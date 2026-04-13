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Okafor LeedsGetty Images
Lelio Donato

La notte da sogno di Okafor a Old Trafford: l'ex di Milan e Napoli segna una doppietta contro il Manchester United

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Manchester United vs Leeds United
Manchester United

L'attaccante svizzero, scaricato da Napoli e Milan senza troppi rimpianti, ha vissuto una notte magica: doppietta di Okafor contro il Manchester United, quattro goal segnati nelle ultime quattro presenze in Premier League.

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Una notte decisamente speciale quella vissuta da Noah Okafor.

L'attaccante svizzero, passato dalla Serie A dove ha vestito le maglie di Milan e Napoli, è stato assoluto protagonista in Manchester United-Leeds.

Okafor ha infatti realizzato una splendida doppietta nel primo tempo, chiuso dagli ospiti in vantaggio di due goal contro i Red Devils.

  • LA DOPPIETTA DI OKAFOR A OLD TRAFFORD

    Okafor ha sbloccato il risultato a Old Trafford dopo appena cinque minuti portando in vantaggio il Leeds.

    Poco prima della mezz'ora lo svizzero ha firmato la sua doppietta personale con uno splendido tiro che ha beffato Lammens, portiere del Manchester United.

    Il Leeds ha così chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Okafor.

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  • QUATTRO GOAL NELLE ULTIME QUATTRO IN PREMIER

    Okafor è reduce da un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per circa un mese facendogli saltare quattro partite di Premier League.

    Prima dell'infortunio però Okafor era andato a segno per due gare di fila contro Nottingham Forest e Chelsea.

    Lo svizzero è tornato in campo nel finale contro il Brentford il 21 marzo e ha servito un assist nella partita di FA Cup vinta dal Leeds ai rigori contro il West Ham.

    Okafor ha fin qui segnato sei goal e fornito due assist in trenta presenze stagionali.

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  • COM'ERA ANDATO OKAFOR IN SERIE A: LO SCUDETTO COL NAPOLI

    Ma com'è andata l'esperienza di Noah Okafor in Serie A?

    Lo svizzero era stato acquistato dal Milan nel 2023 per 14 milioni di euro e nella sua prima stagione in rossonero realizza sei reti in 36 presenze complessive.

    La stagione successiva inizia bene con un goal decisivo contro il Torino ma esce presto dai radar. A gennaio viene ceduto al Lipsia, però l'operazione salta per problemi emersi durante le visite mediche.

    Nell'ultimo giorno del mercato invernale lo acquista il Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto. In azzurro colleziona appena quattro gettoni senza mai segnare ma si laurea comunque campione d'Italia. Al termine della stagione non viene riscattato e rientra al Milan.

    Dopo aver giocato con i rossoneri in Coppa Italia viene ceduto nuovamente, stavolta a titolo definitivo, al Leeds per 19 milioni di euro più bonus.

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