La notte da sogno di Cisse, storica tripletta in Salisburgo-Milan: ora deve essere un punto fermo per Amorim

Al termine di Salisburgo-Milan sono arrivate le dichiarazioni di Cisse a 'Sky Sport'.

"Amorim? Quello che dice è una spinta per me. Arrivo dalla Serie B, ma i compagni mi hanno accolto molto bene. In campo è stato tutto più semplice" ha sottolineato l'esterno rossonero.

Cisse poi ha parlato della sua posizione in campo non escludendo un futuro da numero 9: "I movimenti sono quelli. Faccio il trequartista, ma ho giocato anche da attaccante in Nazionale. Oggi ho fatto questi goal, ma è anche la prima volta per me. Sono contento".

Molto soddisfatto, ovviamente, anche Ruben Amorim: "Per me, Cisse merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo.

Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare".