La mano di Tuchel sulla vittoria dell'Inghilterra: il discorso nell'intervallo ha cambiato la squadra, ma la difesa va registrata

Il rigore sbagliato è già dimenticato...

Kane non sbagliava un rigore con l’Inghilterra dal 2022, contro la Francia, e ne aveva trasformati sette di fila. Mercoledì ha segnato l’ottavo, ma solo al secondo tentativo: l’arbitro ha annullato il primo perché Livakovic si era mosso prima della battuta.

Alla seconda occasione Kane ha segnato, poi ha giocato come sa: si è abbassato per costruire l’azione, si è inserito in area e ha guadagnato falli. Intesa perfetta con Madueke e raddoppio puntuale, di testa, sul cross dell’esterno. La marcatura croata era debole, ma il suo timing è stato perfetto.

Ora detiene il record di rigori segnati ai Mondiali, è il secondo inglese a segnare in tre edizioni e ha raggiunto Gary Lineker come miglior marcatore inglese della competizione, restando in corsa per la Scarpa d’Oro. Missione compiuta.