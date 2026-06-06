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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Lelio Donato

La Marotta League, i motivi della rottura con la Juventus e gli obiettivi con l'Inter: tutte le verità di Marotta

Serie A
Inter

Il presidente nerazzurro ha parlato in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', durante cui Marotta è tornato anche sui reali motivi della rottura con la Juventus. E ha risposto sulla 'Marotta League'.

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A tutto Marotta. Il presidente dell'Inter si è confessato in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'.

Parole chiare quelle del dirigente che ha appena festeggiato il Double conquistato con l'Inter. Ma sogna di sollevare al cielo anche l'unico trofeo che gli manca ovvero la Champions League, sfumata in finale ben quattro volte.

Marotta durante l'intervista è tornato anche sui reali motivi della sua rottura con la Juventus e ha commentato le accuse che circolano sui social nei suoi confronti.

  • LA MAROTTA LEAGUE

    "Cosa rispondo a chi parla di Marotta League? Grazie per questa domanda.Penso che sui social abbondino quei leoni della tastiera che non sanno nulla delle persone di cui parlano e del percorso che queste persone hanno fatto. Si fa in fretta a giudicare senza conoscere. Così si mette solo fango nel ventilatore. C’è troppa gente che non sa accettare la sconfitta, vittima della cultura del sospetto e dell’invidia” ha dichiarato il presidente dell'Inter.

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  • I MOTIVI DELLA ROTTURA CON LA JUVENTUS

    Marotta ha smentito che dietro al suo addio alla Juventus ci fosse l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

    "Non ero d’accordo, ma non è stato per quello.Diciamo che quando la proprietà fa un passo avanti, il manager deve fare un passo indietro... Della Juventus ricordo tanti momenti belli e con Andrea Agnelli sono rimasto in buoni rapporti. Tornai a casa, incassando la più grande delusione della mia vita, senza avere alcun impegno.Ma il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, mi arrivò un messaggio da un numero a me sconosciuto firmato Zhang... Chiamai subito Urbano Cairo per farmi confermare che quello era davvero il numero di Zhang. E così sono ripartito come ad dell’Inter. E poi è arrivato il fondo Oaktree, nei confronti del quale nutro un’immensa riconoscenza" ha sottolineato Marotta.

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  • IL SOGNO CHAMPIONS

    Il sogno di Marotta è chiarissimo: "Sarebbe fin troppo facile dire la Champions. Certo che voglio vincerla con l’Inter. Le mie squadre hanno giocato 4 finali e le hanno perse… Ma c’è qualcosa di più. Voglio dare finalmente il via alla fase tre della mia vita quella del “serve”, inteso come restituire. Ero a San Siro quando l’Inter, nel 1965, vinse la seconda Coppa dei Campioni contro il Benfica, con il goal di Jair. Ecco, se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione...”.


  • GLI OBIETTIVI DI MERCATO

    Marotta invece non si è sbilanciato sul mercato anche se ha confermato l'interesse dell'Inter per Marco Palestra: "Palestra piace a tutti. Certo piace anche a noi che abbiamo sempre creduto nell’anima italiana della nostra squadra. Gli italiani garantiscono l’identità e un legame diretto con il passato illustre di una squadra leggendaria come l’Inter, che ha un palmares ricco di vittorie. Credo che per vincere sia necessaria una cultura della vittoria, e solamente uno zoccolo duro di italiani la garantisce. Comunque, ripartiremo con la stessa ossatura e qualche innesto mirato”.

    Infine ecco la risposta a Mourinho secondo il quale nessun giocatore della squadra attuale sarebbe titolare nella sua Inter: “È un suo pensiero. Io credo che i ragazzi che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia siano grandi atleti e siano tutti campioni. Per me non è giusto come non è giusto confrontare atleti di epoche diverse come Maradona e Pelé. Il calcio è cambiato, continuerà a cambiare”. 


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