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Yildiz Thuram ZhegrovaGetty Images
Stefano Silvestri

La lista UEFA della Juventus per l'Europa League: Yildiz c'è, esclusi Thuram e Zhegrova

Champions League
Juventus

Il club bianconero ha consegnato all'UEFA e poi ufficializzato la lista dei giocatori che potranno scendere in campo nella Fase Campionato. Con un paio di assenze pesanti.

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Dopo l'Inter, la Juventus. Anche se in questo caso si tratta di Europa League e non di Champions League, dopo il deludente sesto posto dello scorso campionato.

In serata anche il club bianconero ha consegnato all'UEFA, e quindi ufficializzato, la lista UEFA per la Fase Campionato della seconda competizione europea più importante.

C'era attesa per capire chi sarebbe stato inserito e chi no tra Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ma anche tra gli esuberi che potrebbero ancora lasciare la Juventus.




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  • PORTIERI

    Per quanto riguarda i portieri, nessuna sorpresa: sono i tre attualmente presenti nella rosa di Luciano Spalletti, oltre ai giovani Radu e Huli inseriti in lista B.

    • Guglielmo Vicario
    • Kamil Grabara
    • Carlo Pinsoglio
    • Riccardo Radu (lista B)
    • Raffaele Huli (lista B)
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  • DIFENSORI

    Nell'elenco dei difensori a disposizione di Spalletti compaiono sia Federico Gatti che Juan Cabal, a lungo in uscita e non ancora certi di rimanere a Torino. Fuori invece Daniele Rugani.

    • Zeki Celik
    • Gleison Bremer
    • Federico Gatti
    • Lloyd Kelly
    • Pierre Kalulu
    • Andrea Cambiaso
    • Jhon Lucumí
    • Juan Cabal
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  • CENTROCAMPISTI

    Tra i centrocampisti manca Khephren Thuram, che si dovrà operare a un ginocchio e si appresta tornare in campo soltanto nel 2027.

    • Manuel Locatelli
    • Teun Koopmeiners
    • Pape Sarr
    • Nicolas Gonzalez
    • Douglas Luiz
    • Weston McKennie
    • Augusto Owusu (lista B)
    • Destiny Elimoghale (lista B)

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  • ATTACCANTI

    Presente invece Kenan Yildiz, a sua volta infortunato e costretto a finire sotto i ferri. Mentre manca Edon Zhegrova, che potrebbe essere ceduto in uno dei mercati ancora aperti (Arabia Saudita?). Fuori anche Arek Milik e Jeff Ekhator, quest'ultimo infortunato a sua volta.

    • Nick Woltemade
    • Randal Kolo Muani
    • Jeremie Boga
    • Kerim Alajbegovic
    • Kenan Yildiz (lista B)
    • Arman Durmisi (lista B)
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