La mossa di Allegri per il derby: così la coppia inedita Leao-Pulisic può far male all’Inter

In questa stagione Pulisic e Leao non hanno quasi mai giocato insieme a causa degli infortuni che li hanno rallentati. Solo 17 minuti in Coppa Italia contro il Bari (poi il portoghese è uscito per infortunio), appena 11 in campionato contro la Juventus e i 20 minuti finali contro il Parma.

E proprio nella gara del Tardini i due hanno dato segnali importanti di un’intesa che potrebbe davvero fare la differenza. Un’azione su tutti: tacco di Leao che smarca Pulisic, che non trova la rete per pochi centimetri. Ma il segnale è arrivato forte e chiaro e ha sicuramente strappato un sorriso ad Allegri.