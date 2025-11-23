Pubblicità
leao pulisic milan 2025 26 esultano 2 1Getty
Nino Caracciolo

La mossa di Allegri per il derby: così la coppia inedita Leao-Pulisic può far male all’Inter

Nonostante siano i titolari nelle idee di Allegri, Leao e Pulisic non hanno quasi mai giocato insieme in stagione: ora il tecnico si affida a loro per il derby di questa sera.

Un derby da vincere per riprendere il cammino dopo il mezzo passo falso di Parma e la vetta della classifica: Max Allegri si gioca una carta inedita o quasi per la sfida di domenica sera contro l’Inter.

Nonostante fin dal primo momento nelle idee del club e dello staff tecnico l’attacco titolare del Milan fosse composto da Leao e Pulisic, i due non hanno quasi mai giocato insieme in questa stagione.

Per provare a scardinare la linea difensiva nerazzurra, Allegri prepara dunque un tandem inedito: seppur in momenti diversi sia Pulisic che Leao sono stati fermi ai box per infortunio, ma nel Derby saranno titolari.

  • PULISIC CAPOCANNONIERE

    Christian Pulisic è il capocannoniere del Milan in questo campionato, pur avendo saltato quattro partite, quasi 5 (a Parma è entrato solo nei 20’ finali) per l’infortunio al bicipite femorale rimediato in nazionale a metà ottobre.

    L’americano è sempre stato schierato da seconda punta di Allegri, con un rendimento elevato: 4 goal in campionato, due assist e le solite giocate di grande qualità.

  • LA METAMORFOSI DI LEAO

    Il Milan in estate ha cercato con insistenza un centravanti di ruolo, ma alla fine a Milanello non è sbarcato nessun 9 puro. Da qui la necessità, che probabilmente era già un’idea di Allegri, di accentrare Leao.

    Il portoghese ha sempre dato il meglio da attaccante esterno di sinistra in un tridente, ma dopo qualche difficoltà iniziale (e gli errori contro la Juventus) ha mostrato di avere un grande potenziale anche da centravanti, seppur con caratteristiche atipiche in alcuni tratti per il ruolo. E per la prima volta, forse, adesso anche Leao si è convinto di poter ricoprire il ruolo.

  • QUASI MAI INSIEME

    In questa stagione Pulisic e Leao non hanno quasi mai giocato insieme a causa degli infortuni che li hanno rallentati. Solo 17 minuti in Coppa Italia contro il Bari (poi il portoghese è uscito per infortunio), appena 11 in campionato contro la Juventus e i 20 minuti finali contro il Parma.

    E proprio nella gara del Tardini i due hanno dato segnali importanti di un’intesa che potrebbe davvero fare la differenza. Un’azione su tutti: tacco di Leao che smarca Pulisic, che non trova la rete per pochi centimetri. Ma il segnale è arrivato forte e chiaro e ha sicuramente strappato un sorriso ad Allegri.

  • COSA POSSONO DARE AL MILAN

    Né Leao né Pulisic sono due centravanti, anche se il portoghese ha le potenzialità e le caratteristiche per diventarlo. 

    Al momento dunque i due dovranno sfruttare le loro caratteristiche per provare a far male all’Inter: con ogni probabilità i due attaccanti rossoneri svarieranno molto così da non dare punti di riferimento alla difesa dell’Inter, proveranno ad allargarsi per poi “tagliare” e avranno il compito di dialogare tanto tra di loro, specialmente nello stretto, così da favorire anche gli inserimenti dei centrocampisti.

