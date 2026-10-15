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Lelio Donato

La notte da sogno di Cisse, storica tripletta in Salisburgo-Milan: ora deve essere un punto fermo per Amorim

Europa League
Salisburgo vs Milan
Salisburgo
Milan

Dopo due panchine consecutive in campionato, torna titolare a Salisburgo dove diventa l'italiano più giovane a realizzare una tripletta in Europa. Cisse deve essere un punto fermo di questo Milan.

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Il coraggio di Ruben Amorim è stato premiato dal campo contro il Salisburgo.

L'allenatore rossonero ha rivoluzionato la formazione del Milan, schierando contemporaneamente in campo parecchi giovani.

Le risposte ottenute dal tecnico sono state parecchio positive con la tripletta di Cisse e l'ottima prova offerta da Hutchinson.

A prendersi i riflettori però è stato ovviamente l'esterno italiano che sembra destinato ad avere sempre più spazio nonostante la giovanissima età.

  • DUE PANCHINE DI FILA IN CAMPIONATO: IL MOTIVO

    Alphadjo Cisse arrivava alla notte di Salisburgo dopo due panchine di fila in campionato.

    Ruben Amorim, che pure lo ha lanciato in prima squadra durante il ritiro estivo quando lo ha di fatto preferito fin da subito a Rafa Leao, aveva preferito lasciarlo fuori.

    Un modo forse per tutelare un ragazzo di soli 19 anni, seppure dal grande talento, il cui mondo è radicalmente cambiato nel giro di pochissimi mesi.

    Cisse fin qui ha giocato da titolare solo tre delle prime sei di campionato mentre è partito dal 1' in entrambe le gare di Europa League, ma col Benfica non aveva inciso.

  • UNA TRIPLETTA DA RECORD

    Cisse è stato l'assoluto protagonista di Salisburgo-Milan.

    L'esterno italiano è stato schierato largo sulla sinistra, ovvero la sua posizione preferita, in un tridente giovanissimo con Camarda e Hutchinson.

    Il primo goal di Cisse, quello che ha sbloccato il risultato, è arrivato dopo appena quindici minuti e di testa (non certo la specialità della casa) su cross dalla destra di Hutchinson.

    Cisse ha poi raddoppiato intorno alla mezz'ora, stavolta colpendo al volo di sinistro dal cuore dell'area su assist di Bartesaghi.

    Infine, all'inizio della ripresa, ha firmato la sua tripletta personale (col destro) su cross di Rabiot. Il repertorio completo in una sola sera, insomma.

    Non solo, come riporta Opta in questo modo Cisse è diventato il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato almeno tre goal in una singola partita delle maggiori competizioni europee.

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  • I NUMERI STAGIONALI DI CISSE

    Ma come sta andando la prima stagione di Cisse al Milan?

    Dopo aver giocato titolare a Torino bagnando il suo debutto col goal che ha sbloccato il risultato, Cisse era partito dal 1' anche contro il Venezia senza particolari squilli.

    All'Allianz Stadium invece aveva iniziato in panchina ma quando era subentrato aveva trovato subito la via della rete realizzando il goal del momentaneo 0-1 contro la Juventus.

    Quindi altra maglia da titolare contro la Lazio e due panchine consecutive nelle ultime due di campionato. In mezzo la gara di Europa League contro il Benfica.

    Il totale fa sette presenze tra campionato e coppe con cinque goal segnati.

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  • ORA DEVE ESSERE CENTRALE

    Di certo dopo la notte speciale di Salisburgo sarà difficile per Ruben Amorim lasciare fuori Cisse.

    Nonostante la giovanissima età l'esterno italiano è uno dei pochi a saper accendere la scintilla nel gioco offensivo dei rossoneri. E ha già una discreta dimestichezza con la porta avversaria.

    D'altronde era stato proprio il tecnico a dichiararsi pubblicamente 'innamorato' del talento di Cisse.

    Queste le sue parole dopo Torino-Milan, prima giornata di campionato: "Mi piacciono tutti i miei giocatori, quello che ho detto su Cissé sono alcuni dettagli che ho visto a Milanello. L'attenzione che mette anche quando non lavora sulla sua posizione, è molto furbo. Sta anche perdendo peso...

    Questo è molto importante, perché è stato fuori qualche mese, sono molto contento per lui ed è stato il migliore in campo in alcuni momenti del secondo tempo e già nel primo sembrava il giocatore più esperto della squadra".

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  • LE PAROLE DOPO SALISBURGO-MILAN

    Al termine di Salisburgo-Milan sono arrivate le dichiarazioni di Cisse a 'Sky Sport'.

    "Amorim? Quello che dice è una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene. In campo è stato tutto più semplice" ha sottolineato l'esterno rossonero.

    Cisse poi ha parlato della sua posizione in campo non escludendo un futuro da numero 9: "I movimenti sono quelli. Faccio il trequartista, ma ho giocato anche da attaccante in Nazionale. Oggi ho fatto questi goal, ma è anche la prima volta per me. Sono contento".

    Molto soddisfatto, ovviamente, anche Ruben Amorim: "Per me, Cisse merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo.

    Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare".

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