La missione di Spalletti: gestire Vlahovic e Yildiz per farli diventare un fattore nella corsa Champions

Tre punti con il Verona per riprendere la corsa Champions che dopo tre vittorie consecutive ha visto i bianconeri rallentare contro il Milan, pareggiando a San Siro.
L’obiettivo della Juventus in questo finale di stagione è chiaro: blindare il quarto posto (posizione oggi occupata da Locatelli e compagni) per poi progettare al meglio il futuro. Per farlo Spalletti ha bisogno di avere al meglio della forma Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.
Ma come stanno i due calciatori bianconeri? Spalletti riuscirà ad averli al top per questo finale di campionato?