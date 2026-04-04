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Alberto RimedioGetty Images
Stefano Silvestri

La maledizione di Alberto Rimedio, senza Mondiali e senza finale degli Europei: "Mi sento un po' come Barella"

Italia
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff

Il telecronista Rai dopo l'ennesimo disastro azzurro: "Al grande Pizzul andò anche peggio. Rassegnato? Non sono troppo vecchio ma neanche troppo giovane, ma ci spero ancora".

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La maledizione dell'Italia è anche la maledizione di Alberto Rimedio. Ovvero il telecronista delle partite della Nazionale, colui che martedì sera ha sofferto assieme a Lele Adani per l'ennesima estromissione da una fase finale dei Mondiali.

Classe 1972, Rimedio è ormai dal 2014 la voce ufficiale degli azzurri. Prima di lui Stefano Bizzotto, Bruno Gentili, Gianni Cerqueti. Fino ad arrivare a Bruno Pizzul. Con una sfortunata particolarità: non ha potuto vivere tante, troppe emozioni che sembrava gli potessero spettare di diritto.

Rimedio, ad esempio, non ha mai potuto commentare una partita dell'Italia ai Mondiali. Semplicemente perché è stato promosso dopo la disastrosa spedizione brasiliana del 2014, e da quel momento gli azzurri non ci sono più tornati. Non solo: non c'era neppure contro l'Inghilterra nel 2021 in quanto positivo al Covid (al suo posto Bizzotto).

Proprio di questo, dell'incredibile e sfortunata maledizione che pare averlo colpito ormai da 12 anni, ha parlato Rimedio in un'intervista al Corriere della Sera.

  • "A PIZZUL ANDÒ ANCHE PEGGIO"

    "Al grande Bruno Pizzul, che per me è stato un maestro, andò anche peggio: lui l’Italia ai Mondiali la raccontava, ma non riusciva mai a vincere. Ha seguito gli azzurri dopo il 1982 quando abbiamo vinto per la terza volta e fino a prima del 2006, quando abbiamo vinto per la quarta".

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  • "MI SENTO COME BARELLA"

    "Rassegnato? Nessun ruolo è eterno, nemmeno il mio. Diciamo che ci spero ancora. Mi sento un po’ come Barella, che ha 29 anni e nel 2030 ne avrà 33: non troppo vecchio ma neanche troppo giovane... Per me fare il telecronista Rai è un privilegio, sono il terzo per longevità dopo i 18 anni di Martellini e i 16 di Pizzul. Ho avuto molte soddisfazioni, ho raccontato partite splendide come la finale del Mondiale 2022 fra Argentina e Francia".

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  • SULL'ADDIO DI GATTUSO

    "Non è un problema di nomi, ma di sistema. Ricordiamoci che anche Mancini e Spalletti, due allenatori con un’esperienza superiore, sono rimasti fuori dal Mondiale. Rino ha commesso di sicuro alcuni errori nella gestione della partita in Bosnia: i cambi inefficaci, la scelta di non passare al 4-4-1 per difendere le fasce. Ma la squadra quella è. Questo siamo, oggi".

  • "OCCORRE FAVORIRE L'INTEGRAZIONE"

    "Come se ne esce? Il problema è duplice. Serve una metodologia nuova: nei vivai c’è troppa tattica, va privilegiata la creatività. E poi c’è una questione generazionale: non nascono talenti. Come nella società civile, occorre favorire l’integrazione: ci darebbe un mano a migliorare la fisicità, che nel calcio di oggi è fondamentale, vedi la Francia con i giocatori di origine africana. Ma in realtà basta guardare in casa nostra, con i volti vincenti dell’atletica: da Jacobs a Doualla".

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  • TELECRONACA TROPPO MORBIDA?

    "Sui social c’è chi ha giudicato la telecronaca Rai troppo morbida? La sconfitta con la Svizzera all’ultimo Europeo fu vergognosa, in Bosnia invece pur avendo fallito l’Italia ha giocato col cuore, anche se non è bastato, il livello è assai modesto. D’altronde abbiamo fatto 12 milioni di telespettatori: mettere tutti d’accordo è impossibile...".