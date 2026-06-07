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La nuova generazione: da Yamal a Haaland, le 10 stelle pronte a debuttare ai Mondiali

Coppa del Mondo
Analysis
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
USA
Spagna
Argentina
Francia
Portogallo
Norvegia
Germania
Colombia
Costa d'Avorio
Turchia
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
Storie

Manca meno di una settimana all'inizio dei Mondiali 2026. Le squadre stanno ultimando i preparativi in vista del calcio d'inizio di giovedì negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Sarà la Coppa del Mondo più grande di sempre, con 48 squadre e tanti giocatori all'esordio.

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Tra gli esordienti ci sono alcuni dei calciatori più famosi al mondo. Alcuni sono giovani e non hanno mai partecipato a un Mondiale, altri hanno atteso a lungo la propria occasione.

Ma chi sono questi debuttanti di lusso che non vediamo l'ora di vedere in azione? Ecco la nostra top 10.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norvegia)

    Assente dal 1998, la Norvegia punta a essere la sorpresa del torneo grazie ai suoi talenti. Martin Ødegaard, Antonio Nusa e Alexander Sørloth esordiscono ai Mondiali, ma tutti gli occhi saranno su Erling Haaland.

    Il suo ruolino in Nazionale è impressionante: 55 goal in 49 presenze. Quest’estate, però, sarà la prima volta ai Mondiali per l’attaccante del Manchester City, nonché il suo esordio in un grande torneo. Nel girone la Norvegia affronta Iraq, Senegal e Francia, e le difese avversarie già tremano all’idea di vederlo scatenato verso la porta.

    Riuscirà Haaland a far sembrare tutto facile come al solito al suo primo Mondiale? Pochi scommetterebbero contro di lui.

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  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (Spagna)

    Lamine Yamal è la nuova stella del calcio spagnolo. Già celebre in tutto il mondo, mostra piedi d’oro e magia nei tacchetti, come dimostrato fin dal suo esordio a 15 anni con il Barcellona. 

    A Euro 2024 Yamal ha confermato il proprio talento con un goal decisivo contro la Francia e quattro assist, guidando la Spagna in finale. Una performance simile ai Mondiali potrebbe consacrarlo come miglior giocatore del mondo. 

    Nonostante i suoi 18 anni, l’esperienza non manca; ora deve solo portare a casa il trofeo più grande, se il fisico reggerà dopo una stagione segnata da qualche infortunio.

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  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Germania)

    Florian Wirtz è arrivato al Liverpool la scorsa estate in un trasferimento da oltre 116 milioni di sterline, ma la sua prima stagione in Premier League è stata complicata. Ora punta a un esordio migliore ai Mondiali, dopo aver saltato l’edizione 2022 per la guarigione da una lesione al legamento crociato anteriore.

    Dribblatore agile e fluido, l'ex Bayer Leverkusen ha già segnato due goal a Euro 2024 ed è il principale creatore di gioco della Germania di Julian Nagelsmann. Senza l'infortunato Lennart Karl farà coppia con il "gemello" Jamal Musiala, e ha le qualità per risolvere le partite più complicate.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Diaz (Colombia)

    Luis Diaz ha incantato Anfield e l’Allianz Arena, ma le sue prestazioni con il Bayern nell’ultima stagione, in cui ha creato un attacco di fuoco con Harry Kane e Michael Olise, sono state le migliori della carriera.

    A 29 anni sorprende che non abbia mai partecipato a un Mondiale. Ma c'è un motivo: la Colombia non si è qualificata nel 2022 e nel 2018 Diaz era ancora alle prime armi nello Junior.

    Con oltre 70 presenze in Nazionale dal 2018, se manterrà la forma che gli ha permesso di collezionare 26 goal e 19 assist nel Bayern nella stagione 2025/26, Diaz potrebbe guidare la Colombia lontano nel torneo.

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  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (Francia)

    Anche Michael Olise, compagno di squadra di Diaz, esordirà ai Mondiali dopo una stagione che lo ha candidato al Pallone d'Oro con il Bayern. L’esterno offensivo francese ha segnato 25 goal e fornito 28 assist, portando questo stato di forma anche in Nazionale, dove sembra pronto a rubare il posto a Doué.

    Chi dubitava del suo salto dai piani medi della Premier ai vertici europei è stato smentito dalle sue ultime due stagioni. Ora, se brillerà sotto i riflettori estivi, Olise diventerà una superstar mondiale.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    Joao Neves (Portogallo)

    Dal suo passaggio al PSG nell’estate 2024, Joao Neves si è imposto come uno dei migliori centrocampisti europei, vincendo due Champions League a 21 anni con i connazionali Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

    Nonostante abbia dovuto attendere il suo momento a livello internazionale, giocando talvolta anche come terzino destro per le numerose opzioni a centrocampo di Roberto Martinez, Neves sta ora portando il suo stile dinamico nella Seleção. Si prevede che questo sia il primo di molti Mondiali per l'ex giocatore del Benfica.

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  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentina)

    Al Como con Cesc Fàbregas, Nico Paz è diventato uno dei registi più ambiti d’Europa. Quest’estate dovrebbe tornare al Real Madrid, che eserciterà il diritto di riacquisto dopo la cessione del 2024. 

    Dotato di ottima tecnica e fisicità, Paz può giocare come trequartista o centrocampista centrale. Ha appena contribuito al quarto posto del Como in Serie A e alla qualificazione in Champions League, vincendo anche il premio come miglior centrocampista del torneo.

    L'Argentina conta che arrivi al suo primo Mondiale con questa forma, così da affiancare Lionel Messi e provare a vincere due edizioni consecutive della Coppa, un'impresa mai riuscita agli albicelesti.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Stati Uniti)

    Nonostante molti dei giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti come co-organizzatori del torneo fossero già nella rosa nel 2022, in Qatar mancava un vero goleador. La speranza è che Folarin Balogun possa colmare questa lacuna.

    Attaccante rapido e preciso, abile con entrambi i piedi, Balogun arriva al suo primo Mondiale dopo aver segnato 19 goal in stagione con il Monaco, con cui peraltro è andato a bersaglio in otto partite di Ligue 1 consecutive.

    Dopo il cambio di nazionalità, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, Balogun ha già brillato nella Copa America 2024, con due goal in tre partite nonostante l’eliminazione ai gironi. Ora, a 24 anni, è chiamato a guidare la squadra di Mauricio Pochettino verso le fasi a eliminazione diretta.

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  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Turchia)

    Arda Güler ha mostrato maturità a Euro 2024, guidando la Turchia ai quarti di finale con un goal alla Georgia e assist contro Austria e Olanda. Il ventunenne trequartista mancino sembra ora pronto a brillare anche ai Mondiali.

    Reduce da una stagione al Real Madrid, dove ha trovato spazio e legato con Kylian Mbappé, Güler ha servito 16 assist e segnato 7 goal.

    Con lo juventino Kenan Yildiz formerà la coppia offensiva della Turchia ai prossimi Mondiali, con l’obiettivo di lasciare il segno.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa d'Avorio)

    Yan Diomande, 19 anni, esterno del Lipsia, è uno dei calciatori più richiesti al mondo. Le sue prestazioni lo hanno messo nel mirino di Liverpool e PSG.

    Visto l'interesse suscitato, tutti gli occhi saranno su di lui quando la Costa d'Avorio scenderà in campo quest'estate, e dopo le ottime prestazioni alla Coppa d'Africa di inizio anno è pronto a stupire ancora.

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