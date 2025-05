La nuova maglia del Milan per la stagione 2025/2026: le strisce sono attraversate da fiamme, lo stemma è rosso fuoco

Il Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente la nuova maglia per il 2025/2026: esordirà sabato contro il Monza all'ultima di campionato.

Quella di sabato non sarà una notte tranquillissima per il Milan: la squadra di Sergio Conceiçao affronterà il Monza in un clima di contestazione e senza più obiettivi in palio, dopo aver perso la finale di Coppa Italia e bucato l'accesso all'Europa.

La gara di San Siro, in programma alle 20.45, sarà però l'occasione per l'esordio della nuova maglia home: quella che la formazione rossonera indosserà nella maggior parte delle partite della prossima stagione, il 2024/2025.

Ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale sono stati il Milan e PUMA, lo sponsor tecnico del club meneghino, con tanto di dettagli sulla nuova maglia.