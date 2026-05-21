Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
De CeglieGetty
Stefano Silvestri

La nuova vita di De Ceglie, torna in campo e trionfa col CGC Aosta in Prima Categoria: "Ho segnato goal decisivi"

Serie A
Juventus
P. De Ceglie

L'ex esterno della Juventus si era ritirato qualche anno fa dopo un paio di esperienze in Svizzera e negli Stati Uniti, ma ha deciso di rimettersi in gioco nella squadra del padre. Portandola in Promozione.

Pubblicità

Paolo De Ceglie, alla fine, si è fatto ammaliare dal richiamo delle sirene. Ovvero dei campi di gioco. Terreni che ha calcato per tanti anni nel corso della propria carriera, prima a livello giovanile e poi di prima squadra. Con due colori a predominare: il bianco e il nero della Juventus.

Tempi passati. Ma la passione per il calcio è sempre rimasta in primo piano per De Ceglie, che alla fine ha deciso di rimettersi in gioco pochi anni dopo aver annunciato il ritiro, con contemporaneo ingresso/ritorno a Torino nelle vesti di collaboratore del progetto Academy: lo ha fatto nel CGC (Centro Giovani Calciatori) di Aosta, la sua città. E la squadra di proprietà del padre.

Ebbene, De Ceglie ha vinto. Non lo Scudetto o la Champions: la Prima Categoria. Ha trionfato nel girone B, ha portato la squadra in Promozione. E in un'intervista al sito della Gazzetta dello Sport ha gonfiato il petto di fronte a un successo che ha tanti risvolti sociali.

  • "VALORIZZIAMO I NOSTRI RAGAZZI"

    “Il progetto della società era quello di iniziare con il settore giovanile e l’attività di base partendo dai valori umani. Successivamente abbiamo deciso di creare la prima squadra per dare continuità a questi ragazzi: siamo partiti dalla Terza categoria e abbiamo coronato il sogno di arrivare in Promozione. Sarebbe stato più semplice investire per comprare giocatori di categoria per puntare a vincere, ma abbiamo scelto di valorizzare le qualità dei nostri ragazzi e delle nostre risorse, all’interno di un contesto basato sui valori dello sport e sul senso di appartenenza”. 

    • Pubblicità

  • "VOLEVO GIOCARE SOLO UNA PARTITA, MA..."

    “Io ho sempre seguito la squadra, tanti ragazzi li ho visti crescere dall’età di 5 anni. Dopo essermi preso una pausa dal mondo del professionismo ho deciso di raggiungere mio padre: inizialmente l’idea era quella di aiutarlo durante l’allenamento e nell’organizzazione societaria per arrivare in Promozione. Successivamente ho voluto tesserarmi solo per giocare un’ultima partita con mio papà in panchina e mio cugino in campo, ma alla fine per necessità e passione ho dato il mio contributo con gol decisivi per raggiungere questo traguardo". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "I RISULTATI NON IMPORTANO"

    "Se si può definire l'Athletic della Valle d'Aosta? Almeno l’80% dei nostri ragazzi ha seguito solo il nostro percorso o ha avuto modo di confrontarsi con altre categorie prima di tornare, per noi i valori umani vengono prima di quelli calcistici. Non importa quali saranno i risultati sportivi in futuro, la cosa più bella è riuscire a fare calcio secondo la nostra filosofia con costanza nel tempo”. 

  • DALLA SERIE A AI DILETTANTI

    “È stata un’esperienza formativa che mi ha insegnato tanto, il mondo dei dilettanti ha parecchi lati belli. Ho cercato di essere un esempio attraverso la costanza e la cura dei dettagli, però mi sono dovuto anche io adattare a una nuova realtà e a giocare su campi ai quali non ero abituato riscoprendo il calcio senza riflettori”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ANNATA DI DE CEGLIE

    De Ceglie ha collezionato 20 presenze in campionato con la maglia del CGC Aosta, segnando due reti e aiutando, come lui stesso sottolineato, la squadra a raggiungere il traguardo. Traguardo arrivato all'ultima giornata in casa della Mappanese, con uno 0-0 che ha permesso all'ex bianconero e compagni di mantenere un punto di vantaggio sul Gaglianico, secondo a -1.

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Juventus crest
Juventus
JUV