La Nazionale 'inguaia' Milan, Roma e Atalanta: in campo tre giorni dopo l'Europa League

Le squadre in Europa League, insieme alla Fiorentina in Conference, in campo in Serie A 3 giorni dopo il ritorno degli ottavi per la pausa Nazionali.

Stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, con ben quattro squadre italiane impegnate, la Lega Serie A si appresta a comunicare il calendario dalla 28ª alla 30ª giornata di campionato.

In attesa di scoprire gli anticipi e i posticipi, risalta subito all’occhio un fattore legato agli impegni di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina e la pausa per le Nazionali, che vedrà l’Italia di Luciano Spalletti volare negli Stati Uniti per disputare due gare amichevoli contro Perù ed Ecuador.

La sosta obbliga le formazioni impegnate in Europa a scendere in campo al massimo a tre giorni di distanza dalle gare di ritorno degli ottavi: il 29° turno di Serie A deve, infatti, chiudersi necessariamente entro domenica sera, per consentire ai calciatori convocati di raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali.

L'articolo prosegue qui sotto

Un dettaglio non da poco che non farà piacere alle quattro formazioni italiane impiegate nella fase a eliminazione diretta di Europa League e Conference League, che scenderanno in campo al massimo 72 ore l’impegno europeo.

Se Atalanta e Fiorentina giocheranno il ritorno in casa, per Milan e Roma è in programma la gara di ritorno degli ottavi rispettivamente a Praga contro lo Slavia e in casa del Brighton di De Zerbi proprio giovedì 14 marzo.