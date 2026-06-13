La parabola di Giovanni Leoni un anno dopo il trasferimento al Liverpool: il grave infortunio e le nuove voci di mercato

Marotta prova ad accontentare il nuovo tecnico ma le pretese economiche del Parma per cedere Leoni vengono ritenute eccessive dai nerazzurri, così come da Milan e Juventus.

Non dal Liverpool, evidentemente, che piomba sul diciottenne difensore italiano e se lo porta in Premier League sborsando 35 milioni di euro.

Una cifra fuori mercato per i top club del nostro campionato, che si vedono scippare un altro giovanissimo talento italiano dopo una manciata di presenze in Serie A.

"Sono molto felice di essere qui. È una sensazione fantastica e sono onorato di essere qui. Sono molto emozionato, davvero onorato. Ero molto contento dell'interesse del Liverpool. Quando ho visto questa cosa, ho pensato: 'Wow, è pazzesco'. Sono molto felice" le parole di Leoni nel giorno dell'annuncio ufficiale come nuovo giocatore dei Reds.