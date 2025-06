La nuova Juventus di Comolli e Chiellini e il doppio nodo allenatore-direttore sportivo da sciogliere: Tudor verso la conferma in panchina, ora Massara è favorito Serie A Calciomercato Juventus

Chiellini e Comolli spingono per la conferma di Tudor, mentre per il ruolo di direttore sportivo restano in corsa Massara, Tognozzi e Bezhani.