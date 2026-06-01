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World Cup iconic moments GFXGetty/GOAL
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La "Mano di Dio" di Diego Maradona, la testata di Zinedine Zidane, Lionel Messi che "perfeziona il calcio" e la classifica dei 100 momenti più iconici della storia dei Mondiali

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B. Pavard
Storie

In quasi 100 anni di storia, i Mondiali hanno regalato tanti momenti iconici. Ogni quattro anni, miliardi di tifosi seguono un torneo ricco di colpi di scena, delusioni e gioie, più di qualsiasi altro evento sportivo. I Mondiali sono il palcoscenico più prestigioso del calcio: qui nascono leggende, ma anche reputazioni si infrangono e stelle cadono.

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È la competizione che ha rivelato Pelé al mondo, visto Maradona compiere uno degli atti più discussi della storia dei Mondiali e Zidane mostrare genio e follia.

Qui le outsider battono i favoriti e un gol o una parata possono cambiare una carriera. Questi istanti, fissati nel tempo, vengono rivisti per decenni e contribuiscono a rendere la Coppa del Mondo il più grande spettacolo della Terra.

In vista dell’edizione 2026 in USA, Canada e Messico, la redazione globale di GOAL ha selezionato i 100 momenti più iconici della storia dei Mondiali:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Pelé, infortunato, esce di scena con rammarico (1966)

    Nel 1966 Pelé era il miglior calciatore del mondo, con due Coppe vinte nel 1958 e 1962. In Inghilterra subì falli violentissimi.

    Prima si fece male contro i difensori bulgari dopo aver aperto le marcature nella vittoria per 2-0; poi saltò il match col Brasile contro l'Ungheria, che la squadra perse.

    Con la Seleção alla ricerca di una vittoria, Pelé tornò in campo per l'ultima del girone contro il Portogallo di Eusebio, ma fu di nuovo colpito, questa volta da João Morais, senza che l'arbitro espellesse il colpevole. Pelé restò in campo zoppicando, dato che le sostituzioni non erano ancora consentite, e il Brasile perse 3-1. L’attaccante giurò di non giocare più in quel torneo, ma poi cambiò idea.

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  • 99Cambiasso conclude una splendida azione dell'Argentina (2006)

    Il calcio “tiki-taka” è spesso associato a Pep Guardiola, alla Spagna e al Barcellona. Ma nel 2006 l’Argentina ne offrì forse la versione più pura ai Mondiali, coronata dal gol di Esteban Cambiasso.

    Maxi Rodríguez recupera palla nella propria metà campo e lancia l’azione: l’Albiceleste mantiene il possesso per un minuto, muovendo la palla di lato, indietro e in avanti per aprire la difesa serba.

    Dopo alcuni scambi, Javier Saviola e Juan Román Riquelme si sono scambiati un uno-due. Riquelme ha servito Cambiasso, che ha appoggiato a Hernán Crespo. Il colpo di tacco dell’attaccante ha liberato Cambiasso, il cui destro all’incrocio ha chiuso la giocata. Il commento di Crespo? «Il gol più bello».

    Con 24 passaggi, la rete di Cambiasso è entrata nella storia dei Mondiali; l’Argentina vinse 6-0 e per un attimo sembrò la favorita.

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  • 98Maradona segna un gol strepitoso in semifinale (1986)

    I gol di Diego Maradona contro l'Inghilterra avevano già catturato l'attenzione del mondo nei quarti di finale. Ma la sua seconda rete al Belgio in semifinale confermò ciò che molti avevano intuito: stavano assistendo alla più grande prestazione individuale della storia dei Mondiali.

    Partito da centrocampo, ha superato tre difensori e battuto il portiere Jean-Marie Pfaff con un pallonetto, mostrando lo stesso equilibrio e la stessa freddezza già esibiti pochi giorni prima contro i Tre Leoni.

    Era il suo quarto gol tra quarti e semifinale, e non finì qui. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku, furioso, sfoga la sua rabbia contro la panchina (2022)

    Il Belgio doveva battere la Croazia nell'ultima di girone per restare in corsa ai Mondiali 2022, ma ha pareggiato 0-0 e è stato eliminato nella fase a gironi per la prima volta dal 1998.

    Romelu Lukaku, miglior marcatore dei Red Devils, ha fallito tre occasioni clamorose: prima ha colpito il palo a porta vuota, poi ha mandato il pallone alto da pochi passi su cross di Yannick Carrasco. Al 90° Thorgan Hazard gli ha servito un assist perfetto, ma lui non se l’aspettava e la palla lo ha colpito.

    A fine gara, furioso, ha dato un pugno alla panchina, in un momento imbarazzante per l’ex stella del Chelsea. Il Belgio è stato eliminato e la reputazione di Lukaku ne ha sofferto. In molti ritengono che non si sia mai ripreso del tutto.

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  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96La reazione di Rivaldo suscita polemiche (2002)

    La superstar brasiliana Rivaldo scatenò polemiche nel match del 2002 contro la Turchia per una clamorosa simulazione.

    La Seleção era in vantaggio 2-1 grazie a un rigore contestato realizzato dallo stesso Rivaldo. Poco dopo, vicino alla bandierina, Hakan Unsal colpì il pallone contro la gamba del brasiliano. Rivaldo è caduto a terra tenendosi il viso e rotolandosi, convincendo l’arbitro Kim Young-joo a espellere il difensore turco. La FIFA lo ha multato di 4.500 sterline per simulazione, ma l’attaccante ha continuato a difendersi.

    "Sono stato contento di vedere il cartellino rosso", ha dichiarato dopo la partita. "I giocatori creativi devono poter esprimersi se si vuole che il calcio rimanga un gioco bello. C'è troppo gioco scorretto e violenza nel calcio. Non importa dove mi abbia colpito la palla. Contava solo l'intenzione."

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Un gol controverso del Giappone elimina la Germania (2022)

    Nel 2022 la Germania è stata eliminata dalla fase a gironi per il secondo torneo di fila. Dopo la sorpresa della sconfitta contro il Giappone all’esordio, la squadra di Hansi Flick ha pareggiato con la Spagna e ha conservato le speranze per l’ultima giornata.

    Nell’ultima giornata, con tutte e quattro le squadre del Gruppo E ancora in corsa, la Germania ha superato 4-2 il Costa Rica dopo essere andata sotto nel secondo tempo, ma ha dovuto aspettare l’esito di Spagna-Giappone.

    La Roja ha aperto le marcature, ma il Giappone ha reagito nel secondo tempo vincendo per 2-1 in circostanze controverse: prima dell’assist di Kauro Mitoma per Ao Tanaka, la palla sembrava aver superato la linea di fondo, e il VAR non ha trovato prove per annullare il gol. Il ct spagnolo Luis Enrique ha parlato di decisione “sospetta”, ma la sua squadra è rimasta in corsa. La grande perdente è stata la Germania, costretta a tornare a casa anzitempo.

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  • 94Zico fermato da un fischio anticipato (1978)

    I Mondiali del 1978 iniziarono con una polemica nella partita inaugurale tra Brasile e Svezia.

    Sul punteggio di 1-1, durante il recupero, il Brasile ha ottenuto un calcio d'angolo. Nelinho sistemò il pallone per la battuta, ma il guardalinee polacco Alojzy Jargu gli fece spostare la palla nel quadrante. Il cross arrivò, Zico colpì di testa e il Brasile parve vincere. Tuttavia l’arbitro gallese Clive Thomas aveva già fischiato, annullando la rete e negando la vittoria al Brasile.

    La decisione fece scalpore in tutto il mondo, e in seguito l'arbitro Thomas insistette: "Zico era in ritardo. Forse solo quattro decimi di secondo, ma comunque in ritardo".

  • Italian World CupHulton Archive

    93L'Italia, paese ospitante, conquista il titolo (1934)

    L'Italia rinunciò alla Coppa del Mondo 1930, dopo aver perso contro l'Uruguay la candidatura per ospitarla, ma quattro anni dopo sfruttò il fattore campo.

    Guidati dal leggendario Vittorio Pozzo, gli Azzurri batterono la Grecia e si qualificarono. Al torneo sconfissero 7-1 gli Stati Uniti, poi Spagna e Austria, e raggiunsero la finale.

    Gli azzurri si distinguevano per fisicità, solidità difensiva e le gesta di Giuseppe Meazza, cui fu intitolato lo stadio di Milano. Meazza giocò tutte e cinque le partite, segnò due gol e offrì l’assist decisivo nella finale vinta 2-1 contro la Cecoslovacchia. Il trionfo scatenò scene di giubilo: l’Italia alzò al cielo sia la Coppa del Mondo sia la Coppa del Duce, enorme trofeo voluto dal leader fascista Benito Mussolini.

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  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, l'eroe inaspettato della semifinale (1998)

    Prima della semifinale del 1998 contro la Croazia a Marsiglia, Lilian Thuram non aveva mai segnato in nazionale e non lo fece più in seguito. In quella partita, però, offrì una delle più grandi prestazioni individuali della storia dei Mondiali.

    La Croazia era passata in vantaggio con Davor Šuker, ma Thuram, terzino destro, ha pareggiato lanciandosi in avanti. Poi, con i Bleus alla ricerca del gol della vittoria, è entrato in area e ha segnato di nuovo, mandando la Francia in finale a Parigi. Non ha mai più ripetuto un’impresa simile, ma quella prestazione perfetta è stata fondamentale per il trionfo dei Bleus.

  • 91L'uruguaiano Batista espulso al primo minuto (1986)

    Nel 1986, dopo soli 56 secondi, l'uruguaiano José Batista ricevette il cartellino rosso più veloce della storia dei Mondiali dall'arbitro francese Joël Quiniou.

    Durante un'azione su un pallone vagante, il difensore ha placcato il centrocampista scozzese Gordon Strachan senza prendere il pallone. I compagni di Batista hanno protestato, ma la decisione era ormai presa.

    Nonostante ciò, l’Uruguay si qualificò alla fase a eliminazione diretta grazie a uno 0-0, ma il segretario della Federcalcio scozzese Ernie Walker definì comunque la nazionale sudamericana «la feccia del calcio mondiale».

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  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Un gol all'ultimo minuto dell'Olanda fa sì che la maledizione del Messico continui (2014)

    Prima degli ottavi di finale del 2014 Messico e Olanda non si erano mai affrontate ai Mondiali. Molti tifosi di El Tri speravano di superare finalmente quel turno, dopo quattro eliminazioni consecutive prima dei quarti.

    Sembrava fatta quando, in recupero, il Messico era ancora avanti 1-0, ma Wesley Sneijder pareggiò al 90' e il rigore di Klaas-Jan Huntelaar al 94' eliminò i messicani. Molti tifosi messicani non hanno ancora superato quella sconfitta, e le accuse a Arjen Robben di essersi tuffato per ottenere il rigore decisivo sono ancora oggetto di discussione.

  • 89"Il miracolo di Cordoba" - L'Austria elimina la Germania Ovest, detentrice del titolo (1978)

    Ai Mondiali del 1978 la Germania Ovest perse 3-2 contro l'Austria, interrompendo 47 anni senza vittorie degli austriaci.

    Nonostante l'eliminazione già certa, a Cordoba gli austriaci sorpresero i campioni in carica. Karl-Heinz Rummenigge portò avanti la Germania Ovest, ma un autogol di Berti Vogts pareggiò. Hans Krankl firmò il 2-1 con un tiro al volo, e Bernd Holzenbein riequilibrò subito il punteggio.

    La Germania Ovest, costretta a vincere per passare il turno, si scoprì nel finale e subì il contropiede decisivo ancora di Krankl. Quel successo, il primo sull’eterno rivale dal 1931, estromise la Germania Ovest dalla corsa al terzo posto e resta una delle vittorie più celebrate dall’Austria.

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama chiama Howard dopo l'impresa eroica degli Stati Uniti (2014)

    Durante gli ottavi di finale del 2014, Tim Howard ha mostrato il suo spirito americano nella sconfitta degli USA contro il Belgio. Il portiere ha effettuato 16 parate, record assoluto ai Mondiali, nella partita persa 2-1.

    La sua prova è stata così eroica che, poche ore dopo, su Wikipedia è stato soprannominato “Segretario alla Difesa” e il presidente Barack Obama lo ha chiamato per complimentarsi.

    Gli Stati Uniti uscirono per la superiorità di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, ma la sua resistenza lo rese un eroe nazionale.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87La Germania Ovest si prende la rivincita sull'Argentina ridotta a nove uomini (1990)

    L'Argentina, che aveva già sconfitto la Germania Ovest nella finale del 1986, la affrontò di nuovo quattro anni dopo a Roma. La partita, attesa come un'epica rivincita, si rivelò invece noiosa e decisa da un unico gol.

    Pedro Monzon entrò nella storia come primo espulso in una finale per un fallo su Jürgen Klinsmann. Nei minuti finali dei supplementari Rudi Völler cadde in un contrasto con Roberto Sensini e ottenne il rigore decisivo. Andreas Brehme lo trasformò, consegnando alla Germania Ovest la terza Coppa del Mondo e vendicando l’Argentina, che chiuse in nove per l’espulsione di Gustavo Dezotti.

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  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86«Forza, forza, USA!» - Il gol di Donovan nel finale fa impazzire gli Stati Uniti (2010)

    La rete di Landon Donovan nei minuti di recupero contro l'Algeria non fu un semplice gol: accese la passione di una generazione di tifosi americani.

    Nell’ultima gara del girone dei Mondiali 2010 gli Stati Uniti dovevano vincere e, dopo 90 minuti di frustrazione – un gol annullato a Clint Dempsey, occasioni mancate e speranze che svanivano –, sembravano eliminati. Una parata di Tim Howard avviò il contropiede decisivo.

    Donovan ha proseguito l’azione, ha continuato a correre dopo il cross di Jozy Altidore per Dempsey, e ha approfittato della respinta del portiere algerino Rais M’Bolhi. L’urlo di Ian Darke “Go, go, USA!” è diventato subito iconico quando Donovan ha insaccato la ribattuta ed è stato sommerso dai compagni in un angolo del campo. A casa, in tutto il Paese sono scoppiati festeggiamenti, creando uno dei primi momenti davvero virali del calcio statunitense.

  • England v USAHulton Archive

    85L'Inghilterra sconfitta a sorpresa dagli Stati Uniti, squadra di dilettanti (1950)

    Nel giugno 1950 l’Inghilterra esordì ai Mondiali dopo aver boicottato le prime tre edizioni per controversie con la FIFA sui compensi ai dilettanti. Nonostante la prima partecipazione, i Tre Leoni arrivarono da favoriti: avevano perso solo quattro volte dal dopoguerra e, poche settimane prima, avevano battuto il Portogallo 10-0.

    Gli Stati Uniti avevano raggiunto le semifinali nel 1930, ma prima del torneo avevano perso tutte e sette le partite giocate.

    Ciononostante, gli Stati Uniti vinsero 1-0 grazie al gol di Joe Gaetjens al 38°. Gli inglesi schieravano futuri campioni come Alf Ramsey, Tom Finney e il capitano Billy Wright, mentre gli statunitensi erano per lo più dilettanti: Frank Borghi, ad esempio, guidava un carro funebre. Una delle più grandi sorprese della storia della Coppa del Mondo.

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  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84La Germania dell'Est ha battuto la Germania dell'Ovest nel loro primo incontro in assoluto (1974)

    Tre nazionali hanno perso una partita ai Mondiali eppure hanno vinto il torneo. La Germania Ovest ci riuscì due volte: nel 1954 e nel 1974, quando affrontò la Germania Est in un match dal forte valore simbolico.

    In un clima da Guerra Fredda, la sfida sembrava interminabile fino al 77°, quando Jurgen Sparwasser batté il portiere da pochi passi, regalando la vittoria all’Est.

    Sconfitta shock, ma fu un campanello d'allarme: la Germania Ovest si riprese e batté l'Olanda in finale.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi e l'Argentina umiliati dalla Croazia (2018)

    Nel Mondiale 2018 Argentina e Messi delusero. Il momento peggiore fu la sconfitta per 3-0 contro la Croazia, con Luka Modric protagonista.

    Messi non riuscì a trascinare l'Argentina con la sua solita brillantezza, mentre un errore madornale del portiere Willy Caballero spianò la strada alla Croazia. Caballero tentò un improbabile pallonetto su Ante Rebic, fallendo e lasciando all'attaccante il facile tap-in a porta vuota in apertura di ripresa.

    Poi Modric ha raddoppiato con un tiro a giro perfetto. Infine Ivan Rakitic ha chiuso i conti con un tap-in. Le speranze di Argentina e Messi di superare il girone sono rimaste appese a un filo, dopo il pareggio iniziale con l’Islanda.

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  • 82Il fantastico gol in solitaria di Al-Owairan sigilla la vittoria dell'Arabia Saudita (1994)

    Esordiente ai Mondiali 1994, l'Arabia Saudita raggiunse gli ottavi di finale grazie alle vittorie su Marocco e Belgio. Proprio contro i belgi Saeed Al-Owairan entrò nella leggenda: prese palla nella propria metà campo, superò quattro avversari e batté il portiere Michel Preud'homme con un preciso destro.

    Partì dalla propria metà campo, superò quattro difensori e batté il portiere Michel Preud’homme con un preciso destro.

    Gli Arabi vennero poi eliminati dalla Svezia, ma avevano già lasciato il segno.

  • 81L'Ungheria ha battuto El Salvador 10-0 nel 1982.

    Agli albori del calcio internazionale l’Ungheria era considerata una delle migliori squadre al mondo, ma nel 1982 non era più la potenza di un tempo.

    Nel girone trovarono El Salvador: il paese centroamericano, dilaniato dalla guerra civile, non aveva potuto disputare amichevoli né allenarsi con continuità.

    Nonostante ciò, El Salvador provò a imporsi, senza successo. L’Ungheria chiuse il primo tempo sul 3-0 e, in un’ora, arrivò al 5-0. Gli centroamericani segnarono il gol della bandiera, poi Laszlo Kiss — unico subentrato a firmare una tripletta in Coppa del Mondo — allargò il punteggio.

    Lazar Szentes e Tibor Nyilasi arrotondarono il punteggio: l’Ungheria diventò la prima (e finora unica) squadra a raggiungere la doppia cifra in un singolo match del torneo. Per 90 minuti tornarono a essere i “Magici Magiari”.

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  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80La Bulgaria, rivelazione del torneo, raggiunge le semifinali (1994)

    Nel 1994 la Bulgaria raggiunse le semifinali dei Mondiali grazie a una generazione d’oro. Hristo Stoichkov fu capocannoniere, mentre Yordan Letchkov e Krasimir Balakov furono decisivi.

    Tutti furono decisivi quando la Bulgaria eliminò la Germania ai quarti. Il rigore di Lothar Matthäus sembrava qualificare la Mannschaft, ma due gol in quattro minuti di Stoichkov e Letchkov ribaltarono il match, fermando la Germania in semifinale per la prima volta dal 1978.

  • 79Il gol di Pavard contribuisce all'eliminazione dell'Argentina (2018)

    Nel 2018 la Francia batté l'Argentina 4-3 agli ottavi di finale. Kylian Mbappé, ancora adolescente, surclassò Lionel Messi. Mbappé segnò una doppietta e portò i Bleus ai quarti, ma il momento più memorabile fu opera di Benjamin Pavard, terzino destro allora poco noto.

    Il cross di Lucas Hernandez ha attraversato l’area, Pavard ha controllato al limite e, senza esitazione, ha calciato al volo all’incrocio dei pali, firmando il suo primo gol in nazionale.

    Quel tiro a effetto fu eletto Gol del Torneo, e il replay alle sue spalle entrò nell’iconografia recente dei Mondiali.

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  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusebio segna quattro gol nella storica rimonta del Portogallo (1966)

    La Corea del Nord, già protagonista al torneo del 1966 per aver battuto l'Italia, nei quarti di finale contro il Portogallo di Eusebio si portò sul 3-0 dopo appena trenta minuti.

    Eusebio, però, aveva altri piani. Considerato il secondo miglior giocatore al mondo dopo Pelé, il “Pantera Nera” accorciò le distanze con un tiro spettacolare e poi trasformò un rigore allo scadere del primo tempo.

    In apertura di ripresa segnò ancora, poi conquistò e trasformò un altro rigore per il sorpasso. José Augusto chiuse sul 5-3, ma la scena fu tutta di Eusebio, che consolidò la propria leggenda.

  • 77Forlán domina il Jabulani (2010)

    Il Jabulani del 2010 è stato il pallone più discusso dei Mondiali. Adidas lo aveva ideato per essere il più preciso e perfettamente sferico, ma in campo volava in modo imprevedibile, suscitando le proteste dei portieri.

    Un giocatore che non si lamentava era l'attaccante uruguaiano Diego Forlan, che vinse il Pallone d'Oro in Sudafrica grazie a cinque gol segnati durante il percorso fino alle semifinali. L'ex stella dell'Atletico Madrid ha collezionato azioni da highlight con tiri audaci, sfruttando la traiettoria imprevedibile del Jabulani con conclusioni spettacolari, soprattutto dalla distanza.

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  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76L'Italia campione in carica viene eliminata nella fase a gironi (2010)

    L'Italia arrivò al Mondiale 2010 imbattuta, ma pochi credevano potesse ripetere il trionfo di quattro anni prima. Nessuno però prevedeva un'eliminazione alla prima occasione.

    La squadra di Marcello Lippi ha pareggiato 1-1 all’esordio con il Paraguay grazie a De Rossi al 63', e ha rischiato di perdere anche con la Nuova Zelanda, salvandosi solo con un rigore di Laquinta.

    Contro la Slovacchia, obbligata a vincere, l’Italia è andata sotto 2-0 per la doppietta di Vittek. I gol di Di Natale e Quagliarella hanno riaperto la partita, ma la rete di Kopúnek ha chiuso il match sul 3-2, eliminando gli azzurri già nel girone.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75La doppietta di Kempes regala all'Argentina il primo titolo (1978)

    Nel 1978 l'Argentina vinse il suo primo Mondiale grazie al leggendario attaccante Mario Kempes, autore di sei gol in quattro partite. Due di questi gol decisivi arrivarono in finale contro l'Olanda.

    Curiosamente Kempes impiegò 10 partite per segnare il suo primo gol in Coppa del Mondo; l’attaccante rivelò poi che il consiglio dell’allenatore César Luis Menotti di radersi i suoi iconici baffi lo aveva aiutato a superare il digiuno realizzativo.

    Dopo due gol alla Polonia e una doppietta al Perù, Kempes siglò altre due reti in finale contro l’Olanda, portando l’Argentina al trionfo e conquistando il Pallone d’Oro. “El Matador” diventò così un eroe nazionale.

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  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74L'Algeria, alla sua prima partecipazione, sbalordisce la Germania Ovest (1982)

    Nel 1982, l'Algeria batté la Germania Ovest, favorita del torneo, in un match entrato nella storia. Prima della gara si discuteva solo di quanti gol avrebbe fatto la Germania, mentre l'Algeria, al debutto, era un'incognita.

    Al 54’ Rabah Madjer sbloccò il risultato e scatenò l’euforia algerina. Karl-Heinz Rummenigge pareggiò, ma 60 secondi dopo Lakhdar Belloumi siglò il definitivo 2-1, lasciando i tedeschi attoniti.

    L'Algeria ha difeso il vantaggio fino alla fine. I tedeschi avrebbero avuto l'ultima parola, come vedremo più avanti.

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Le accuse di corruzione offuscano la netta vittoria dell'Argentina nel 1978.

    La vittoria per 6-0 dell’Argentina sul Perù nel 1978 le valse la finale, poi vinta, ma scatenò accuse mai chiarite di partite truccate e corruzione. 

    L'Albiceleste doveva vincere con almeno quattro gol di scarto per superare il turno e ne segnò sei, eliminando il Brasile e staccando il biglietto per la finale. Da allora sono emerse accuse di corruzione legate a una grande spedizione di grano dall’Argentina al Perù, oltre a voci di minacce e partite truccate.

    Si dice anche che il dittatore argentino, il generale Jorge Videla, sia entrato nello spogliatoio peruviano con il Segretario di Stato Usa Henry Kissinger prima del match. Alcuni sostengono che Videla e il capo militare peruviano, il generale Francisco Morales Bermudez, abbiano concordato il risultato nell'ambito dell'“Operazione Condor”. Non è mai stata aperta un'indagine ufficiale.

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  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72"La battaglia di Santiago" - Il violento scontro tra Cile e Italia (1962)

    I Mondiali del 1962 in Cile sono noti per la loro violenza. Il punto più basso si toccò nella partita del girone tra Cile e Italia.

    Dopo soli 13 secondi arrivò il primo fallo e, al 4’, l’arbitro espulse il difensore italiano Giorgio Ferrini, che rifiutò di uscire e dovette essere scortato fuori dalla polizia.

    Ne seguì il caos: scambi di pugni e, poco dopo, Leonel Sánchez colpì Humberto Maschio rompendogli il naso senza essere punito. Più avanti nel primo tempo Sánchez colpì anche Mario David, che fu espulso per la reazione, lasciando gli Azzurri in nove. Il Cile vinse 2-0, ma la gara resterà nella storia più per l’odio mostrato che per il poco calcio giocato.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Le proteste in Kuwait interrompono la partita della Francia (1982)

    Nel girone del 1982 il Kuwait sognava l’impresa contro la Francia, ma la gara virò verso la farsa.

    Sul 3-1 la Francia stava per segnare il quarto gol, ma i difensori kuwaitiani si fermarono, convinti di aver sentito un fischio per fuorigioco. L’arbitro non aveva fischiato, e ne seguì una protesta tale che servì l’intervento della polizia per separare giocatori e tifosi.

    Il presidente della Federcalcio kuwaitiana, principe Fahid, è sceso dagli spalti per convincere i giocatori a proseguire. Nel frattempo l’arbitro, con grande stupore dei Bleus, ha incredibilmente annullato il gol. La Francia ha poi segnato comunque il quarto gol e vinto 4-1, ma lo stop ha lasciato gli spettatori neutrali basiti.

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  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70Poll non espelle Simunic prima del terzo cartellino giallo (2006)

    Sembra strano che un arbitro diventi protagonista di un Mondiale, ma la carriera di Graham Poll ai massimi livelli finì per un solo errore.

    Durante Croazia-Australia del 2006, Simunic falciò Kewell lontano dalla palla e ricevette il primo giallo. Al 90’ lo ammonì di nuovo per un fallo a metà campo.

    Chi conosce le regole sa che quel secondo giallo doveva diventare rosso, ma Poll non se ne accorse e lasciò in campo il difensore. Nel finale Simunic spinse l’arbitro, incassò un terzo giallo e, solo allora, la meritata espulsione.

    La gara finì 2-2, e per Poll fu un colpo di fortuna: in caso contrario l’Australia avrebbe potuto chiedere l’annullamento della partita. L’arbitro lasciò poi gli internazionali, spiegando di aver annotato per errore il nome del n. 3 australiano Craig Moore al posto della seconda sanzione a Simunic.

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69Il rigore di Grosso assegna il trofeo all'Italia (2006)

    Fabio Grosso è protagonista di un’immagine indimenticabile dei Mondiali. Segna un gol straordinario in semifinale contro la Germania padrona di casa, portando gli Azzurri in finale. Poi, nella finale vinta ai rigori contro la Francia, calcia il penalty decisivo.

    Dopo l’espulsione di Zinedine Zidane nei supplementari dell’1-1 a Berlino, la finale andò ai rigori: a Grosso toccò il tiro decisivo, che trasformò con freddezza sotto l’incrocio, prima di lasciarsi andare all’abbraccio dei compagni. Il terzino sinistro, fino a quel momento poco noto, aveva appena segnato due dei gol più importanti della storia del calcio italiano e, incredulo, festeggiò mentre l’Italia veniva incoronata campione del mondo per la prima volta dal 1982.

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  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko segna cinque gol contro il Camerun (1994)

    Oleg Salenko non sapeva che la gara contro il Camerun, ultima del girone del 1994, sarebbe stata la sua ultima in nazionale. Russia e Camerun erano già eliminate: i russi venivano da due sconfitte, i leoni avevano un solo punto.

    Dopo le sconfitte con Brasile e Svezia, la Russia era già eliminata, mentre il Camerun aveva un solo punto. Nonostante la rete di Roger Milla per gli africani, Salenko siglò cinque gol e guidò i russi al 6-1 finale, diventando il primo giocatore a raggiungere tale marca in un singolo match iridato.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67Il gol della vittoria di Blanc (1998)

    Laurent Blanc fu uno dei pilastri della Francia nel 1998, ma il momento che lo rese immortale arrivò agli ottavi contro il Paraguay. Al 114’ minuto, con il punteggio ancora sullo 0-0, entrò in vigore la regola del “gol d’oro”: chi segnava per primo passava ai quarti.

    Al 114° minuto, su corner, Blanc controlla di petto e conclude di piatto, siglando il primo Golden Goal della storia dei Mondiali e spedendo la Francia in semifinale.

    Squalificato per la finale dopo il rosso rimediato in semifinale con la Croazia per una testata a Bilic, resta comunque un eroe per il suo contributo fondamentale nella fase iniziale del torneo.

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  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66L'ignoto Schillachi si impone e conquista la Scarpa d'Oro (1990)

    Salvatore “Toto” Schillaci, beniamino dell’Italia padrona di casa ai Mondiali 1990, arrivò al torneo quasi sconosciuto. Segnò sei gol, vinse la Scarpa d’Oro e superò stelle come Lothar Matthäus e Diego Maradona.

    Non era mai stato convocato in Nazionale prima del torneo, ma esordì segnando contro l’Austria subentrando dalla panchina. Aggiunse reti contro Cecoslovacchia, Uruguay e Irlanda, portando l’Italia in semifinale contro l’Argentina.

    Schillaci segnò ancora, ma l’Italia perse ai rigori. In finale per il terzo posto realizzò il definitivo 2-1, conquistando Scarpa d’Oro e Pallone d’Oro e entrando nella storia dei Mondiali.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane, furioso, abbandona il ritiro della Nazionale irlandese (2002)

    Il capitano irlandese Roy Keane, stella del Manchester United, lasciò bruscamente il ritiro dei Mondiali 2002 dopo un litigio con il ct Mick McCarthy. Non giocò neppure un match in Corea del Sud e Giappone.

    Keane attaccò aspramente la preparazione e il ritiro a Saipan, innescando una furiosa lite con McCarthy che portò alla sua espulsione e al ritorno in patria.

    Da allora l'ex centrocampista ha sempre ribadito di non avere “alcun rimpianto” per quella vicenda, che è stata poi trasformata in un film, “Saipan”, con Steve Coogan. L'Irlanda superò la fase a gironi, ma vide i propri sogni mondiali infrangersi contro la Spagna ai rigori negli ottavi di finale.

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  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona e l'Argentina conquistano il titolo (1986)

    La finale dei Mondiali 1986 non fu la più grande partita mai giocata, ma resta iconica per un uomo: Diego Maradona.

    L’Argentina era avanti 2-0 e dominava la Germania Ovest; il trofeo sembrava destinato al Sud America, finché i gol di Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Voller pareggiarono. A sei minuti dalla fine Jorge Burruchaga, servito da un assist magistrale di Maradona, riportò l’Argentina in vantaggio.

    L'Albiceleste resistette e conquistò il secondo titolo mondiale, e il numero 10 venne sollevato in trionfo dai compagni. Con cinque gol e cinque assist, Maradona dominò quel torneo e meritò di alzare la coppa.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Con 13 gol, Fontaine vince la Scarpa d'Oro (1958).

    Oggi giocatori come Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane vantano statistiche realizzative incredibili, ma nel 1958 Just Fontaine stabilì il record di gol in un singolo Mondiale, in Svezia.

    Da allora, molti grandi attaccanti si sono alternati, ma nessuno ha superato i suoi 13 gol in un solo torneo. L’ex giocatore di Nizza e Reims segnò una tripletta all’esordio nella vittoria per 7-3 sul Paraguay e una doppietta nella sconfitta per 3-2 contro la Jugoslavia.

    Aggiunse un altro gol contro la Scozia e una doppietta nei quarti contro l’Irlanda del Nord. Segnò anche nel 2-5 contro il Brasile, poi chiuse il torneo con quattro reti nella finale per il terzo posto contro la Germania Ovest, conquistando la Scarpa d’Oro.

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  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham si prende la rivincita contro l'Argentina (2002)

    David Beckham fu dichiarato nemico pubblico in Inghilterra dopo l’espulsione nel match contro l’Argentina nel 1998, che costò l’eliminazione degli inglesi agli ottavi. Quattro anni dopo, però, il centrocampista si riscattò proprio contro gli stessi avversari.

    Dopo una frattura al metatarso, Beckham recuperò in extremis per i Mondiali e scese in campo nel girone contro l’Albiceleste. Alla fine del primo tempo l’Inghilterra ottenne un rigore per un fallo di Mauricio Pochettino su Michael Owen. Beckham si è presentato sul dischetto con le speranze di una nazione sulle spalle e, con il numero 7 dell'Inghilterra, ha calciato il rigore dritto al centro della porta, garantendo l'1-0 e il passaggio agli ottavi.

    La sconfitta eliminò l’Argentina, mentre Beckham tornò un eroe nazionale.

  • 61La farsa del calcio di punizione dello Zaire (1974)

    Lo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, ha partecipato ai Mondiali solo nel 1974, ma la sua esperienza fu tragica.

    Dopo la sconfitta contro la Scozia, i funzionari rubarono i loro bonus, e la squadra, demotivata, perse 9-0 con la Jugoslavia. Il dittatore Mobutuitable Sese Seko minacciò poi di impedirne il ritorno a casa se avessero perso con più di tre gol dal Brasile.

    Durante la gara contro il Brasile, sul 3-0, il difensore Mwepu Ilunga uscì dalla barriera e allontanò il pallone per protestare. I media occidentali lo derisero, ma lui spiegò di aver voluto essere espulso per opporsi al regime. Fu solo ammonito.

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  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Il super-sostituto Krul, eroe dei rigori (2014)

    Tim Krul sembrava destinato a restare in panchina per tutto il Mondiale 2014: Jasper Cillessen era infatti il portiere titolare dell’Olanda nelle prime cinque partite. Ma il ct Louis van Gaal aveva un piano.

    A pochi secondi dalla fine dei supplementari contro il Costa Rica, con la gara diretta ai rigori, Van Gaal lo gettò in campo al posto di Cillessen. Una mossa azzardata, ma Krul era pronto e parò i tiri di Bryan Ruiz e Michael Umana, portando l’Olanda in semifinale.

    La mossa ha aperto un dibattito globale sulla psicologia dei rigori e sul ruolo dei portieri di riserva.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Muller completa la rimonta e la Germania Ovest trionfa (1974)

    Gli Paesi Bassi dominarono il calcio degli anni '70 senza però vincere le due finali disputate.

    La prima finale, nel 1974 a Monaco, li vide opposti alla Germania Ovest. Il “calcio totale” sembrava trionfare grazie al rigore iniziale di Johan Neeskens, ma Paul Breitner pareggiò su penalty a metà primo tempo.

    Al 43' Gerd Müller siglò il definitivo 2-1, consegnando alla Germania Ovest il secondo titolo mondiale. Quell'anno Müller, dopo il torneo, si ritirò dalla nazionale.

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  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58"La partita del secolo" - L'Italia batte la Germania Ovest in una semifinale epica (1970)

    Soprannominata dalla FIFA «Partita del secolo», la vittoria dell’Italia sulla Germania Ovest in semifinale nel 1970 è stata votata dai tifosi come la partita del XX secolo.

    Le due ex campionesse si sono affrontate a Città del Messico e ciò che è seguito non sarà mai dimenticato. Con gli Azzurri avanti 1-0 nel recupero, Karl-Heinz Schnellinger ha pareggiato in modo spettacolare per la Germania. Nei supplementari sono arrivati cinque gol: la Germania ha prima avanti, poi l’Italia ha reagito. Trenta minuti frenetici si sono chiusi sul 4-3 per gli Azzurri, con i giocatori di entrambe le squadre che, al fischio finale, sono crollati esausti sul campo.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57La Francia va in crisi dopo l'espulsione di Anelka (2010)

    Arrivata in Sudafrica per i Mondiali 2010 con molti talenti, la Francia ha visto l’ottimismo svanire in imbarazzo. I finalisti del 2006 sono crollati per una rivolta interna.

    Il pareggio a reti inviolate con l’Uruguay non era un risultato grave, ma la successiva sconfitta per 2-0 contro il Messico scatenò una polemica tra Nicolas Anelka e l’allenatore Raymond Domenech, sfociata in uno scandalo.

    Anelka, che aveva insultato Domenech («va' a farti fottere, figlio di puttana» all'intervallo), si rifiutò di scusarsi e venne espulso dal gruppo. In segno di solidarietà, i compagni boicottarono l'allenamento prima dell'ultima gara, persa 2-1 contro il Sudafrica, che sancì l'eliminazione. Anelka subì 18 turni di squalifica e non tornò mai in Nazionale.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56Il torneo di Neymar finisce in lacrime (2014)

    Neymar è e resterà un'icona brasiliana, ma le sue avventure in nazionale spesso finiscono in lacrime.

    Nel 2014, in casa, puntava a emulare Pelé e Ronaldo guidando la Seleção al trionfo mondiale. Sembrava in forma smagliante, ma nei quarti contro la Colombia un infortunio lo ha fermato.

    Una ginocchiata alla schiena di Juan Zuniga gli aveva fratturato una vertebra, costringendolo a saltare il resto del torneo. Un momento straziante per i tifosi e i compagni, ma la semifinale sarebbe stata ancora più dura...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55L'Iran batte gli Stati Uniti in una partita del girone dal forte contenuto politico (1998)

    Nessuna partita del torneo del 1998 fu più pesante dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Le due nazioni non si incontravano dalla Rivoluzione islamica del 1979 e i rapporti diplomatici rimanevano ostili. Pochi giorni prima della gara, però, i giocatori iraniani regalarono ai rivali dei fiori bianchi come gesto di pace.

    La partita la vinsero con reti di Hamid Estili e Mehdi Mahdavikia, per il 2-1 finale che scatenò festeggiamenti in Medio Oriente. Entrambe le squadre vennero eliminate nella fase a gironi, ma quel match resta tra gli eventi sportivi più carichi di significato politico dell’era moderna.

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  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54La Corea del Nord sorprende l'Italia (1966)

    Nel 1966 la Corea del Nord, dopo aver perso 3-0 all’esordio con l’Unione Sovietica e pareggiato 1-1 con il Cile all’88’, batté l’Italia – allora campione in carica – con un gol di Pak Sung-jin.

    L'Italia rimase in dieci per infortunio dopo pochi minuti e, al 42', Pak Sung-jin batté la difesa azzurra con un destro dal limite, regalando alla Corea del Nord il successo necessario e un'eco planetaria.

    «Mentre il pallone era in volo mi sono spostato per usare il destro, più preciso, e ho segnato», spiegò Pak. «L’Italia ha perso prima nella testa e poi, dopo il gol, ha giocato da solista invece che da squadra. Così abbiamo visto il trionfo del gioco di squadra sulla superiorità tecnica».

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Götze porta la Germania alla vittoria (2014)

    La Germania è stata la migliore dei Mondiali 2014. Ha raggiunto la finale battendo 7-1 il Brasile padron di casa, ma superare l’Argentina non sarebbe stato facile.

    L’allenatore Joachim Löw sussurrò a Mario Götze, subentrato nella ripresa: «Dimostra al mondo che sei migliore di Messi». A sette minuti dalla fine dei supplementari, l’attaccante del Borussia Dortmund visse il momento più importante della carriera: cross di André Schürrle dalla sinistra e Götze, al volo, batté il portiere Sergio Romero.

    A soli 22 anni, Götze ha consegnato alla Germania il quarto titolo mondiale e si è guadagnato un posto nei libri di storia come eroe nazionale.

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  • 52L'epica esultanza di Tardelli dopo la vittoria dell'Italia (1982)

    Nel 1982 l'Italia batté la Germania in una finale epica, vincendo 3-1. Resta impressa l'immagine di Marco Tardelli che, dopo un tiro dalla distanza finito all'angolo basso per il 2-0, esulta correndo come un ragazzo che vede realizzato il proprio sogno.

    Non appena la palla ha superato il portiere, Tardelli è sembrato tornare bambino, quando sognava di arrivare in cima al calcio.

    Subito i compagni lo abbracciarono, ma mentre correva via a braccia aperte, con i capelli che gli nascondevano il viso e la testa che oscillava incredula, era impossibile non commuoversi di fronte all’incarnazione del sogno realizzato.

    Un gol in una finale di Coppa del Mondo: come lo festeggereste? Probabilmente proprio come Tardelli, e questo semplice gesto crea un legame che unisce tifosi e giocatori.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51"La battaglia di Lusail" - L'Argentina vince un quarto di finale teso (2022)

    Ai quarti di finale dei Mondiali 2022, Argentina e Paesi Bassi hanno disputato un match intensissimo.

    L'Argentina ha vinto 4-3 ai rigori dopo il 2-2 finale. In vantaggio 2-0 fino all'83°, ha subito la doppietta di Wout Weghorst, che ha portato ai supplementari. Lautaro Martínez ha segnato il rigore decisivo, ma in conferenza si è parlato soprattutto dei numerosi falli.

    Arbitri hanno distribuito 18 cartellini gialli e espulso Denzel Dumfries. Dopo la partita Lionel Messi ha attaccato Weghorst e la tattica olandese: "Van Gaal dice che giocano un buon calcio, ma ha solo schierato giocatori alti e lanciato palloni lunghi".

    Anche il portiere argentino Emiliano Martínez ha criticato Van Gaal: «Ho sentito Van Gaal dire “abbiamo un vantaggio ai rigori”, e se si arriva ai rigori, vincono loro. Penso che dovrebbe tenere la bocca chiusa».

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  • 50Carlos Alberto corona una brillante azione e conferma il dominio del Brasile (1970)

    Segnato nel 4-1 del Brasile sull’Italia nella finale del 1970, il quarto gol della Seleção è considerato il più bel gol di squadra della storia dei Mondiali.

    L'azione parte dalla propria metà campo: Clodoaldo supera con un dribbling quattro italiani, poi la palla passa a Rivelino, Jairzinho e Pelé, che serve in corsa il capitano Carlos Alberto Torres. Quest'ultimo conclude nell'angolo basso. 

    Una rete che racchiude la velocità, la tecnica e la gioia di giocare di quella straordinaria squadra.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher mette fuori gioco Battiston (1982)

    Questo episodio fa riflettere: il calcio è uno sport di contatto, ma la violenza è inaccettabile. Nel 1982, durante la semifinale Germania Ovest-Francia, Michel Platini lanciò un passaggio filtrante per Patrick Battiston.

    Battiston si lanciò in avanti e, sebbene il suo tiro mancasse il bersaglio, fu l'azione di Harald Schumacher a suscitare indignazione. Il portiere tedesco si tuffò in avanti e, con il pallone già fuori, colpì con l'anca la testa del francese con un impatto raccapricciante.

    Battiston perse conoscenza e i medici trovarono il polso solo dopo qualche istante, ma l’arbitro non fischiò nemmeno fallo, tanto meno espulsione. Il francese si salvò ma perse due denti. Schumacher, con cinismo, commentò: “Se è solo questo il problema, gli metterò io stesso le corone”.

    La Germania Ovest vinse ai rigori e, in seguito, un sondaggio francese elesse Schumacher “uomo più odiato”: batté persino Adolf Hitler, secondo.

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  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48Le lacrime di Gascoigne nella sconfitta in semifinale dell'Inghilterra (1990)

    Paul Gascoigne era diventato il nuovo eroe dell'Inghilterra quando i Tre Leoni raggiunsero le semifinali di Italia '90 sotto la guida di Sir Bobby Robson, per poi subire una sconfitta ai rigori contro la Germania Ovest.

    Il momento chiave arrivò nei supplementari: Gascoigne ricevette un giallo che lo avrebbe tenuto fuori dalla finale. I tifosi rimasero sbalorditi nel vedere il suo labbro tremare e le lacrime scorrere. Indimenticabile l’immagine di Gary Lineker che fece segno a Robson di “fare due chiacchiere” con il centrocampista.

    Le sue lacrime conquistarono la nazione, facendone un tesoro nazionale. Altri pianti arrivarono alla fine, quando Chris Waddle e Stuart Pearce fallirono i rigori e il sogno inglese svanì.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Il Camerun batte a sorpresa i campioni in carica dell'Argentina (1990).

    La vittoria del Camerun sull’Argentina è uno dei più grandi colpi di scena della storia dei Mondiali: i campioni in carica di Diego Maradona persero all’esordio nel 1990 contro una squadra di giocatori poco noti.

    Gli africani passano in vantaggio nel secondo tempo: François Omam-Biyick stacca in area e batte Sensini di testa, zittendo San Siro.

    Il Camerun restò in dieci al 60’ per l’espulsione di André Kana-Biyik, e in nove poco dopo per il rosso a Benjamin Massing, colpevole di un fallo su Caniggia tanto clamoroso da perdergli una scarpa. Nonostante tutto, la vittoria andò comunque agli africani, in una delle più grandi sorprese della storia del torneo.

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  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala dà il via al Sudafrica (2010)

    Nessuno si aspettava che il Sudafrica arrivasse in fondo ai Mondiali del 2010, ma sui Bafana Bafana gravava comunque una pressione extra, essendo la prima nazione africana a ospitare la manifestazione. Nelle due precedenti partecipazioni non avevano mai superato la fase a gironi, ma quando Siphiwe Tshabalala segnò un gol strepitoso allo Soccer City, tutto sembrò possibile.

    L'ex ala dei Kaizer Chiefs ha ricevuto da Kagisho Dikgacoi e ha scaricato un destro all'incrocio dei pali.

    Il Messico pareggiò con Rafael Márquez e la successiva sconfitta per 3-0 contro l’Uruguay fu fatale: il Sudafrica chiuse terzo il girone per differenza reti, nonostante la vittoria sulla Francia all’ultima giornata.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45L'Arabia Saudita mette a dura prova Messi e l'Argentina (2022)

    Nel 2022 l'Arabia Saudita ha realizzato una delle più grandi sorprese dei Mondiali moderni. I “Falchi Verdi”, all'esordio nel Gruppo D contro l'Argentina favorita, hanno ribaltato ogni pronostico.

    Lionel Messi ha aperto le marcature su rigore al 10°, ma Saleh Al-Shehri ha pareggiato subito dopo l'intervallo. Cinque minuti più tardi Salem Al-Dawsari ha firmato il raddoppio con un tiro da fuori area.

    L'Argentina ha poi attaccato senza sosta, ma l'Arabia Saudita ha resistito, conquistando l'unica vittoria del suo Mondiale. Gli argentini hanno comunque alzato il trofeo, ma la rete di Al-Dawsari resta memorabile.

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  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44L'Italia batte la Germania in una semifinale da incorniciare (2006)

    Nel 2006 Italia e Germania si affrontarono in una semifinale epica. Gli Azzurri batterono i padroni di casa per la quarta volta, dopo le vittorie del 1938, 1970 e 1978.

    Dopo 90 minuti senza reti, la sfida resta tesa: Kahn e Buffon salvano più volte le porte. Nei supplementari Gilardino e Zambrotta colpiscono la traversa, mentre Podolski spreca da pochi passi.

    Con lo spettro dei rigori che incombeva – la Germania aveva già battuto l’Argentina dal dischetto nel turno precedente – l’Italia segnò due volte: prima Fabio Grosso tagliò verso l’interno e concluse brillantemente, poi Alessandro Del Piero raddoppiò due minuti dopo mentre la Germania si riversava in avanti invano.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43La tripletta di Pelé porta il Brasile in finale (1958)

    Pelé è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. La sua leggenda con il Brasile iniziò ai Mondiali del 1958.

    In semifinale contro la Francia segnò una tripletta da record, diventando il più giovane a realizzarne una in un Mondiale a soli 17 anni e 244 giorni.

    Tutti e tre i gol furono segnati nel secondo tempo: il terzo, un tiro al volo dal limite dell'area, valse la vittoria e il passaggio in finale contro la Svezia.

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  • 42La punizione di Ronaldo completa la tripletta in una partita mozzafiato in Spagna (2018)

    Portogallo e Spagna hanno offerto una partita mozzafiato con sei gol nella fase a gironi del 2018, con Cristiano Ronaldo protagonista di una splendida tripletta.

    Ronaldo aprì le marcature su rigore dopo un fallo di Nacho, poi Costa pareggiò per la Spagna. Poco prima dell’intervallo il portoghese riportò avanti i suoi con un tiro ravvicinato che sfuggì a De Gea.

    Due reti in tre minuti, firmate Costa e Nacho, sembravano consegnare la vittoria alla Spagna, ma Ronaldo aveva altri piani. All’88’, il cinque volte Pallone d’Oro ha trasformato una punizione a giro, salvando il pareggio e diventando il giocatore più anziano con una tripletta in Coppa del Mondo.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41"La battaglia di Norimberga" - Portogallo e Paesi Bassi totalizzano 16 cartellini gialli e 4 rossi (2006)

    La “Battaglia di Norimberga”, celebre ottavo di finale del Mondiale 2006, fu un match teso e ricco di colpi di scena.

    Maniche, ex centrocampista del Chelsea, segnò l’unico gol, ma l’incontro resta famoso per l’alto numero di cartellini. Il primo fu per Mark van Bommel, poi Khalid Boulahrouz falciò Cristiano Ronaldo, che uscì in lacrime per infortunio.

    Prima dell’intervallo Costinha è stato espulso per doppia ammonizione, poi nel secondo tempo Luis Figo ha ricevuto un giallo per una testata a Van Bommel. Poco dopo Boulahrouz è stato cacciato per lo stesso motivo, e prima del fischio finale anche Deco e Giovanni van Bronckhorst hanno lasciato il campo per rosso diretto. L'arbitro Valentin Ivanov, forse non a caso, non ha più diretto altre partite del torneo dopo aver distribuito 16 cartellini gialli e quattro rossi in una serata folle in Germania.

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  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Ahn porta la Corea del Sud alla vittoria sull'Italia in una partita controversa (2002)

    I Mondiali 2002 riservarono molti colpi di scena: la Corea del Sud, paese ospitante, eliminò l’Italia in modo controverso.

    L'arbitro Byron Moreno fu criticato per diverse decisioni: concesse alla Corea del Sud un rigore nei primi minuti, poi sbagliato; espulse Francesco Totti per simulazione; annullò per fuorigioco una rete di Damiano Tommasi a porta vuota nei supplementari.

    Così, quando la gara sembrava destinata ai rigori, Ahn Jung-Hwan ha ricevuto un cross di Lee Young-Pyo, ha saltato Paolo Maldini e ha battuto Gianluigi Buffon di testa, regalando agli ottavi una vittoria storica.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Il Marocco entra nella storia mentre il Portogallo viene eliminato (2022)

    Il Marocco ha vissuto un 2022 da favola. Gli Indomabili Leoni sono diventati la prima squadra africana in semifinale ai Mondiali, superando un girone con Belgio e Croazia.

    Dopo aver eliminato la Spagna ai rigori, il Marocco ha affrontato il Portogallo in un drammatico quarto di finale. Youssef En-Nesyri ha segnato di testa al 42° minuto e, nonostante un secondo tempo di assedio portoghese, il Marocco ha resistito grazie alle parate di Yassine Bounou e a un errore di Pepe nel finale.

    Nel recupero Walid Cheddira è stato espulso, ma il Marocco ha comunque raggiunto le semifinali, dove poi ha perso contro la Francia.

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  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38A Lampard e all'Inghilterra viene negato un gol valido (2010)

    L'Inghilterra faticò a qualificarsi nel girone con Stati Uniti, Slovenia e Algeria. Agli ottavi affrontò la Germania, che schierava Klose, Müller e Podolski.

    Le attese non erano alte dopo le prestazioni opache degli inglesi, e i gol di Klose e Podolski portarono la Germania sul 2-0 dopo mezz'ora. Poi Matthew Upson accorciò le distanze di testa, ridando speranza ai Tre Leoni.

    Poco dopo Frank Lampard tirò, la palla superò Neuer, colpì la traversa, varcò la linea e rimbalzò sul palo prima che il portiere la bloccasse. Tutti videro il gol, ma gli arbitri no, perché la tecnologia sulla linea di porta non esisteva ancora. La rimonta si fermò lì e la Germania vinse 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Il Senegal sorprende la Francia nella partita d'esordio (2002)

    I Mondiali 2002 si aprirono con una sorpresa: il Senegal, al debutto, batté la Francia campione in carica. I Bleus, senza Zinedine Zidane per infortunio, schieravano comunque Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly e Patrick Vieira.

    L’attaccante senegalese El Hadji Diouf è stato protagonista e ha servito a Papa Bouba Diop l’assist per l’unico gol della partita, favorito da un malinteso tra Petit e Fabian Barthez. L’esultanza di Diop è stata speciale: il centrocampista è corso verso la bandierina, ha posato la maglia a terra ed è stato raggiunto dai compagni che hanno ballato attorno.

    La Francia chiuse ultima nel girone e tornò a casa presto, mentre il Senegal arrivò fino ai quarti di finale, fermato solo dalla Turchia.

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  • World Cup HeroHulton Archive

    36Il cane Pickles ritrova il trofeo dei Mondiali rubato (1966)

    Nel 1966, durante i Mondiali in Inghilterra, il trofeo Jules Rimet fu esposto alla Central Hall di Westminster. Il secondo giorno sparì e i ladri chiesero 15.000 sterline per restituirlo.

    Qualche giorno dopo Dave Corbett passeggiava col suo cane Pickles, che fiutò la Coppa sotto un albero.

    Mentre gli mettevo il guinzaglio, ho visto un pacchetto per terra, avvolto solo in carta da giornale e legato stretto con dello spago. Ho strappato un angolo: c’era uno scudo bianco e le parole Brasile, Germania Ovest e Uruguay. Dall’altra parte comparve una signora con un piatto basso sopra la testa. Avevo visto la Coppa del Mondo in foto sui giornali e in TV, e il mio cuore ha iniziato a battere forte”.

    Pickles ricevette un premio e apparve persino in un film di Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35La tripletta di Rossi porta l'Italia a una vittoria emozionante (1982)

    Paolo Rossi non sarebbe dovuto essere ai Mondiali del 1982: squalificato due anni per uno scandalo di partite truccate, la sua convocazione da parte di Enzo Bearzot era stata molto criticata. Almeno fino alla sfida con il Brasile.

    Il Brasile, già vincente sull’Argentina campione in carica, puntava a un pareggio per avanzare.

    L’attaccante della Juventus portò l’Italia in vantaggio dopo cinque minuti con un colpo di testa preciso, ma Socrates pareggiò. Poco dopo, Rossi sfruttò un errore della difesa e firmò la doppietta, e se Falcao riequilibrò ancora il punteggio,

    In contropiede, Rossi ha siglato il 3-2 finale. L’Italia è passata, il Brasile è uscito e Rossi, con la Scarpa d’Oro, è rinato.

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  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong resta in campo nonostante un calcio da karate (2010)

    La finale 2010 tra Spagna e Paesi Bassi, pur vedendo due delle nazionali più audaci al mondo, è stata sorprendentemente scorretta. L’arbitro Howard Webb ha distribuito 14 cartellini gialli, record per una finale, ma ha inflitto solo un’ammonizione al centrocampista olandese Nigel de Jong per il famigerato “tackle” su Xabi Alonso al 28’.

    Subito dopo che Alonso aveva colpito di testa la palla, De Jong lo ha colpito al petto con un calcio, suscitando l’indignazione della Spagna. La Roja avrebbe potuto giocare in superiorità numerica fin dall’inizio, ma ha comunque vinto ai supplementari grazie al gol di Andrés Iniesta.

  • 33"La vergogna di Gijón" - Germania Ovest e Austria eliminano l'Algeria con un risultato vantaggioso per entrambe (1982)

    Ai Mondiali 1982 l'Algeria batté la Germania Ovest all'esordio, poi perse 2-0 con l'Austria e infine vinse 3-2 sul Cile. L'ultima gara si disputò 24 ore prima di Germania Ovest-Austria, e un successo tedesco con due reti di scarto avrebbe mandato entrambe le squadre agli ottavi a danno dell'Algeria.

    Horst Hrubesch segnò dopo 10 minuti. Il resto del primo tempo fu intenso, ma nella ripresa entrambe le squadre si limitarono a gestire il risultato. Un tifoso tedesco arrivò persino a bruciare la propria bandiera per il disappunto.

    Dal 1986 in poi, le ultime gare di ogni girone si giocano in contemporanea per evitare un nuovo “Vergogna di Gijón”.

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  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32"Il miracolo di Berna" - La Germania Ovest batte l'Ungheria di Puskas in finale (1954)

    Negli anni '50 l'Ungheria schierava la nazionale più forte di sempre. Guidata da Ferenc Puskás, arrivò ai Mondiali 1954 dopo quattro anni senza sconfitte. Sembrava pronta a vincere il titolo, soprattutto dopo l'8-3 alla Germania Ovest nel girone.

    In finale le due squadre si ritrovarono e nacque il “Miracolo di Berna”: sotto 2-0, la Germania Ovest rimontò vincendo 3-2, mentre a Puskás venne annullato un possibile pareggio.

    Per la Germania fu un trampolino di lancio; per l’Ungheria un colpo dal quale non si riprese mai del tutto.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31L'Uruguay vince il torneo inaugurale (1930)

    La prima Coppa del Mondo maschile era ben lontana dal colosso mondiale che la FIFA ha creato nell'era moderna, con sole 13 squadre partecipanti all'edizione inaugurale.

    L’Uruguay, reduce da due ori olimpici (1924 e 1928), fu scelta come paese ospitante. La Celeste superò il girone senza subire reti, batté la Jugoslavia 6-1 in semifinale e affrontò l’Argentina in finale.

    Dopo una breve polemica sul pallone da usare, l’Uruguay vinse 4-2 all’Estadio Centenario di Montevideo, rimontando dal 2-1 subìto nel primo tempo. Vent’anni dopo conquistò il secondo titolo in Brasile.

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  • 30Beckham viene espulso per un calcio a Simeone (1998)

    Quel momento di follia di David Beckham nel 1998 resta una macchia sulla sua altrimenti luminosa carriera. Ci vollero anni perché il centrocampista inglese placasse la frustrazione dei tifosi per il cartellino rosso ricevuto contro l’Argentina.

    Un gol fantastico di Michael Owen e il rigore trasformato da Gabriel Batistuta avevano mantenuto l’equilibrio sul 2-2 a metà secondo tempo. Poi, a terra dopo un fallo di Diego Simeone, Beckham ha calciato lo scarpino verso l’avversario. La reazione esagerata di Simeone ha convinto l’arbitro Kim Nielsen a espellere il inglese.

    L'Inghilterra, in dieci, ha lottato ma è stata eliminata ai rigori. Beckham è stato vilipeso in patria e fischiato in ogni trasferta con il Manchester United. Solo le sue prestazioni negli anni seguenti con i Red Devils e i Three Lions hanno ricostruito la sua reputazione.

  • 29Il fantastico gol di James Rodríguez (2014)

    Prima dei Mondiali 2014 pochi conoscevano James Rodríguez; alla fine del torneo era già una star. In quattro settimane ha segnato il gol più bello, vinto la Scarpa d’Oro e diventato uno dei giocatori più ambiti al mondo.

    Negli ottavi contro l’Uruguay ha stoppato di petto, si è girato e ha calciato al volo, colpendo la traversa e insaccando. Un gol così bello da meritarsi gli applausi degli avversari.

    Chiuse il torneo con sei gol in cinque partite, ma la Colombia uscì ai quarti contro il Brasile. Poco dopo il Real Madrid lo ingaggiò per 63 milioni di sterline.

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  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard sputa su Voller (1990)

    Nel 1990 la rivalità tra Germania Ovest e Paesi Bassi esplose: Frank Rijkaard sputò a Rudi Voller.

    Il match, già teso e ricco di falli, è esploso quando Rijkaard è stato ammonito per un intervento su Voller. Irritato, l’olandese gli ha sputato sui capelli. Sulla punizione successiva Voller urtò il portiere olandese Hans van Breukelen, innescando un nuovo faccia a faccia. L’arbitro espulse entrambi e, durante l’uscita dal campo, Rijkaard sputò ancora sui riccioli di Voller.

    Un momento spiacevole, poi superato: i due hanno posato insieme in uno spot olandese sul burro, devolvendo il compenso in beneficenza.

  • 27Il rigore sbagliato da Diana Ross (1994)

    Nel corso degli anni i Mondiali hanno regalato momenti surreali, ma pochi come quello accaduto durante la cerimonia di apertura del 1994.

    Oprah Winfrey cadde da una piattaforma e si slogò una caviglia subito dopo aver presentato Diana Ross. La cantante, ignara di quanto stava per accadere, contribuì a uno dei momenti più esilaranti della storia dei Mondiali.

    Dopo aver attraversato il campo per simulare un rigore, ha calciato alto e largo. Eppure la porta si è spaccata come colpita da un bomber, raddoppiando l’effetto comico.

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  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26"Maracanazo" - L'Uruguay sorprende il Brasile inarrestabile in finale (1950)

    Padrone di casa, il Brasile aveva dominato il torneo del 1950: due vittorie su tre nella fase a gironi, otto gol segnati. Aveva poi travolto Svezia 7-1 e Spagna 6-1, arrivando alla finale contro l’Uruguay al Maracanã di Rio de Janeiro.

    L'Uruguay, invece, aveva faticato: dopo l'8-0 alla Bolivia (con la Francia ritirata), aveva pareggiato 2-2 con la Spagna e battuto la Svezia 3-2, guadagnando la finale.

    Poche ore prima della finale, il sindaco di Rio aveva proclamato: «Voi, giocatori, tra poche ore sarete acclamati campioni da milioni di compatrioti! Voi, senza rivali nell’emisfero! Voi, che supererete ogni avversario! Voi, che già saluto come vincitori!»

    Ma quella sicurezza si rivelò prematura: l’Uruguay vinse 2-1 di fronte a oltre 170.000 spettatori stupiti, in quello che resta forse il trionfo più inaspettato della storia dei Mondiali. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto culla il bambino (1994)

    Alla vigilia del quarto di finale contro l’Olanda, Bebeto era più teso dei compagni: sua moglie era all’ultimo mese di gravidanza.

    Alla fine tutto andò per il meglio: Bebeto segnò e festeggiò dondolando un bambino immaginario con Romario e Mazinho, prima che la Seleção vincesse 3-2 e raggiungesse le semifinali.

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  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo fa l'occhiolino mentre Rooney viene espulso (2006)

    Nei quarti di finale dei Mondiali 2006 Inghilterra-Portogallo aveva un sapore speciale: i Tre Leoni volevano rivincere dopo l’eliminazione a Euro 2004 per mano di Cristiano Ronaldo.

    La gara restò equilibrata fino al 62°, quando Wayne Rooney, secondo i punti di vista, arretrò colpendo l’inguine di Ricardo Carvalho o colpì volontariamente il difensore. L’arbitro scelse la seconda opzione e lo espulse tra le proteste portoghesi, con Ronaldo in primo piano.

    Mentre Rooney usciva dal campo a testa bassa, le telecamere inquadrarono il suo allora compagno di squadra al Manchester United, e Ronaldo fece l'occhiolino alla panchina per il ruolo avuto nell'espulsione. Poi trasformò il rigore decisivo che eliminò l'Inghilterra. Da un giorno all'altro, Ronaldo diventò il cattivo della pantomima.

  • 23Il gol da capogiro di Bergkamp manda a casa l'Argentina (1998)

    A pochi secondi dalla fine dei quarti di finale del 1998 tra Olanda e Argentina, sul punteggio di 1-1, Frank de Boer lanciò un lungo pallone dalla propria metà campo.

    Dennis Bergkamp la controlla sul petto, la scavalca oltre Roberto Ayala e la infila nell’angolo più lontano. Un lampo di genio.

    Bergkamp, che aveva rifiutato di volare in Francia preferendo treno e nave, resterà legato a questo momento magico, anche se l’Olanda uscì in semifinale.

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  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22La confusione su Ronaldo domina i preparativi per la finale (1998)

    La finale dei Mondiali 1998 tra Brasile e Francia fu offuscata da un episodio sconcertante. Ronaldo Nazario, stella della Seleção, fu prima escluso e poi reinserito in formazione poco prima del calcio d’inizio.

    Secondo alcune fonti, la stella dell’Inter avrebbe avuto un attacco convulsivo nel pomeriggio della partita in hotel, lasciando i compagni sconvolti. La CBF rilasciò dichiarazioni contraddittorie, ma Ronaldo fu poi scagionato.

    In campo, però, non sembrò in forma e non riuscì a incidere sulla difesa francese: lui e i suoi compagni chiusero il torneo al secondo posto.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie vola, Olanda a cinque stelle sorprende la Spagna (2014)

    Nel 2014 in Brasile la Spagna arrivò da campione in carica, reduce da tre trionfi consecutivi: due Europei e il Mondiale 2010.

    Perciò la sconfitta per 5-1 all’esordio contro l’Olanda fu shockante: il colpo di testa al volo di Robin van Persie, che pareggiò poco prima dell’intervallo, segnò la svolta. L’olandese si lanciò su un lancio lungo di Arjen Robben, colpì la palla al volo e la mandò a pallonetto sopra il leggendario portiere Iker Casillas, immobile e umiliato.

    Quella rete segnò la fine dell’era spagnola, eliminata già nel girone, e restò un’immagine simbolo del torneo.

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  • 20La parata miracolosa di Banks nega il gol a Pelé (1970)

    Un lampo: così Gordon Banks respinse il potente colpo di testa di Pelé nella partita del 1970 tra Inghilterra e Brasile, ancora viva nei ricordi dei tifosi inglesi.

    Sotto il sole cocente di Guadalajara, Pelé colpì di testa il cross di Jairzinho puntando all’angolo basso. Banks, intuendo la traiettoria, si tuffò e deviò la palla sopra la traversa.

    Pelé rimase con le mani sulla testa e in seguito definì l'intervento "la parata più bella che abbia mai visto".

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19La rivincita di Ronaldo: il Brasile conquista il quinto titolo (2002)

    Nel 2002, in Giappone e Corea del Sud, Ronaldo guidò il Brasile alla quinta Coppa del Mondo. Archiviò i fantasmi del 1998, quando un malore lo colpì prima della finale persa con la Francia, e superò una serie di infortuni al ginocchio che ne mettevano a rischio il ritorno in campo.

    Con otto gol, la Scarpa d'Oro e una doppietta decisiva in finale contro la Germania, ha guidato il Brasile al quinto titolo.

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  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé brilla e conquista la seconda stella della Francia (2018)

    Kylian Mbappé ha incantato i Mondiali 2018 con prestazioni brillanti, trascinando la Francia al suo secondo titolo. A 19 anni ha già mostrato di essere la nuova stella del calcio mondiale.

    Ha segnato nel girone contro il Perù, poi ha firmato una doppietta e ottenuto un rigore decisivo contro l’Argentina di Messi agli ottavi. Infine, ha siglato il quarto gol in finale contro la Croazia, diventando il secondo più giovane marcatore della storia delle finali dopo Pelé.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta conquista il primo titolo della Spagna (2010)

    Spesso le favorite pre-torneo deludono, ma nel 2010 la Spagna vinse il Mondiale. Una generazione eccezionale alzò il trofeo grazie a un gol di Andrés Iniesta nei supplementari della finale contro l’Olanda. 

    Iniesta, leggenda del Barcellona, controllò al volo l'assist di Cesc Fàbregas e batté Maarten Stekelenburg, facendo esplodere la gioia dei compagni e dei tifosi al Soccer City.

    Mancavano ancora alcuni minuti alla fine, ma gli olandesi avevano già perso John Heitinga, espulso per doppia ammonizione, e non sono riusciti a creare l'occasione necessaria per pareggiare i conti negli ultimi istanti dell'incontro.

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  • 16Il calcio di punizione di Ronaldinho affossa l'Inghilterra (2002)

    Un momento magico di Ronaldinho affossò l'Inghilterra ai Mondiali 2002, scatenando un dibattito sul fatto che il brasiliano lo avesse fatto apposta.

    Il gol della vittoria arrivò da un calcio di punizione da circa 35 metri, sulla destra, dopo un fallo di Paul Scholes su Kleberson. Tutti si aspettavano un cross in area, ma lui optò per un rasoterra potente che superò un impotente David Seaman. Ronaldinho fu espulso nel secondo tempo, ma il suo gol bastò per eliminare l’Inghilterra dal torneo.

    Era intenzionale? "Volevo tirare in porta, ma non esattamente lì", ha dichiarato poi. "Onestamente, miravo all'altro lato della rete".

  • 15Vi presentiamo la "finta di Cruyff" (1974)

    Prima della “rotazione di Maradona” e della “finta di Ronaldo” c’era la “finta di Cruyff”. Il più grande calciatore olandese di tutti i tempi la mostrò ai Mondiali 1974 contro la Svezia.

    Sulla fascia, per liberarsi dal difensore Jan Olsson, Cruyff finse un passaggio e trascinò la palla nella direzione opposta, lasciando l’avversario stupito e potendo così entrare in area.

    Una mossa ormai imprescindibile per ogni giocatore, come dimostrò Hal Robson-Kanu con grande disinvoltura quando segnò per il Galles contro il Belgio a Euro 2016.

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  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14La doppietta di Zidane regala alla Francia il primo titolo (1998)

    Nel 1998 Zinedine Zidane aveva vissuto un torneo tranquillo, almeno fino alla finale. Il suo cartellino rosso contro l'Arabia Saudita nella fase a gironi sembrava il momento più rilevante, ma il meglio doveva ancora venire.

    In finale segnò due volte di testa su corner, e la Francia, grazie anche al tris di Petit nel recupero, vinse il titolo davanti al pubblico di casa.

    Zidane fu eletto Man of the Match e la sua immagine comparve sull’Arco di Trionfo mentre a Parigi esplodevano i festeggiamenti. In seguito passò dal Juventus al Real Madrid, chiudendo la carriera come uno dei più grandi giocatori della sua generazione.

  • Andres EscobarGetty Images

    13Il tragico autogol di Escobar (1994)

    Guidata da stelle come Carlos Valderrama e Faustino Asprilla, la Colombia arrivava ai Mondiali USA 1994 con concrete speranze di successo, tanto che Pelé la vedeva in semifinale. Il torneo, però, finì in tragedia.

    Dopo la sconfitta con la Romania, la Colombia doveva battere gli Stati Uniti ma perse 2-1: Andrés Escobar segnò un autogol.

    Non riuscendo a superare il turno, al ritorno in patria Escobar fu ucciso a Medellín, probabilmente per vendetta da parte di un cartello delle scommesse.

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  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12La tripletta di Hurst porta l'Inghilterra a una controversa vittoria in finale (1966)

    L'Inghilterra attende ancora di archiviare 60 anni di delusioni, ma in una gloriosa giornata estiva a Wembley nel 1966 il calcio tornò davvero "a casa".

    I primi 90 minuti della finale contro la Germania Ovest finirono 2-2, con reti di Geoff Hurst e Martin Peters per l’Inghilterra e di Helmut Haller e Wolfgang Weber per gli ospiti. Nei supplementari Hurst entrò nella leggenda dei Tre Leoni.

    All'11° dei supplementari il suo destro colpì la traversa, rimbalzò oltre la linea e, secondo il guardalinee, valse il 3-2. La Germania protestò, convinta che la palla non fosse entrata.

    Prima del fischio finale Hurst segnò ancora: voleva calciare in tribuna per perdere tempo, ma la palla finì all’incrocio dei pali, rendendolo il primo giocatore con una tripletta in una finale. L’Inghilterra vinse il torneo per la prima e finora unica volta, grazie a Hurst, al guardalinee e a un pizzico di fortuna che da allora le è mancato.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suárez morde Chiellini (2014)

    Prima dei Mondiali 2014, Luis Suárez aveva già morso due avversari, con Ajax e Liverpool.

    Nell'ultima gara del girone, frustrato durante un diverbio con Giorgio Chiellini, Suarez lo morse alla spalla, lasciando un segno che l’italiano mostrò subito alle telecamere.

    L’arbitro non vide il contatto, e l’Uruguay vinse 1-0, eliminando gli Azzurri. La FIFA, però, analizzò le immagini e squalificò Suarez per quattro mesi, la sanzione più dura per un fallo simile. Senza il suo attaccante, l’Uruguay uscì agli ottavi contro la Colombia.

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  • 10L'esultanza demoniaca di Maradona precede la squalifica per doping (1994)

    Diego Maradona ha segnato alcuni dei gol più belli dei Mondiali, perciò la sua conclusione al termine di un’azione fluida dell’Argentina contro la Grecia non era una scena insolita. Tuttavia, il modo in cui l’ex stella del Napoli ha festeggiato il gol lo era.

    Invece di attendere i compagni, ha puntato una telecamera a bordo campo e ha urlato con espressione esaltata.

    Quell’esultanza fu l’ultima esplosione di genio maniacale di Maradona sulla scena mondiale: dopo la partita risultò positivo all’efedrina e venne squalificato per il resto del torneo.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9La "parata" di Suárez contribuisce all'eliminazione del Ghana (2010)

    È stato un gesto antisportivo o un atto di sacrificio per il proprio Paese? Nel 2010 Luis Suárez, contro il Ghana, respinse con le mani un tiro sulla linea di porta.

    Durante i quarti di finale del 2010, nei supplementari contro il Ghana, Suarez respinse con le mani un tiro sulla linea di porta, venne espulso e vide Asamoah Gyan calciare il rigore sulla traversa.

    L'Uruguay vinse poi ai rigori eliminando l'ultima squadra africana, e Suarez commentò: "Ho fatto la parata del torneo".

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  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8Le esultanze danzanti di Milla (1990)

    L'attaccante camerunese Roger Milla entrò nella leggenda dei Mondiali 1990.

    Milla era già in pensione dal calcio internazionale, ma tornò in campo per la fase finale e segnò quattro gol a 38 anni. La sua esultanza, una danza verso la bandierina d’angolo, conquistò i titoli dei giornali di tutto il mondo.

    La squadra arrivò ai quarti di finale, eliminata dall’Inghilterra solo ai supplementari. Milla non si fermò lì: nel 1994, a 42 anni, segnò alla Russia diventando il marcatore più anziano della storia dei Mondiali.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brasile 1-7 Germania (2014)

    L’8 luglio 2014 all’Estadio Mineirão il Brasile, senza Neymar e Thiago Silva, subì una storica sconfitta in semifinale contro la Germania.

    Thomas Müller ha aperto le marcature dopo 11 minuti, seguito presto da Miroslav Klose. Il punteggio era ancora gestibile, ma altre due reti di Toni Kroos e una di Sami Khedira hanno fissato il 5-0 all’intervallo.

    Lo stadio taceva, attonito. Nella ripresa altre due reti di André Schürrle hanno spezzato le residue speranze dei verdeoro. Al fischio finale molti giocatori brasiliani piangevano, consapevoli di aver vissuto una tragedia sportiva che nessun tifoso brasiliano potrà mai dimenticare.

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  • 6Il rigore sbagliato da Baggio regala il trofeo al Brasile (1994)

    Nel 1994 Roberto Baggio era il miglior calciatore del mondo. La Serie A dominava e lui guidò l’Italia ai vertici.

    “La Divina” aveva trascinato l’Italia nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, segnando agli ottavi, ai quarti e in semifinale, fino alla finale contro il Brasile. Dopo 120 minuti senza reti, si andò ai rigori.

    Baggio si presentò per il quinto rigore azzurro, doveroso dopo gli errori di Baresi e Massaro. Il suo tiro finì alto e fu chiamato “l’uomo che morì in piedi”, perché rimase inchiodato al suolo dopo il tentativo fallito.

  • Brazil 1958Getty Images

    5Il giovane Pelé contribuisce alla conquista del primo titolo mondiale del Brasile (1958)

    Pelé ha vinto tre Coppe del Mondo, ma fu la prima, nel 1958, a renderlo una superstar.

    Dopo quattro gol nelle fasi precedenti, il giovane talento siglò una tripletta in semifinale e in finale, contro la Svezia padrona di casa, portò il Brasile sul 3-1 con una magia: scavalcò un difensore e calciò al volo all’angolo basso, battendo il portiere Kalle Svensson.

    Il suo secondo gol, un colpo di testa a pallonetto, non fu altrettanto spettacolare ma risultò decisivo: fu l'ultimo della partita che consegnò al Brasile la sua prima Coppa del Mondo. Rimane l'unico trionfo della Seleção in Europa.

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  • 4Il "gol del secolo" di Maradona (1986)

    Gli inglesi erano ancora furiosi per il gol della «Mano di Dio» di Diego Maradona quando, pochi minuti dopo, l’icona argentina stupì il mondo con una magia.

    Partì dalla propria metà campo, superò Beardsley e Reid, saltò Butcher e Fenwick al limite dell’area e, con un slalom, beffò Shilton in uscita, depositando in rete.

    Un’azione di 11 secondi su 60 metri, tipica del suo genio. Quel gol nei quarti fu eletto “Gol del Secolo” dalla FIFA, immortalando Maradona e la sua impresa.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane viene espulso per una testata a Materazzi (2006)

    Zinedine Zidane è un campione leggendario, ma è ricordato soprattutto per un gesto clamoroso sul palcoscenico più grande.

    Durante i supplementari della finale dei Mondiali 2006, mentre si allontanava di corsa da Marco Materazzi, Zidane si girò d’improvviso e lo colpì al petto con una testata.

    Materazzi, che aveva pareggiato il rigore di Zidane nel finale, racconta che, quando il francese gli offrì la propria maglia, lui rispose: “No, preferirei tua sorella”. Il difensore parla solo di “provocazioni”, ma l’Italia vinse poi ai rigori mentre la Francia restò attonita per l’espulsione del suo campione. 

    L’immagine di Zidane che passa davanti al trofeo della Coppa del Mondo a testa bassa resta indelebile nella storia del torneo.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi corona la sua carriera calcistica dopo la finale più bella di sempre (2022)

    Data l'importanza della posta in gioco, l'incredibile vittoria dell'Argentina sulla Francia nella finale del 2022 resterà come una delle migliori partite di calcio della storia. Gli spettatori in Qatar hanno visto una sfida emozionante e ricca di colpi di scena tra le due migliori squadre del mondo, con le superstar Kylian Mbappé e Lionel Messi in campo.

    L'Argentina è partita forte, portandosi sul 2-0 con Messi e Di María e gestendo il vantaggio fino a dieci minuti dalla fine. Poi, quando il match sembrava chiuso, Kolo Muani è stato atterrato in area: Mbappé ha trasformato il rigore e, sessanta secondi dopo, ha pareggiato.

    Nei supplementari Messi ha segnato il 3-2, ma Mbappé ha replicato con un altro rigore, chiudendo la tripletta. Ai rigori l’Argentina ha segnato tutte e quattro le volte, mentre Coman e Tchouameni hanno sbagliato per la Francia.

    Messi, finalmente, è diventato campione del mondo, entrando nella storia.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1La "Mano di Dio" di Maradona (1986)

    Il momento più iconico nella storia dei Mondiali? Il leggendario gol della "Mano di Dio" di Diego Maradona nei quarti di finale del 1986 contro l'Inghilterra sarà difficile da superare.

    Con il suo Paese ancora scosso dalla guerra delle Falkland di quattro anni prima, il numero 10 dell'Argentina ha mandato la palla in rete all'inizio del secondo tempo, nascondendo il movimento del braccio sinistro dietro la testa per ingannare l'arbitro Ali Bin Nasser. Il gol è stato convalidato e la descrizione di Maradona, secondo cui il gol era stato segnato "un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio", è rimasta nella storia.

    L'Inghilterra fu furiosa, soprattutto perché l'Argentina vinse poi il torneo.

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