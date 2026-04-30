La missione di Spalletti: gestire Vlahovic e Yildiz per farli diventare un fattore nella corsa Champions

Quattro gare alla fine nelle quali Dusan Vlahovic vuole lasciare il segno. Il serbo non sa ancora se il suo futuro sarà alla Juventus (è in scadenza di contratto e non ha ancora preso una decisione definitiva), ma in questo finale di stagione vuole tornare a essere protagonista dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per quattro mesi, prima del rientro con il Sassuolo e il nuovo stop. Contro il Milan è entrato in campo nel finale e ora si candida per avere più minutaggio già a partire dalla gara col Verona.