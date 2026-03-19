La notte della verità per la Roma di Gasperini: contro il Bologna si gioca un pezzo di stagione

"La parola spartiacque non mi piace molto, però se può rendere l'idea dell'importanza della gara va bene".
Musica e parole di Gian Piero Gasperini che, nel presentare la sfida con il Bologna valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha in più occasioni ribadito l'importanza di questo 'Euroderby' tutto italiano.
Ha ricordato come si tratti di una gara diversa dalle altre perché è un vero 'dentro o fuori' che non ammette pareggi, ma solo vincitori e vinti.
All'Olimpico si ripartirà da quell'1-1 dell'andata che di fatto tiene aperto ogni discorso e la posta in palio sarà molto alta: i giallorossi si giocheranno non solo il pass per i quarti di finale, che vorrebbe dire prolungare il cammino europeo, ma anche una fetta della loro stagione.