La lista di Amorim, 5-6 rinforzi per il Milan: Nwameri, Tiago Gabriel, Zalewski, Nuno Tavares e tutti i nomi

Settimana decisiva per il mercato del Milan. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit tra il patron Gerry Cardinale e l'allenatore Ruben Amorim per discutere degli ultimi colpi, che andranno centrati entro il 31 agosto. Secondo quanto scrive Tuttosport durante l'incontro della scorsa settimana, oltre a dare la lista dei giocatori che non fanno più parte del suo progetto (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku), Amorim ha anche chiesto cinque o sei innesti. Difficile che venga accontentato, ma qualcosa verrà fatto. Il Milan vuole vivere un finale di campagna acquisti da protagonista e regalare al tecnico portoghese quello che desidera.