La lista UEFA della Juventus per l'Europa League: Yildiz c'è, esclusi Thuram e Zhegrova

Dopo l'Inter, la Juventus. Anche se in questo caso si tratta di Europa League e non di Champions League, dopo il deludente sesto posto dello scorso campionato.

In serata anche il club bianconero ha consegnato all'UEFA, e quindi ufficializzato, la lista UEFA per la Fase Campionato della seconda competizione europea più importante.

C'era attesa per capire chi sarebbe stato inserito e chi no tra Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ma anche tra gli esuberi che potrebbero ancora lasciare la Juventus.















