La notte da sogno di Okafor a Old Trafford: l'ex di Milan e Napoli segna una doppietta contro il Manchester United

Okafor è reduce da un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per circa un mese facendogli saltare quattro partite di Premier League.

Prima dell'infortunio però Okafor era andato a segno per due gare di fila contro Nottingham Forest e Chelsea.

Lo svizzero è tornato in campo nel finale contro il Brentford il 21 marzo e ha servito un assist nella partita di FA Cup vinta dal Leeds ai rigori contro il West Ham.

Okafor ha fin qui segnato sei goal e fornito due assist in trenta presenze stagionali.