Andrea Ajello

La mental coach di Donnarumma e Perin: "Al PSG faticava a mantenere la concentrazione, Mattia andava in tilt dopo un goal"

Nicoletta Romanazzi, mental coach di molti sportivi tra cui Donnarumma e Perin racconta il lavoro fatto con i due portieri: "Abbiamo lavorato con Gigi prima di Milan-PSG". E su Perin: "Non rivolgeva parola a nessuno, poteva passare una settimana".

Sempre più nel mondo del calcio è diventata importante la figura dei mental coach; sono molti ormai i giocatori che hanno deciso di affidarsi a una persona specializzata per gestire tutto  quello che riguarda la parte psicologica. 

Un esempio è Gianluigi Donnarumma ma anche un altro portiere italiano, ovvero Mattia Perin. Entrambi sono stati "seguiti" da Nicoletta Romanazzi, è una delle mental coach più affermate nel panorama sportivo italiano. 

Non solo calciatori, Romanazzi è stata mental coach anche di Marcell Jacobs che la ringraziò pubblicamente. In un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come ha lavorato con Donnarumma e Perin svelando alcuni aneddoti molto interessanti sulla gestione della pressione. 

  • "DONNARUMMA FACEVA FATICA A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE"

    "Con una squadra di campioni sempre in attacco, faceva fatica a tenere alta la concentrazione quando gli avversari riuscivano ad arrivare nella sua area" racconta su Donnarumma, aggiungendo: "L’ho aiutato a gestire la pressione, perché per i tifosi un goal è sempre colpa del portiere. E a mantenere alta la concentrazione". 

  • "PRIMA DI MILAN-PSG..."

    Nel corso della sua carriera Donnarumma ha dovuto affrontare anche situazioni non facilissime dal punto di vista ambientale. Ad esempio il ritorno a San Siro per sfidare da ex il Milan: "Se abbiamo lavorato sulla tifoseria rossonera? Si, in particolare in vista della prima partita tra il PSG e il Milan. Ha accettato che i tifosi si fossero sentiti traditi, anche se non aveva lasciato la squadra con quell’intenzione e pure lui aveva sofferto". 

  • "PERIN POTREBBE FARE IL MENTAL COACH"

    Un altro portiere che ha deciso di affidarsi alla mental coach è Perin: "Mattia è diventato talmente bravo che potrebbe già fare il mental coach", svela Romanazzi.  "Abbiamo cominciato a vederci otto anni fa, mi aveva chiamato per allargare il team di preparatori. Lavorammo subito sulla gestione dell’errore". 

  • "PERIN ANDAVA IN TILT DOPO UN GOAL"

    Romanazzi racconta le difficoltà che aveva il portiere della Juventus e come poi si è trasformato in un leader: "Mattia andava in tilt: dopo un goal subìto poteva passare una settimana a guardare documentari in tv, senza rivolgere la parola a nessuno. Il karateka Luigi Busà è un altro che si arrabbiava moltissimo dopo un errore. Con entrambi il lavoro è stato di percepire l’errore come un alleato prezioso per capire cosa migliorare. Con Mattia siamo riusciti ad allentare la parte competitiva. Oggi è un leader nello spogliatoio". 

