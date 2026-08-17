Settimana decisiva per il mercato del Milan. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit tra il patron Gerry Cardinale e l'allenatore Ruben Amorim per discutere degli ultimi colpi, che andranno centrati entro il 31 agosto. Secondo quanto scrive Tuttosport durante l'incontro della scorsa settimana, oltre a dare la lista dei giocatori che non fanno più parte del suo progetto (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku), Amorim ha anche chiesto cinque o sei innesti. Difficile che venga accontentato, ma qualcosa verrà fatto. Il Milan vuole vivere un finale di campagna acquisti da protagonista e regalare al tecnico portoghese quello che desidera.
La lista di Amorim, 5-6 rinforzi per il Milan: Nwameri, Tiago Gabriel, Zalewski, Nuno Tavares e tutti i nomi
NWANERI PER LA TREQUARTI
L'uomo in grado di giocare dietro la punta è la priorità: perso Karetsas, che ha scelto il Borussia Dortmund, il nome più caldo a oggi è quello di Nwaneri, che ieri non è nemmeno andato in panchina nel Community Shield vinto dall'Arsenal contro il Manchester City. La prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro è stata rispedita al mittente, non è da escludere un nuovo tentativo in questi giorni, con una formula diversa. Che possa accontentare i Gunners, che vorrebbero montetizzare dalla sua cessione.
TIAGO GABRIEL PER LA DIFESA
In difesa piace molto Tiago Gabriel, 21enne portoghese del Lecce, che per il suo cartellino vuole tra i 25 e i 30 milioni di euro. Troppi per il Milan, che sta provando ad abbassare il prezzo inserendo nella trattativa il centrocampista Bondo o il difensore Terracciano. Occhio alla Premier, Tiago Gabriel piace molto a Bournemouth, Brentford e soprattutto Crystal Palace, che ha ceduto Lacroix al Chelsea e cerca un sostituto.
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DODO, ZALEWSKI O NUNO TAVARES PER LE FASCE
Per il ruolo di esterno di centrocampo attenzione al nome di Nicola Zalewski, classe 2002 di proprietà Atalanta, che può giocare sia a destra che a sinistra. A Bergamo, con l’arrivo di Sarri in panchina, l'ex Roma ha perso il posto da titolare per ragioni tattiche. Può partire, a un anno dal suo arrivo in nerazzurro. Gli altri nomi accostati ai rossoneri, Dodò della Fiorentina Nuno Tavares della Lazio, a oggi sono in seconda fila. Ma non sono da escludere sorprese.
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