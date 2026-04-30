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vlahovic yildizGetty Images
Nino Caracciolo

La missione di Spalletti: gestire Vlahovic e Yildiz per farli diventare un fattore nella corsa Champions

Serie A
Juventus vs Hellas Verona
Juventus

Per centrare l’obiettivo Champions Spalletti ha bisogno di ritrovare al meglio della forma Vlahovic e Yildiz: il piano dell’allenatore bianconero.

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Tre punti con il Verona per riprendere la corsa Champions che dopo tre vittorie consecutive ha visto i bianconeri rallentare contro il Milan, pareggiando a San Siro.

L’obiettivo della Juventus in questo finale di stagione è chiaro: blindare il quarto posto (posizione oggi occupata da Locatelli e compagni) per poi progettare al meglio il futuro. Per farlo Spalletti ha bisogno di avere al meglio della forma Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

Ma come stanno i due calciatori bianconeri? Spalletti riuscirà ad averli al top per questo finale di campionato?

  • IL SEGNO DI VLAHOVIC

    Quattro gare alla fine nelle quali Dusan Vlahovic vuole lasciare il segno. Il serbo non sa ancora se il suo futuro sarà alla Juventus (è in scadenza di contratto e non ha ancora preso una decisione definitiva), ma in questo finale di stagione vuole tornare a essere protagonista dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per quattro mesi, prima del rientro con il Sassuolo e il nuovo stop. Contro il Milan è entrato in campo nel finale e ora si candida per avere più minutaggio già a partire dalla gara col Verona.

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  • GESTIONE OCULATA

    Ma Spalletti come gestirà Vlahovic? Sicuramente nessuno vuole correre rischi, ma allo stesso tempo alla Juventus servono i suoi goal per la Champions. Da qui la necessità di combinare le due esigenze che porterà a una gestione oculata: Vlahovic metterà minuti nelle gambe contro il Verona con l’obiettivo di tornare titolare già nella gara successiva. “Bisogna gestirlo con logica per evitare di correre rischi in vista del finale di stagione”, l’ammissione di Spalletti subito dopo il Milan.

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  • YILDIZ UOMO SIMBOLO

    Oltre a Vlahovic, a questa Juventus serve la qualità, il genio e l’imprevedibilità di Kenan Yildiz, il suo numero 10 e l’uomo simbolo. Spalletti ha più volte rimarcato la centralità nel progetto Juventus e ora i bianconeri sperano di ritrovarlo al top della condizione per la volata finale. Contro il Verona potrebbe, così come Vlahovic, aumentare minutaggio per mettere benzina nelle gambe per le ultime tre gare.

  • FASTIDIO AL GINOCCHIO

    Yildiz sta convivendo con un fastidio al ginocchio che lo ha rallentato nelle ultime settimane: è andato in panchina contro Bologna e Milan, entrando nel finale senza incidere. Anche in questi primi allenamenti di avvicinamento alla gara con il Verona il turco si è allenato a parte: una situazione da gestire al meglio vista la posta in palio. Una qualificazione in Champions che cambia prospettiva al futuro.

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