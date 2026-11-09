La Nazionale si gioca la fase finale di Nations League: Francia e Belgio cruciali, come funziona il girone e che vantaggi ci sono ad arrivare fra le prime due

La convenienza nell’arrivare ai quarti non è solo qualcosa che riguarda il prestigio. Giungere alle final-eight garantirebbe un buon ranking FIFA in vista dei sorteggi per le qualificazioni ai prossimi Europei. In caso di qualificazione, i quarti si giocherebbero durante la finestra FIFA del mese di marzo dal 22 al 30, con l’andata i programma fra il 25 e il 27 e il ritorno fra il 28 e il 30. Date che sarebbero identiche in caso si arrivo al terzo posto e conseguente spareggio per rimanere in Lega A. Le semifinali e le finali della Nations League, invece, sono in programma fra i 9 e il 13 giugno.