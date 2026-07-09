La nuova offerta di rinnovo della Juventus a Vlahovic: cifre, dettagli economici, uno stipendio alla Yildiz

Una possibilità, ma niente di avanzato. La Juventus e Dusan Vlahovic hanno ripreso a parlare di rinnovo del contratto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare a un punto d'intesa. Il condizionale è d'obbligo, nell'ultimo anno le chiacchierate, gli incontri, le telefonate tra le parti non hanno portato a nulla di concreto, ma ora lo scenario è diverso, vedere il 9 ancora in bianconero è un'opzione credibile. La Juventus fatica ad accontentare il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, Vlahovic sul tavolo non ha proposte intriganti, a livello economico e sportivo, tornare a lavorare insieme potrebbe essere la soluzione per entrambi.