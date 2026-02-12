La leggenda del Tottenham abbandona l'intervista dopo una risposta secca alla domanda sul suo possibile incarico come allenatore capo

È chiaro che il 45enne non è interessato ad assumere il ruolo ad interim e prenderebbe in considerazione un ritorno solo se gli venisse offerta la posizione a tempo indeterminato.

Keane è ancora relativamente all'inizio della sua carriera manageriale, ma ha già costruito un curriculum di allenatore piuttosto variegato. Ha iniziato come giocatore-allenatore dell'ATK in India, prima di lavorare come assistente con la Repubblica d'Irlanda, il Middlesbrough e il Leeds United. È poi passato al ruolo di allenatore capo del Maccabi Tel Aviv, vincendo il titolo di campionato nella sua unica stagione, e da allora ha assunto la guida dei campioni ungheresi del Ferencváros, che attualmente competono ai vertici della classifica nazionale.

Come giocatore, Keane rimane una delle figure moderne più riconoscibili del Tottenham. In due periodi trascorsi nel nord di Londra, ha segnato 91 gol in più di 200 presenze e ha capitanato la squadra durante i suoi ultimi anni nel club.