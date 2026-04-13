La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero

Se la copertina se l'è presa Boga, autore del goal, comunque appena dietro di lui è giusto menzionare Holm tra i giocatori bianconeri scesi in campo a Bergamo.





Contro l'Atalanta il terzino è stato protagonista in positivo; schierato titolare sulla fascia destra nel 3-4-2-1, Holm è entrato nell'azione del goal mettendo lui il cross da cui poi è nato l'errore di Carnesecchi e il tap-in di Boga. Pochi minuti dopo poi l'assist per Thuram dopo aver vinto un contrasto con Kolasinac, non sfruttato dal francese.





Una prestazione convincente da parte dello svedese, che ha sfruttato al meglio l'opportunità non facendo sentire la mancanza di McKennie visto che è stato proprio lui a prendere il posto dello statunitense, squalificato.