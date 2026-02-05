La nuova lista UEFA della Roma per l'Europa League, i cambi: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Venturino

Dopo aver centrato l'obiettivo in Europa, ovvero qualificarsi direttamente agli ottavi di finale classificandosi nelle prime 8 posizioni nella prima fase della competizione, la Roma aspetta di conoscere quale sarà la sua prossima avversaria in Europa League.
I giallorossi potrebbero incontrare anche il Bologna di Vincenzo Italiano.
Intanto, il club giallorosso ha pubblicato la nuova lista UEFA, vale a dire i giocatori su cui potrà contare Gian Piero Gasperini per il proseguo dell'Europa League. Aveva tempo fino a mezzanotte per presentarla.