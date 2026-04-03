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Leonardo Gualano

La Nazionale ancora fuori dai Mondiali, Antonelli: "Mi è dispiaciuto, cercherò di portare l'Italia in alto"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

Kimi Antonelli, in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport', spiega: "Ho un bellissimo ricordo degli Europei, è un peccato non essere andati ai Mondiali".

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Quello che sta vivendo lo sport italiano è un momento esaltante.

Tanti campioni e campionesse stanno ottenendo grandi risultati in moltissime discipline. Fa ovviamente eccezione però il calcio, visto che la Nazionale Azzurra, per la terza volta consecutiva, non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali.

Tra coloro che stanno facendo sognare gli appassionati italiani c'è certamente Kimi Antonelli che, non solo ha trionfato negli ultimi due Gran Premi di Cina e Giappone, ma a 19 anni, 7 mesi e un giorno, è diventato il più giovane pilota di sempre a portarsi in testa ad un Mondiale di Formula 1.

Antonelli, in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport', ha parlato della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ed ha anche mandato una stilettata all'ormai ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che aveva parlato del calcio come di "uno sport professionistico, gli altri sono dilettanti".

  • "NOI FACCIAMO UNO SPORT PER DILETTANTI"

    "Non ho vissuto la bella Nazionale di calcio? Tra l'altro noi facciamo uno sport da dilettanti...".

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  • "HO UN BELLISSIMO RICORDO DEGLI EUROPEI"

    "Ovviamente è un peccato nono andare ai Mondiali quest'anno. Io ho un bellissimo ricordo degli Europei: ero ad una gara a Napoli, a Sarno, e dopo aver vinto io e mia madre siamo corsi in macchina e siamo andati a casa il più velocemente possibile per vedere la finale. E' stato un periodo bellissimo, perché vedere la Nazionale giocarsi l'Europeo è stato veramente bello".

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  • "UN MOTIVO IN PIU' PER PORTARE L'ITALIA IN ALTO"

    "Ovviamente mi è dispiaciuto un sacco non vedere la Nazionale qualificarsi per i Mondiali. E' un motivo in più per cercare di continuare a portare l'Italia in alto nel mio ambito".