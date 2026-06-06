La Marotta League, i motivi della rottura con la Juventus e gli obiettivi con l'Inter: tutte le verità di Marotta

Marotta invece non si è sbilanciato sul mercato anche se ha confermato l'interesse dell'Inter per Marco Palestra: "Palestra piace a tutti. Certo piace anche a noi che abbiamo sempre creduto nell’anima italiana della nostra squadra. Gli italiani garantiscono l’identità e un legame diretto con il passato illustre di una squadra leggendaria come l’Inter, che ha un palmares ricco di vittorie. Credo che per vincere sia necessaria una cultura della vittoria, e solamente uno zoccolo duro di italiani la garantisce. Comunque, ripartiremo con la stessa ossatura e qualche innesto mirato”.

Infine ecco la risposta a Mourinho secondo il quale nessun giocatore della squadra attuale sarebbe titolare nella sua Inter: “È un suo pensiero. Io credo che i ragazzi che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia siano grandi atleti e siano tutti campioni. Per me non è giusto come non è giusto confrontare atleti di epoche diverse come Maradona e Pelé. Il calcio è cambiato, continuerà a cambiare”.



