A deve aspettare novembre quando l'allora tecnico ducale Fabio Pecchia lo schiera titolare a Venezia.

    Leoni gioca dal 1' altre tre volte nelle successive quattro partite prima di tornare in panchina da Natale a fine gennaio, quando finalmente entra in pianta stabile nell'undici titolare.

    Da quel momento di fatto le gioca quasi tutte mostrando doti non comuni per un difensore di soli 18 anni. Chivu, intanto subentrato a Pecchia, lo ritiene un punto fermo e vorrebbe portarselo dietro all'Inter.

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  • IL LIVERPOOL BRUCIA L'INTER

    Marotta prova ad accontentare il nuovo tecnico ma le pretese economiche del Parma per cedere Leoni vengono ritenute eccessive dai nerazzurri, così come da Milan e Juventus.

    Non dal Liverpool, evidentemente, che piomba sul diciottenne difensore italiano e se lo porta in Premier League sborsando 35 milioni di euro.

    Una cifra fuori mercato per i top club del nostro campionato, che si vedono scippare un altro giovanissimo talento italiano dopo una manciata di presenze in Serie A.

    "Sono molto felice di essere qui. È una sensazione fantastica e sono onorato di essere qui. Sono molto emozionato, davvero onorato. Ero molto contento dell'interesse del Liverpool. Quando ho visto questa cosa, ho pensato: 'Wow, è pazzesco'. Sono molto felice" le parole di Leoni nel giorno dell'annuncio ufficiale come nuovo giocatore dei Reds.

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  • IL GRAVE INFORTUNIO AL GINOCCHIO

    L'inserimento di Leoni nel nuovo ambiente è graduale, come normale che accada per un ragazzo di soli 18 anni.

    Il difensore italiano non viene neppure convocato per tre delle prime quattro partite di Premier League.

    Ma il 23 settembre 2025, finalmente, arriva il giorno del debutto quando Slot lo schiera titolare in League Cup contro il Southampton.

    Nel finale di partita però ecco il fattaccio: un contrasto sulla linea laterale, la torsione innaturale del ginocchio. Leoni si procura la rottura del legamento crociato, ovvero uno degli infortuni più brutti che possano capitare nella carriera di un calciatore.

    "Un dolore grande, forte, il più forte che abbia provato nella vita" ha raccontato qualche tempo fa Leoni a 'La Gazzetta dello Sport'. Lo stop è lunghissimo. La sua prima stagione in Inghilterra finisce ancora prima di cominciare.

    Leoni da quella sera non è ancora tornato in campo ma dovrebbe essere pronto al rientro per l'inizio della nuova stagione: per giocare dove?

  • LEONI TORNA IN SERIE A?

    Qualche settimana fa Arne Slot aveva parlato in modo lusinghiero di Leoni, esaltando il suo grande lavoro per recuperare dall'infortunio.

    "Non so se ogni tanto vede qualche post su Instagram del club, questo ragazzo sta diventando una bestia" le parole dell'ormai ex allenatore del Liverpool che sembrava voler puntare su Leoni per la prossima stagione.

    Ora che sulla panchina dei Reds è arrivato Iraola bisognerà capire se anche il nuovo tecnico del Liverpool deciderà di trattenere Leoni o aprirà a una sua possibile partenza, magari in prestito.

    In quel caso le big italiane potrebbero seriamente tornare alla carica. Leoni infatti piace sempre all'Inter del suo ex allenatore Chivu, peraltro alle prese con gli addii di Acerbi, de Vrij e Darmian. Ma sarebbe nel mirino anche di Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus che punta a italianizzare i bianconeri.

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