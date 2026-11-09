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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

La Nazionale si gioca la fase finale di Nations League: Francia e Belgio cruciali, come funziona il girone e che vantaggi ci sono ad arrivare fra le prime due

UEFA Nations League A
Italia vs Francia
Italia
Francia
Belgio vs Italia
Belgio

L’Italia a caccia dei quarti di Nations League: Francia e Belgio attendono gli Azzurri, cosa cambierebbe chiudere o meno fra le prime due del girone 1.

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L’Italia si Roberto Mancini si appresta a scendere in campo per gli ultimi due impegni della fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027, match fondamentali per definire la classifica del Gruppo A.

Dopo i risultati ottenuti nella maxi finestra di settembre-ottobre, con due vittorie, un pari e il ko con il Belgio, gli Azzurri puntano a chiudere il gruppo 1 della Lega A fra le due prime posizioni, per garantirsi il passaggio ai quarti. 

La sfida casalinga contro la Francia a San Siro e la successiva trasferta a Bruxelles per sfidare il Belgio rappresentano gli ultimi appuntamenti di questa fase, prima di quella ad eliminazione diretta. 

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  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 1

    Alla vigilia degli ultimi impegni, la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede la Francia al comando con 10 punti, seguita dall'Italia a quota 7 e dal Belgio a 6, mentre la Turchia chiude il raggruppamento ancora a quota zero. I giochi sono apertissimi, soprattutto fra Italia e Belgio: gli Azzurri hanno un piccolo margine di vantaggio da difendere ma saranno chiamati a blindare la qualificazione nello scontro diretto contro la squadra di Van Bommel.

  • IL CALENDARIO DELLE ULTIME DUE GIORNATE DELL’ITALIA

    Il cammino dell’Italia si deciderà a cavallo fra le sfide con Francia (giovedì 12 a San Siro) e Belgio (lunedì 15 a Bruxelles). Sarà fondamentale provare a battere soprattutto i secondi: in caso di successo in terra belga, a prescindere da come finirà il match con la Francia e quello che De Bruyne e compagni disputeranno contro la Turchia, sarebbero quarti di finale certi. 

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  • COME FUNZIONA LA NATIONS LEAGUE E COME FUNZIONERÀ LA PROSSIMA EDIZIONE

    Il regolamento della Lega A prevede che le prime due classificate di ogni girone accedano direttamente ai quarti di finale, un turno a eliminazione diretta introdotto per rendere la competizione ancora più avvincente. Chi chiude al terzo posto affronta invece gli spareggi contro una delle seconde classificate nella Lega B, mentre l'ultima classificata retrocede direttamente nella suddetta categoria. Nella prossima edizione, nel biennio 2028-29, invece, le cose cambieranno: le divisioni passeranno da quattro a tre, con maxi gironi in stile Champions League. 

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  • PERCHÈ CONVIENE ARRIVARE AI QUARTI E QUANDO SI GIOCHEREBBERO

    La convenienza nell’arrivare ai quarti non è solo qualcosa che riguarda il prestigio. Giungere alle final-eight garantirebbe un buon ranking FIFA in vista dei sorteggi per le qualificazioni ai prossimi Europei. In caso di qualificazione, i quarti si giocherebbero durante la finestra FIFA del mese di marzo dal 22 al 30, con l’andata i programma fra il 25 e il 27 e il ritorno fra il 28 e il 30. Date che sarebbero identiche in caso si arrivo al terzo posto e conseguente spareggio per rimanere in Lega A. Le semifinali e le finali della Nations League, invece, sono in programma fra i 9 e il 13 giugno. 

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