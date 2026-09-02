La lista UEFA della Juventus per l'Europa League: Yildiz c'è, esclusi Thuram e Zhegrova

Dopo l'Inter, la Juventus. Anche se in questo caso si tratta di Europa League e non di Champions League, dopo il deludente sesto posto dello scorso campionato.
In serata anche il club bianconero ha consegnato all'UEFA, e quindi ufficializzato, la lista UEFA per la Fase Campionato della seconda competizione europea più importante.
C'era attesa per capire chi sarebbe stato inserito e chi no tra Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ma anche tra gli esuberi che potrebbero ancora lasciare la Juventus.
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