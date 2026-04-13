La notte da sogno di Okafor a Old Trafford: l'ex di Milan e Napoli segna una doppietta contro il Manchester United

Ma com'è andata l'esperienza di Noah Okafor in Serie A?
Lo svizzero era stato acquistato dal Milan nel 2023 per 14 milioni di euro e nella sua prima stagione in rossonero realizza sei reti in 36 presenze complessive.
La stagione successiva inizia bene con un goal decisivo contro il Torino ma esce presto dai radar. A gennaio viene ceduto al Lipsia, però l'operazione salta per problemi emersi durante le visite mediche.
Nell'ultimo giorno del mercato invernale lo acquista il Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto. In azzurro colleziona appena quattro gettoni senza mai segnare ma si laurea comunque campione d'Italia. Al termine della stagione non viene riscattato e rientra al Milan.
Dopo aver giocato con i rossoneri in Coppa Italia viene ceduto nuovamente, stavolta a titolo definitivo, al Leeds per 19 milioni di euro più bonus.