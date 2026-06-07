La nuova generazione: da Yamal a Haaland, le 10 stelle pronte a debuttare ai Mondiali

Luis Diaz ha incantato Anfield e l’Allianz Arena, ma le sue prestazioni con il Bayern nell’ultima stagione, in cui ha creato un attacco di fuoco con Harry Kane e Michael Olise, sono state le migliori della carriera.

A 29 anni sorprende che non abbia mai partecipato a un Mondiale. Ma c'è un motivo: la Colombia non si è qualificata nel 2022 e nel 2018 Diaz era ancora alle prime armi nello Junior.

Con oltre 70 presenze in Nazionale dal 2018, se manterrà la forma che gli ha permesso di collezionare 26 goal e 19 assist nel Bayern nella stagione 2025/26, Diaz potrebbe guidare la Colombia lontano nel torneo.