La leggenda del Liverpool Kenny Dalglish annuncia di avere il cancro senza volerlo: "Le cure vanno bene, non come il mio uso del telefono"

Ovviamente, la notizia ha generato un'ondata di affetto: "Il sostegno, i migliori auguri e l'amore di tutti al Liverpool FC sono, e saranno, con Sir Kenny e la sua famiglia. Il club vorrebbe anche sottolineare la sua richiesta di privacy", ha scritto il Liverpool, con cui Dalglish ha collezionato ben 515 presenze. Uno dei calciatori scozzesi più forti di tutti i tempi, ha vinto 3 coppe dei Campioni, 1 Supercoppa UEFA e svariati trofei nazionali con le maglie di Liverpool e Celtic, i suoi due unici club in carriera, che ha anche allenato assieme a Blackburn e Newcastle.