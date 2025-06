La nuova maglia dell'Inter per la stagione 2025/2026: esordirà al Mondiale per Club, logo e scritte uniformi al colore blu

Presentata la nuova maglia home per la prossima stagione dei nerazzurri: le strisce formano la scritta "Inter".

L'Inter dopo aver perso la finale di Champions League ed essersi separata da Simone Inzaghi vuole guardare avanti e per farlo intanto ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2025/2026.

La stagione dei nerazzurri non è ancora finita visto che sarà impegnata al Mondiale per Club negli Stati Uniti ma già in quell'occasione i giocatori indosseranno la nuova divisa, che poi ovviamente sarà utilizzata per tutta la prossima stagione.

L'Inter ha presentato il nuovo kit attraverso un comunicato sul sito ufficiale dove viene descritta nel dettaglio la maglia con tutte le particolarità. Si tratta infatti di una divisa non "tradizionale" ma con alcuni elementi che la rendono molto innovativa. Di seguito tutti i dettagli della nuova maglia nerazzurra.