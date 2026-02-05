Goal.com
Malen Robinio Vaz Roma
Andrea Ajello

La nuova lista UEFA della Roma per l'Europa League, i cambi: dentro Vaz, Zaragoza e Malen, fuori Dovbyk, Angelino e Venturino

La Roma ha comunicato la lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta di Europa League: diverse novità nell'elenco dei calciatori a disposizione di Gasperini.

Dopo aver centrato l'obiettivo in Europa, ovvero qualificarsi direttamente agli ottavi di finale classificandosi nelle prime 8 posizioni nella prima fase della competizione, la Roma aspetta di conoscere quale sarà la sua prossima avversaria in Europa League. 

I giallorossi potrebbero incontrare anche il Bologna di Vincenzo Italiano.

Intanto, il club giallorosso ha pubblicato la nuova lista UEFA, vale a dire i giocatori su cui potrà contare Gian Piero Gasperini per il proseguo dell'Europa League. Aveva tempo fino a mezzanotte per presentarla. 

  • MASSIMO TRE CAMBI

    Le squadre che partecipano alle Coppe Europee, tra cui quindi la Roma, avevano la possibilità di effettuare dei cambi nella lista UEFA rispetto a quella presentata a settembre.

    Il regolamento però prevede che ci siano al massimo tre nuovi giocatori inseriti, al posto di quelli già presenti, per un massimo di 25 calciatori della lista A. 

  • DENTRO MALEN E ZARAGOZA

    Non c'erano dubbi sull'inserimento di due dei nuovi acquisti effettuati a gennaio. Sono stati inseriti Donyell Malen e Bryan Zaragoza, arrivati rispettivamente dall'Aston Villa e dal Celta Vigo (era in prestito dal Bayern).

    Presente anche Robinio Vaz, prelevato dal Marsiglia, mentre non c'è Venturino, arrivato dal Genoa.

  • ROMA, LA LISTA UEFA

    • CELIK Mehmet Zeki
    • CRISTANTE Bryan
    • DYBALA Paulo Exequiel
    • EL AYNAOUI Neil Yoni
    • EL SHAARAWY Stephan
    • FERGUSON Evan
    • GHILARDI Daniele
    • GOLLINI Pierluigi
    • HERMOSO CANSECO Mario
    • KONE Emmanuel
    • MALEN Donyell
    • MANCINI Gianluca
    • NDICKA Obite Evan
    • PELLEGRINI Lorenzo
    • RENSCH Devyne Fabian
    • SOULÉ  Matias
    • SVILAR Mile
    • TSIMIKAS Kostantinos
    • VAZ Robinio
    • VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
    • ZARAGOZA Bryan
    • ZIOLKOWSKI Jan
