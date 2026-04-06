La notte perfetta dell'Inter contro la Roma è un chiaro segnale al campionato: i nerazzurri hanno quasi chiuso il discorso Scudetto

Nella notte perfetta dell'Inter c'è stata gloria anche il blocco azzurro, reduce dalle critiche ricevute dopo l'eliminazione dai prossimi Mondiali con la Nazionale.

Bastoni, Dimarco e Barella sono stati schierati tutti titolari da Chivu. E hanno risposto presente sfoderando una prestazione più che sufficiente.

Il migliore dei tre è stato sicuramente il centrocampista, quasi commosso dopo il goal del momentaneo 5-1 e l'abbraccio a Bastoni che intanto era stato richiamato in panchina.

Il difensore, ancora non al meglio fisicamente e con la borsa del ghiaccio sulla tibia a fine partita, ha incassato la standing ovation dei suoi tifosi dopo settimane a dir poco difficili.

Dimarco, invece, è l'unico dei tre ad essere rimasto in campo fino al fischio finale sfoderando una prestazione di sostanza anche se meno brillante di altre volte.

Anche in questo caso in difesa degli azzurri è poi intervenuto il capitano Lautaro Martinez: "Bastoni? Quando parli di lui, di tutti i compagni, a me viene la pelle d’oca perché questi ragazzi sempre lasciano l’anima dentro e lo diciamo oggi magari che abbiamo vinto e quindi siamo tutti felici. Però anche quando si perde questi ragazzi dimostrano, vanno in Nazionale, lasciano la pelle, tornano. Così come loro italiani che oggi sono rimasti fuori dal Mondiale, ma con l’esempio arrivano, lavorano a testa alta, perché ognuno di noi dà sempre il massimo”.