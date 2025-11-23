La mossa di Allegri per il derby: così la coppia inedita Leao-Pulisic può far male all’Inter

Un derby da vincere per riprendere il cammino dopo il mezzo passo falso di Parma e la vetta della classifica: Max Allegri si gioca una carta inedita o quasi per la sfida di domenica sera contro l’Inter.
Nonostante fin dal primo momento nelle idee del club e dello staff tecnico l’attacco titolare del Milan fosse composto da Leao e Pulisic, i due non hanno quasi mai giocato insieme in questa stagione.
Per provare a scardinare la linea difensiva nerazzurra, Allegri prepara dunque un tandem inedito: seppur in momenti diversi sia Pulisic che Leao sono stati fermi ai box per infortunio, ma nel Derby saranno titolari.