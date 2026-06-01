È la competizione che ha rivelato Pelé al mondo, visto Maradona compiere uno degli atti più discussi della storia dei Mondiali e Zidane mostrare genio e follia.
Qui le outsider battono i favoriti e un gol o una parata possono cambiare una carriera. Questi istanti, fissati nel tempo, vengono rivisti per decenni e contribuiscono a rendere la Coppa del Mondo il più grande spettacolo della Terra.
In vista dell’edizione 2026 in USA, Canada e Messico, la redazione globale di GOAL ha selezionato i 100 momenti più iconici della storia dei Mondiali: