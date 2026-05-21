La nuova vita di De Ceglie, torna in campo e trionfa col CGC Aosta in Prima Categoria: "Ho segnato goal decisivi"

Paolo De Ceglie, alla fine, si è fatto ammaliare dal richiamo delle sirene. Ovvero dei campi di gioco. Terreni che ha calcato per tanti anni nel corso della propria carriera, prima a livello giovanile e poi di prima squadra. Con due colori a predominare: il bianco e il nero della Juventus.

Tempi passati. Ma la passione per il calcio è sempre rimasta in primo piano per De Ceglie, che alla fine ha deciso di rimettersi in gioco pochi anni dopo aver annunciato il ritiro, con contemporaneo ingresso/ritorno a Torino nelle vesti di collaboratore del progetto Academy: lo ha fatto nel CGC (Centro Giovani Calciatori) di Aosta, la sua città. E la squadra di proprietà del padre.

Ebbene, De Ceglie ha vinto. Non lo Scudetto o la Champions: la Prima Categoria. Ha trionfato nel girone B, ha portato la squadra in Promozione. E in un'intervista al sito della Gazzetta dello Sport ha gonfiato il petto di fronte a un successo che ha tanti risvolti sociali.