La lista UEFA dell'Inter per la Champions League: i giocatori disponibili per la Fase Campionato

Ecco la lista UEFA dell'Inter: il club nerazzurro l'ha consegnata all'UEFA un giorno dopo la chiusura ufficiale della finestra estiva del mercato per la Serie A.

Nessuna sorpresa e nessuna esclusione eccellente dall'elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Cristian Chivu per la Fase Campionato di Champions League. Anche perché, da Frattesi ad Asllani, i giocatori completamente fuori dai piani sono stati tutti ceduti.

Di seguito, dunque, l'elenco dei giocatori su cui potrà puntare Chivu nella prima fase della Champions League, dunque a partire dalla trasferta di Madrid contro il Real.







