La Nazionale ancora fuori dai Mondiali, Antonelli: "Mi è dispiaciuto, cercherò di portare l'Italia in alto"

Quello che sta vivendo lo sport italiano è un momento esaltante.

Tanti campioni e campionesse stanno ottenendo grandi risultati in moltissime discipline. Fa ovviamente eccezione però il calcio, visto che la Nazionale Azzurra, per la terza volta consecutiva, non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali.

Tra coloro che stanno facendo sognare gli appassionati italiani c'è certamente Kimi Antonelli che, non solo ha trionfato negli ultimi due Gran Premi di Cina e Giappone, ma a 19 anni, 7 mesi e un giorno, è diventato il più giovane pilota di sempre a portarsi in testa ad un Mondiale di Formula 1.

Antonelli, in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport', ha parlato della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ed ha anche mandato una stilettata all'ormai ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che aveva parlato del calcio come di "uno sport professionistico, gli altri sono dilettanti".