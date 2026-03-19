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Leonardo Gualano

La notte della verità per la Roma di Gasperini: contro il Bologna si gioca un pezzo di stagione

La Roma cercherà questa sera il passaggio del turno in Europa League contro il Bologna: una sfida che molto potrà dire sulla stagione dei giallorossi.

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"La parola spartiacque non mi piace molto, però se può rendere l'idea dell'importanza della gara va bene".

Musica e parole di Gian Piero Gasperini che, nel presentare la sfida con il Bologna valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha in più occasioni ribadito l'importanza di questo 'Euroderby' tutto italiano.

Ha ricordato come si tratti di una gara diversa dalle altre perché è un vero 'dentro o fuori' che non ammette pareggi, ma solo vincitori e vinti.

All'Olimpico si ripartirà da quell'1-1 dell'andata che di fatto tiene aperto ogni discorso e la posta in palio sarà molto alta: i giallorossi si giocheranno non solo il pass per i quarti di finale, che vorrebbe dire prolungare il cammino europeo, ma anche una fetta della loro stagione.




  • I FAVORI DEL PRONOSTICO

    Come detto, l'1-1 maturato nel match di andata tiene aperto ogni discorso, ma questo non vuol dire che la bilancia dei favori dei pronostici non penda da qualche parte.

    In questo caso, a presentarsi al calcio d'inizio con le percentuali più alte di passaggio del turno non può che essere la Roma, se non altro perché potrà contare sulla spinta di un Olimpico che, per l'occasione, sarà tutto esaurito.

    Un ambiente dunque caldissimo e degno del palcoscenico europeo, con tanto di coreografia speciale per spingere ancor di più la squadra.

    Il popolo giallorosso ha intuito l'importanza dell'evento e capito che molto dell'annata della Roma passerà proprio dalla sfida con il Bologna. Un'eventuale eliminazione cambierebbe non solo il volto dell'ultima parte di stagione dei capitolini, ma con ogni probabilità anche il voto complessivo della prima annata romanista di Gian Piero Gasperini.

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  • Gatti Roma JuventusGetty Images

    QUARANTA GIORNI SULLE MONTAGNE RUSSE

    Quella che si presenterà all'appuntamento con il Bologna sarà anche una Roma a caccia di riscatto.

    La compagine giallorossa, che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nel mese di marzo, ha vissuto gli ultimi quaranta giorni su delle vere e proprie montagne russe.

    È passata con scioltezza dalle ottime prove contro Napoli e Milan a quelle certamente meno convincenti contro Udinese, Juventus, Genoa e Como.

    Un rendimento altalenante che si è tradotto anche in una frenata in campionato e, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti, visto che il successo manca dallo scorso 22 febbraio e dunque dal 3-0 interno contro una Cremonese già allora in piena crisi di gioco e risultati.

    La Roma, nell'ultima parte di stagione, per continuare ad inseguire i suoi obiettivi, dovrà ritrovare quella continuità che l'aveva spinta fino al primo posto della classifica di Serie A, nonché nel gruppo ristretto delle favorite nella corsa che conduceva allo Scudetto.


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  • UNA FETTA DI STAGIONE IN PALIO

    La Roma che a fine novembre si guadagnò il primo posto nella classifica di Serie A, tra l'altro per la prima volta in solitaria dopo ben 3676 giorni, sembra oggi un lontano ricordo.

    D'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che nel frattempo i punti di distacco dalla vetta sono diventati 17 e tutti i sogni legati a un possibile storico Scudetto sono andati ovviamente in frantumi.

    La Roma era stata però costruita per altri obiettivi e, fondamentalmente, a far alzare l'asticella era stata la grande bravura dei suoi giocatori e di un allenatore, Gian Piero Gasperini, che non può non essere considerato tra i migliori del panorama calcistico italiano e non solo.

    La compagine capitolina è progressivamente tornata a competere per traguardi a lei più congeniali, vedendo prima sfumare la possibilità di vincere la Coppa Italia, venendo clamorosamente eliminata dal Torino a metà gennaio, e poi farsi in salita la strada che conduce al quarto posto e dunque alla qualificazione alla prossima Champions League.

    Oggi la classifica di Serie A parla di un sesto posto, figlio anche dell'unico punto messo in cascina nelle ultime tre giornate.

    Un'eventuale vittoria contro il Bologna potrebbe dunque valere, in un momento così delicato, molto più di un 'semplice' passaggio di turno.


  • IL GIUDIZIO SULLA STAGIONE

    Ovviamente è troppo presto per tirare una riga e dare un giudizio definitivo sulla stagione della Roma.

    Non va dimenticato che si è iniziato un ciclo tutto nuovo, che a Gasperini vanno riconosciute diverse attenuanti, come le carenze che per mesi hanno caratterizzato il reparto offensivo e i tanti infortuni che hanno colpito la squadra, ed anche e soprattutto il fatto che molti obiettivi sono ancora alla portata.

    Certo, l'eliminazione precoce dalla Coppa Italia e il sesto posto in classifica hanno fatto abbassare un voto che fino a fine 2025 era altissimo, ma tutto è ancora assolutamente recuperabile.

    In campionato i punti di distacco dal quarto posto sono appena tre e, in Europa League (altra strada che conduce alla Champions League del prossimo anno), le possibilità di passare il turno sono elevate.

    Anche per questo motivo, la sfida con il Bologna diventa uno spartiacque, una sorta di ennesimo esame da superare a pieni voti.

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