La lista UEFA dell’Atalanta per la Champions League, l’elenco completo: fuori Scamacca, la decisione su Zaniolo

L’Atalanta ha presentato la lista UEFA che comprende i giocatori utilizzabili in Champions League: l'unico assente di rilievo è Scamacca.

Prima lo storico trionfo in Europa League, poi il quarto posto in campionato: l’Atalanta si è decisamente meritata un posto tra le cinque squadre che in questa stagione rappresenteranno l’Italia in Champions League.

La Dea, al pari di Inter, Milan, Juventus e Bologna, era chiamata a presentare la sua lista UEFA entro la mezzanotte di martedì e lo ha regolarmente fatto.

Gian Piero Gasperini, visto la conformazione della rosa a disposizione, non ha dovuto fare troppi calcoli per disegnare il gruppo che prenderà parte alla prima fase della massima competizione europea per club.