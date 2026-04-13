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Holm JuventusGetty Images
Andrea Ajello

La missione di Holm, convincere la Juventus a riscattarlo: le cifre e l'idea del club bianconero

Serie A
Juventus
E. Holm

Holm ha sfruttato la chance contro l'Atalanta: lo svedese avrà sei partite per conquistare la permanenza a Torino.

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Se il mercato estivo della Juventus è stato deludente per l'impatto minimo o nullo che i nuovi giocatori hanno avuto sulla squadra, da Zhegrova a Openda passando per David e Joao Mario (ceduto a gennaio), tutt'altra storia è stata la campagna invernale.


Soprattutto per merito di Jeremie Boga, arrivato nelle ultime ore della sessione e decisivo in più gare, tra cui l'ultima contro la sua ex squadra, ovvero l'Atalanta. Ma se pur in misura minore, soprattutto a causa dei problemi fisici, anche Emil Holm adesso può rivelarsi un innesto prezioso come ha dimostrato a Bergamo.


Il laterale svedese in questo ultimo spezzone di stagione si giocherà anche le chance di rimanere a Torino il prossimo anno.

  • HOLM CONVINCENTE IN ATALANTA-JUVENTUS

    Se la copertina se l'è presa Boga, autore del goal, comunque appena dietro di lui è giusto menzionare Holm tra i giocatori bianconeri scesi in campo a Bergamo.


    Contro l'Atalanta il terzino è stato protagonista in positivo; schierato titolare sulla fascia destra nel 3-4-2-1, Holm è entrato nell'azione del goal mettendo lui il cross da cui poi è nato l'errore di Carnesecchi e il tap-in di Boga. Pochi minuti dopo poi l'assist per Thuram dopo aver vinto un contrasto con Kolasinac, non sfruttato dal francese.


    Una prestazione convincente da parte dello svedese, che ha sfruttato al meglio l'opportunità non facendo sentire la mancanza di McKennie visto che è stato proprio lui a prendere il posto dello statunitense, squalificato.

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  • IN PRESTITO DAL BOLOGNA

    Holm è stato uno dei due acquisti fatti dalla Juventus a gennaio anche se non a titolo definitivo.

    Il classe 2000 si è trasferito infatti dal Bologna in prestito con diritto di riscatto. Percorso inverso invece è stato fatto da Joao Mario, passato in rossoblù in prestito secco.

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  • LA CIFRA DEL RISCATTO PER HOLM

    Juventus e Bologna si sono accordate a gennaio per un riscatto attorno ai 15 milioni di euro.

    Questa la cifra quindi che i bianconeri dovrebbero spendere a fine stagione per trattenere Holm e acquistarlo a titolo definitivo.

  • BUONA ALTERNATIVA MA A CIFRE MINORI: L'IDEA DELLA JUVENTUS

    Se Boga è già certo che sarà riscattato dalla Juventus, considerando anche la cifra di soli 5 milioni di euro necessaria, diverso è il discorso per Holm. Lo svedese è visto positivamente da Luciano Spalletti e in generale il club lo considera come un'ottima alternativa sulla corsia di destra. Altre prestazioni da qui alla fine della stagione come quella con l'Atalanta possono convincere i bianconeri a fare un investimento ma non alla cifra concordata per il riscatto.


    L'idea della Juventus quindi è quella di sedersi al tavolo con il Bologna e abbassare il prezzo che acquistare a titolo definitivo Holm, anche considerando i dubbi legati all'aspetto fisico.


    Nei dialoghi tra i club, a favorire l'operazione può essere anche la situazione di Joao Mario; il Bologna gradirebbe trattenere il portoghese che però guadagna cifre troppo alte per gli standard rossoblù. Un nuovo prestito del giocatore sarebbe una carta per rendere possibili la doppia operazione.

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