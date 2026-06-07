La nuova generazione: da Yamal a Haaland, le 10 stelle pronte a debuttare ai Mondiali

Nonostante molti dei giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti come co-organizzatori del torneo fossero già nella rosa nel 2022, in Qatar mancava un vero goleador. La speranza è che Folarin Balogun possa colmare questa lacuna.
Attaccante rapido e preciso, abile con entrambi i piedi, Balogun arriva al suo primo Mondiale dopo aver segnato 19 goal in stagione con il Monaco, con cui peraltro è andato a bersaglio in otto partite di Ligue 1 consecutive.
Dopo il cambio di nazionalità, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, Balogun ha già brillato nella Copa America 2024, con due goal in tre partite nonostante l’eliminazione ai gironi. Ora, a 24 anni, è chiamato a guidare la squadra di Mauricio Pochettino verso le fasi a eliminazione diretta.