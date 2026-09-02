La lista UEFA dell'Inter per la Champions League: i giocatori disponibili per la Fase Campionato

Ecco la lista UEFA dell'Inter: il club nerazzurro l'ha consegnata all'UEFA un giorno dopo la chiusura ufficiale della finestra estiva del mercato per la Serie A.
Nessuna sorpresa e nessuna esclusione eccellente dall'elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Cristian Chivu per la Fase Campionato di Champions League. Anche perché, da Frattesi ad Asllani, i giocatori completamente fuori dai piani sono stati tutti ceduti.
Di seguito, dunque, l'elenco dei giocatori su cui potrà puntare Chivu nella prima fase della Champions League, dunque a partire dalla trasferta di Madrid contro il Real.
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