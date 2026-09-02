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InterGetty Images
Stefano Silvestri

La lista UEFA dell'Inter per la Champions League: i giocatori disponibili per la Fase Campionato

Champions League
Inter

Il giorno dopo la chiusura del mercato estivo, il club nerazzurro ha consegnato all'UEFA la lista dei giocatori che potranno scendere in campo nella Fase Campionato.

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Ecco la lista UEFA dell'Inter: il club nerazzurro l'ha consegnata all'UEFA un giorno dopo la chiusura ufficiale della finestra estiva del mercato per la Serie A.

Nessuna sorpresa e nessuna esclusione eccellente dall'elenco dei giocatori che saranno a disposizione di Cristian Chivu per la Fase Campionato di Champions League. Anche perché, da Frattesi ad Asllani, i giocatori completamente fuori dai piani sono stati tutti ceduti.

Di seguito, dunque, l'elenco dei giocatori su cui potrà puntare Chivu nella prima fase della Champions League, dunque a partire dalla trasferta di Madrid contro il Real.


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  • PORTIERI

    Questo è l'elenco dei portieri dell'Inter presenti nella lista UEFA:

    • Josep Martinez
    • Ivan Provedel
    • Raffaele Di Gennaro
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  • DIFENSORI

    Questo è invece l'elenco dei difensori a disposizione di Chivu:

    • John Stones
    • Federico Dimarco
    • Alessandro Bastoni
    • Manuel Akanji
    • Benjamin Pavard
    • Yann-Aurel Bisseck
    • Carlos Augusto
    • Djed Spence
    • Mattia Marello
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  • CENTROCAMPISTI

    Di seguito l'elenco dei centrocampisti:

    • Andy Diouf
    • Nicolò Barella
    • Hakan Calhanoglu
    • Piotr Zielinski
    • Aleksandar Stankovic
    • Henrikh Mkhitaryan
    • Luis Henrique
    • Petar Sucic
    • Curtis Jones

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  • ATTACCANTI

    Infine, ecco gli attaccanti:

    • Lautaro Martinez
    • Pio Esposito
    • Marcus Thuram
    • Ange-Yoan Bonny
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