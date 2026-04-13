La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero

Se il mercato estivo della Juventus è stato deludente per l'impatto minimo o nullo che i nuovi giocatori hanno avuto sulla squadra, da Zhegrova a Openda passando per David e Joao Mario (ceduto a gennaio), tutt'altra storia è stata la campagna invernale.
Soprattutto per merito di Jeremie Boga, arrivato nelle ultime ore della sessione e decisivo in più gare, tra cui l'ultima contro la sua ex squadra, ovvero l'Atalanta. Ma se pur in misura minore, soprattutto a causa dei problemi fisici, anche Emil Holm adesso può rivelarsi un innesto prezioso come ha dimostrato a Bergamo.
Il laterale svedese in questo ultimo spezzone di stagione si giocherà anche le chance di rimanere a Torino il prossimo anno.