La leggenda del Tottenham abbandona l'intervista dopo una risposta secca alla domanda sul suo possibile incarico come allenatore capo
Keane interrogato sul lavoro agli Spurs
Keane, che attualmente ricopre il ruolo di allenatore del Ferencvaros, è stato interrogato a bordo campo sulla posizione di allenatore rimasta vacante dopo l'esonero di Frank. L'irlandese è apparso irritato dalle domande e ha risposto brevemente prima di allontanarsi.
"Non posso alimentare le speculazioni", ha detto, ponendo fine all'intervista pochi istanti dopo.
L'ex attaccante desideroso di continuare a crescere
È chiaro che il 45enne non è interessato ad assumere il ruolo ad interim e prenderebbe in considerazione un ritorno solo se gli venisse offerta la posizione a tempo indeterminato.
Keane è ancora relativamente all'inizio della sua carriera manageriale, ma ha già costruito un curriculum di allenatore piuttosto variegato. Ha iniziato come giocatore-allenatore dell'ATK in India, prima di lavorare come assistente con la Repubblica d'Irlanda, il Middlesbrough e il Leeds United. È poi passato al ruolo di allenatore capo del Maccabi Tel Aviv, vincendo il titolo di campionato nella sua unica stagione, e da allora ha assunto la guida dei campioni ungheresi del Ferencváros, che attualmente competono ai vertici della classifica nazionale.
Come giocatore, Keane rimane una delle figure moderne più riconoscibili del Tottenham. In due periodi trascorsi nel nord di Londra, ha segnato 91 gol in più di 200 presenze e ha capitanato la squadra durante i suoi ultimi anni nel club.
Il Tottenham desidera trovare rapidamente un sostituto
Gli Spurs sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver licenziato Frank in seguito alla sconfitta contro il Newcastle, con la squadra che occupa una posizione vicina al fondo della classifica della Premier League. Roberto De Zerbi, John Heitinga e Mauricio Pochettino sono tra i nomi associati al ruolo, mentre Keane è stato anche discusso internamente.
Chiunque assumerà l'incarico erediterà una squadra in difficoltà in campionato, ma ancora in corsa nelle competizioni europee dopo aver superato la fase a gironi della Champions League.
Cosa succederà dopo?
Gli Spurs hanno una lunga pausa prima di affrontare l'Arsenal nel derby del nord di Londra domenica prossima. I dirigenti del club sperano di trovare una soluzione ai loro problemi manageriali entro quella data. Si pensa che la soluzione più probabile sarà quella di nominare un allenatore ad interim, prima di cercare un allenatore permanente in estate.
