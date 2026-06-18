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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

La mano di Tuchel sulla vittoria dell'Inghilterra: il discorso nell'intervallo ha cambiato la squadra, ma la difesa va registrata

Coppa del Mondo
Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Croazia
Storie
Inghilterra vs Croazia
Analysis

Thomas Tuchel non ha rivelato cosa ha detto nell’intervallo della partita vinta 4-2 dall’Inghilterra contro la Croazia, nell'esordio ai Mondiali 2026 ma ha invitato la squadra a giocare con coraggio. Restano dubbi sulla fase difensiva ma l'attacco (e le soluzioni in panchina) fa sognare.

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Qualunque cosa abbia detto Tuchel, ha funzionato: l’Inghilterra ha trasformato un primo tempo mediocre in un secondo tempo travolgente, segnando altri due gol e confermandosi tra le favorite.

Harry Kane aveva aperto le marcature ripetendo un rigore inizialmente parato da Dominik Livakovic, ma la Croazia era rientrata in partita dal nulla.

La scelta di Tuchel di preferire John Stones ed Ezri Konsa a Marc Guehi era stata discussa: Petar Sucic ha tagliato verso l’interno, Stones è caduto nella finta e Martin Baturina ha infilato l’angolo alto.

Dopo cinque minuti l’Inghilterra ha però ripreso il vantaggio: Declan Rice, già pericoloso con l’Arsenal, ha servito un angolo perfetto per la testa di Kane, che ha segnato. L’Inghilterra non mantenne il vantaggio: Pasalic superò la difesa troppo bassa e servì Perisic, il quale di testa appoggiò a Musa, autore di un tiro al volo all’angolo basso.

Nella ripresa l’Inghilterra ha reagito con forza: Anderson ha servito un assist sulla destra e Bellingham ha battuto Livakovic. Da lì in poi il portiere croato ha tenuto in vita i suoi con sette parate, soprattutto nel finale di primo tempo.

All’85’ Bukayo Saka ha servito Marcus Rashford, subentrato dalla panchina, che ha chiuso i conti con un destro all’angolo basso.

La difesa inglese ha comunque ballato e, con Rice infortunato, restano dubbi sulla sua solidità. Ma il potenziale offensivo e la reazione nel secondo tempo confermano che, nelle prossime cinque settimane, l’Inghilterra può essere molto pericolosa.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    KANE FORMATO SCARPA D'ORO

    Il rigore sbagliato è già dimenticato...

    Kane non sbagliava un rigore con l’Inghilterra dal 2022, contro la Francia, e ne aveva trasformati sette di fila. Mercoledì ha segnato l’ottavo, ma solo al secondo tentativo: l’arbitro ha annullato il primo perché Livakovic si era mosso prima della battuta.

    Alla seconda occasione Kane ha segnato, poi ha giocato come sa: si è abbassato per costruire l’azione, si è inserito in area e ha guadagnato falli. Intesa perfetta con Madueke e raddoppio puntuale, di testa, sul cross dell’esterno. La marcatura croata era debole, ma il suo timing è stato perfetto.

    Ora detiene il record di rigori segnati ai Mondiali, è il secondo inglese a segnare in tre edizioni e ha raggiunto Gary Lineker come miglior marcatore inglese della competizione, restando in corsa per la Scarpa d’Oro. Missione compiuta.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "BELLINGHAM ADORA QUESTE PARTITE SOTTO PRESSIONE"

    Nonostante l’enfasi su Kane, Bellingham appare il vero uomo chiave di Tuchel e dell’Inghilterra in questa estate. Se il centrocampista del Real Madrid garantirà gol e assist, darà ai Tre Leoni una dimensione in più.

    In avvio ha sofferto, pur mostrando accelerazioni impressionanti. Poi è cambiato tutto: una incursione centrale ha fatto vedere di cosa è capace, anche se non è finita in rete, e nel secondo tempo ha segnato il gol che meritava.

    Anderson, anch’egli in difficoltà, ha lanciato lungo la fascia; Bellingham ha controllato al volo e ha concluso con precisione. È rimasto lì, braccia aperte, davanti ai tifosi in delirio.

    In seguito si è abbassato dal 10 all’8, gestendo bene il pallone e liberando Morgan Rogers in avanti. I tifosi inglesi sperano che sia solo l’inizio.

    «In questi momenti si può contare su Jude. Adora queste partite sotto pressione», ha dichiarato Tuchel al termine della partita.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    IL DISCORSO DI TUCHEL ALL'INTERVALLO

    Tuchel non era soddisfatto all’intervallo. Lo si è capito dalle parole del suo vice, Anthony Barry, intervistato da ITV durante la pausa.

    «Abbiamo preso decisioni senza lucidità, alternando impropriamente gioco lungo e corto e non sfruttando gli spazi, quindi non siamo riusciti ad accelerare la partita come volevamo», ha spiegato Barry.

    «Da lì abbiamo preso decisioni senza lucidità: abbiamo giocato lungo quando serviva il corto e corto quando serviva il lungo, non sfruttando gli spazi e non riuscendo ad accelerare. Pensavamo che il rigore ci avrebbe liberato, permettendoci di essere noi stessi, ma siamo ricaduti in schemi timorosi.

    Poi abbiamo segnato il secondo gol, credendo che ci avrebbe sbloccato, ma abbiamo subito la loro seconda rete e ora dobbiamo parlarne nell’intervallo».

    Non sappiamo cosa sia stato detto nell’intervallo, ma Kane ha parlato di un “discorso” di Tuchel, mentre Rice ha sottolineato che le parole del tecnico dimostrano perché sia un “allenatore di prim’ordine”. Tuchel ha dichiarato di aver incoraggiato la squadra a dare il massimo.

    Qualunque cosa abbia detto il tedesco, ha funzionato: dopo l’intervallo l’Inghilterra è sembrata una squadra diversa, ha segnato subito e ha preso il controllo della partita.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    UNA DIFESA ANCORA DA REGISTRARE

    Questa nazionale inglese è nata per segnare. Ha un attacco troppo forte, troppe idee brillanti in area e troppi giocatori decisivi, con altre alternative in panchina. Improbabile che l’Inghilterra resti a secco in questo torneo.

    Ma la difesa? Un po’ traballante, se non incerta. Tuchel ha schierato una linea a quattro con Reece James, Konsa, Stones e Nico O’Reilly, e nessuno di loro ha brillato in fase difensiva.

    Stones era distratto sul primo gol croato, Konsa si è abbassato troppo sul secondo e James rincorreva ombre. O’Reilly, poco impegnato in difesa con il Manchester City, ha confermato i limiti.

    Non è ancora tempo di allarmarsi, ma Tuchel ha comunque molto su cui riflettere, sia in termini di organico che di assetto tattico, per quanto riguarda la sua linea difensiva.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RASHFORD È L'ARMA IN PIÙ

    Prima del torneo Anthony Gordon e Marcus Rashford si sono contesi il posto da titolare sulla fascia sinistra dell’attacco inglese. Alla fine ha vinto Gordon, apprezzato per pressing e impegno difensivo. In questa partita non ha giocato male, ma gli è mancata incisività.

    Rashford offre più qualità. Durante il prestito al Barcellona ha ritrovato se stesso e la sua fiducia: il suo gol, con un gioco di gambe preciso e un tocco finale senza sforzo, lo dimostra.

    Forse ora le cose stanno così: Gordon per l’energia, Rashford per i goal. Un compromesso di 60 minuti non sarebbe affatto male.

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