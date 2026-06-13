La parabola di Giovanni Leoni un anno dopo il trasferimento al Liverpool: il grave infortunio e le nuove voci di mercato

Giovanissimo, italiano e decisamente forte. Ovvio che l'estate scorsa Giovanni Leoni fosse il sogno neppure troppo nascosto di tutte le big del nostro calcio.
Leoni piaceva soprattutto all'Inter dove, oltretutto, era appena arrivato Cristian Chivu ovvero l'allenatore col quale il difensore era esploso a Parma.
Alla fine invece a spuntarla era stato il Liverpool, che con un vero e proprio blitz si era assicurato uno dei più promettenti talenti del calcio italiano.
Un anno dopo però Leoni potrebbe nuovamente tornare caldissimo sul calciomercato dopo una stagione saltata di fatto per intero causa infortunio.