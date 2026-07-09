Una possibilità, ma niente di avanzato. La Juventus e Dusan Vlahovic hanno ripreso a parlare di rinnovo del contratto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare a un punto d'intesa. Il condizionale è d'obbligo, nell'ultimo anno le chiacchierate, gli incontri, le telefonate tra le parti non hanno portato a nulla di concreto, ma ora lo scenario è diverso, vedere il 9 ancora in bianconero è un'opzione credibile. La Juventus fatica ad accontentare il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, Vlahovic sul tavolo non ha proposte intriganti, a livello economico e sportivo, tornare a lavorare insieme potrebbe essere la soluzione per entrambi.
La nuova offerta di rinnovo della Juventus a Vlahovic: cifre, dettagli economici, uno stipendio alla Yildiz
OFFERTA ALLA YILDIZ
La Juventus non ha nessuna intenzione di fare il passo più lungo della gamba, tradotto non intende superare il tetto imposto dal prolungamento del contratto di Yildiz. Questione di soldi e di equilibri all'interno dello spogliatoio: secondo Tuttosportse Vlahovic dimostrerà di volere andare incontro ai bianconeri dovrà accettare le condizioni di Carnevali. E quindi dire sì alla proposta di un biennale da poco più di 6 milioni di euro netti a stagione.
COMMISSIONI E NUOVO ATTEGGIAMENTO
C'è poi da considerare il discorso commissioni: l'entourage di Vlahovic, capitanato da papà Milos, deve fare una riflessione e abbassare le richieste. La Juventus non vuole farsi prendere per la gola, è finita l'era delle spese pazze. Prendere o lasciare, Vlahovic deve dimostrare con i fatti di volere ancora la Juventus. Aprire a parole al rinnovo non è sufficiente. Come riporta Tuttosport i riferimenti ai contratti di Yildiz e David nella precedente trattativa imbastita con Comolli non sono piaciuti, ora l'atteggiamento deve essere costruttivo.
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INCONTRO IN 1O GIORNI, BESIKTAS IN STAND BY
Vlahovic ha mandato segnali, ora serve un appuntamento tra la Juventus e il giocatore per capire se davvero c'è margine per andare avanti insieme. Entro 10 giorni se ne saprà di più, Vlahovic si è offerto ai migliori club d'Europa ma nessuno ha risposto. Solo il Besiktas di Italiano, che lo conosce dai tempi di Firenze, ha manifestato un certo interesse, il trasferimento in Turchia non è però a oggi una priorità.
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