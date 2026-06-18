La mano di Tuchel sulla vittoria dell'Inghilterra: il discorso nell'intervallo ha cambiato la squadra, ma la difesa va registrata

Qualunque cosa abbia detto Tuchel, ha funzionato: l’Inghilterra ha trasformato un primo tempo mediocre in un secondo tempo travolgente, segnando altri due gol e confermandosi tra le favorite.
Harry Kane aveva aperto le marcature ripetendo un rigore inizialmente parato da Dominik Livakovic, ma la Croazia era rientrata in partita dal nulla.
La scelta di Tuchel di preferire John Stones ed Ezri Konsa a Marc Guehi era stata discussa: Petar Sucic ha tagliato verso l’interno, Stones è caduto nella finta e Martin Baturina ha infilato l’angolo alto.
Dopo cinque minuti l’Inghilterra ha però ripreso il vantaggio: Declan Rice, già pericoloso con l’Arsenal, ha servito un angolo perfetto per la testa di Kane, che ha segnato. L’Inghilterra non mantenne il vantaggio: Pasalic superò la difesa troppo bassa e servì Perisic, il quale di testa appoggiò a Musa, autore di un tiro al volo all’angolo basso.
Nella ripresa l’Inghilterra ha reagito con forza: Anderson ha servito un assist sulla destra e Bellingham ha battuto Livakovic. Da lì in poi il portiere croato ha tenuto in vita i suoi con sette parate, soprattutto nel finale di primo tempo.
All’85’ Bukayo Saka ha servito Marcus Rashford, subentrato dalla panchina, che ha chiuso i conti con un destro all’angolo basso.
La difesa inglese ha comunque ballato e, con Rice infortunato, restano dubbi sulla sua solidità. Ma il potenziale offensivo e la reazione nel secondo tempo confermano che, nelle prossime cinque settimane, l’Inghilterra può essere molto pericolosa.