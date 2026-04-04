La maledizione di Alberto Rimedio, senza Mondiali e senza finale degli Europei: "Mi sento un po' come Barella"

La maledizione dell'Italia è anche la maledizione di Alberto Rimedio. Ovvero il telecronista delle partite della Nazionale, colui che martedì sera ha sofferto assieme a Lele Adani per l'ennesima estromissione da una fase finale dei Mondiali.
Classe 1972, Rimedio è ormai dal 2014 la voce ufficiale degli azzurri. Prima di lui Stefano Bizzotto, Bruno Gentili, Gianni Cerqueti. Fino ad arrivare a Bruno Pizzul. Con una sfortunata particolarità: non ha potuto vivere tante, troppe emozioni che sembrava gli potessero spettare di diritto.
Rimedio, ad esempio, non ha mai potuto commentare una partita dell'Italia ai Mondiali. Semplicemente perché è stato promosso dopo la disastrosa spedizione brasiliana del 2014, e da quel momento gli azzurri non ci sono più tornati. Non solo: non c'era neppure contro l'Inghilterra nel 2021 in quanto positivo al Covid (al suo posto Bizzotto).
Proprio di questo, dell'incredibile e sfortunata maledizione che pare averlo colpito ormai da 12 anni, ha parlato Rimedio in un'intervista al Corriere della Sera.