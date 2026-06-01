Il Belgio doveva battere la Croazia nell'ultima di girone per restare in corsa ai Mondiali 2022, ma ha pareggiato 0-0 e è stato eliminato nella fase a gironi per la prima volta dal 1998.

Romelu Lukaku, miglior marcatore dei Red Devils, ha fallito tre occasioni clamorose: prima ha colpito il palo a porta vuota, poi ha mandato il pallone alto da pochi passi su cross di Yannick Carrasco. Al 90° Thorgan Hazard gli ha servito un assist perfetto, ma lui non se l’aspettava e la palla lo ha colpito.

A fine gara, furioso, ha dato un pugno alla panchina, in un momento imbarazzante per l’ex stella del Chelsea. Il Belgio è stato eliminato e la reputazione di Lukaku ne ha sofferto. In molti ritengono che non si sia mai ripreso del tutto.