La notte della verità per la Roma di Gasperini: contro il Bologna si gioca un pezzo di stagione

Ovviamente è troppo presto per tirare una riga e dare un giudizio definitivo sulla stagione della Roma.

Non va dimenticato che si è iniziato un ciclo tutto nuovo, che a Gasperini vanno riconosciute diverse attenuanti, come le carenze che per mesi hanno caratterizzato il reparto offensivo e i tanti infortuni che hanno colpito la squadra, ed anche e soprattutto il fatto che molti obiettivi sono ancora alla portata.

Certo, l'eliminazione precoce dalla Coppa Italia e il sesto posto in classifica hanno fatto abbassare un voto che fino a fine 2025 era altissimo, ma tutto è ancora assolutamente recuperabile.

In campionato i punti di distacco dal quarto posto sono appena tre e, in Europa League (altra strada che conduce alla Champions League del prossimo anno), le possibilità di passare il turno sono elevate.

Anche per questo motivo, la sfida con il Bologna diventa uno spartiacque, una sorta di ennesimo esame da superare a pieni voti.