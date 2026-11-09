La Nazionale si gioca la fase finale di Nations League: Francia e Belgio cruciali, come funziona il girone e che vantaggi ci sono ad arrivare fra le prime due

L’Italia si Roberto Mancini si appresta a scendere in campo per gli ultimi due impegni della fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027, match fondamentali per definire la classifica del Gruppo A.
Dopo i risultati ottenuti nella maxi finestra di settembre-ottobre, con due vittorie, un pari e il ko con il Belgio, gli Azzurri puntano a chiudere il gruppo 1 della Lega A fra le due prime posizioni, per garantirsi il passaggio ai quarti.
La sfida casalinga contro la Francia a San Siro e la successiva trasferta a Bruxelles per sfidare il Belgio rappresentano gli ultimi appuntamenti di questa fase, prima di quella ad eliminazione diretta.
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