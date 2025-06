La notte da ricordare di Pio Esposito contro gli Urawa: sostituisce il fratello Sebastiano e debutta con l'Inter

Inter vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

Il giovane centravanti è entrato all'intervallo al posto del fratello, esordendo nella prima squadra dell'Inter: è appena tornato dallo Spezia.

La prima volta non si scorda mai, in ogni ambito. Nella vita e nel calcio. Se la prima volta è l'esordio con l'Inter, poi, questa è una notte che Francesco Pio Esposito ricorderà per il resto della propria carriera.

Il quasi ventenne centravanti prodotto delle giovanili nerazzurre, che compirà gli anni tra una settimana, ha esordito con la maglia della squadra che l'ha fatto crescere. Lo ha fatto giocando 45 minuti, ovvero il secondo tempo, coronando così il sogno di una vita.

Il giusto premio alla stagione che il più giovane dei tre fratelli Esposito ha appena disputato con la maglia dello Spezia, in Serie B: 19 reti in 39 presenze tra stagione regolare e Serie B, un apporto fondamentale per portare i liguri a un passo dalla promozione.