La nuova maglia del Napoli per la stagione 2025/2026: omaggio alla storia azzurra, Scudetto tricolore e colletto a V, tutti i dettagli e prezzi dei kit Home e Away

Svelati i kit Home e Away per il 2025/26: tradizione e innovazione tra scudetto sul petto, colletto a V, simboli iconici e dettagli sartoriali.

Il Napoli ha presentato ufficialmente le nuove divise da gioco per la stagione 2025/2026, rivelando i kit Home e Away realizzati dal brand EA7 by Giorgio Armani Group in collaborazione con Valentina De Laurentiis.

La nuova prima maglia, attesissima dai tifosi anche per la presenza dello Scudetto conquistato nel campionato 2024/25, si distingue per il suo stile elegante e il forte richiamo alla tradizione azzurra, con chiari riferimenti alla storica divisa indossata da Diego Armando Maradona negli anni Ottanta.

Il kit Away, invece, celebra l’identità culturale della città attraverso simboli iconici della tradizione partenopea, integrati in un design bianco con dettagli color sabbia.

Entrambe le divise sono state svelate nel suggestivo scenario del Salone Margherita, nella Galleria Umberto I, con una presentazione teatrale che ha ribadito il legame profondo tra il club e la sua città