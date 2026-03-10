La mental coach di Donnarumma e Perin: "Al PSG faticava a mantenere la concentrazione, Mattia andava in tilt dopo un goal"

Sempre più nel mondo del calcio è diventata importante la figura dei mental coach; sono molti ormai i giocatori che hanno deciso di affidarsi a una persona specializzata per gestire tutto quello che riguarda la parte psicologica.

Un esempio è Gianluigi Donnarumma ma anche un altro portiere italiano, ovvero Mattia Perin. Entrambi sono stati "seguiti" da Nicoletta Romanazzi, è una delle mental coach più affermate nel panorama sportivo italiano.

Non solo calciatori, Romanazzi è stata mental coach anche di Marcell Jacobs che la ringraziò pubblicamente. In un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come ha lavorato con Donnarumma e Perin svelando alcuni aneddoti molto interessanti sulla gestione della pressione.