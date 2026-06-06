La Marotta League, i motivi della rottura con la Juventus e gli obiettivi con l'Inter: tutte le verità di Marotta

A tutto Marotta. Il presidente dell'Inter si è confessato in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'.
Parole chiare quelle del dirigente che ha appena festeggiato il Double conquistato con l'Inter. Ma sogna di sollevare al cielo anche l'unico trofeo che gli manca ovvero la Champions League, sfumata in finale ben quattro volte.
Marotta durante l'intervista è tornato anche sui reali motivi della sua rottura con la Juventus e ha commentato le accuse che circolano sui social nei suoi confronti.