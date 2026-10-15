La notte da sogno di Cisse, storica tripletta in Salisburgo-Milan: ora deve essere un punto fermo per Amorim

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Il coraggio di Ruben Amorim è stato premiato dal campo contro il Salisburgo.
L'allenatore rossonero ha rivoluzionato la formazione del Milan, schierando contemporaneamente in campo parecchi giovani.
Le risposte ottenute dal tecnico sono state parecchio positive con la tripletta di Cisse e l'ottima prova offerta da Hutchinson.
A prendersi i riflettori però è stato ovviamente l'esterno italiano che sembra destinato ad avere sempre più spazio nonostante la giovanissima età.