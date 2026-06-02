Sir Kenny Dalglish, leggendario attaccante di Celtic, Liverpool e Scozia, ha confermato di essere in lotta con un cancro con un post condiviso "per errore". Un secondo messaggio apparso sui suoi canali social ha fatto chiarezza sulla situazione.
La leggenda del Liverpool Kenny Dalglish annuncia di avere il cancro senza volerlo: "Le cure vanno bene, non come il mio uso del telefono"
LE PAROLE DI DALGLISH
"Attualmente mi sto sottoponendo a un trattamento per il cancro. A differenza del mio uso del cellulare, il trattamento sta andando bene. Idealmente, questo sarebbe rimasto privato perché è così che dovrebbe essere, ma le mie inutili capacità tecnologiche hanno costretto a spiegare. Ovviamente non volevo rendere pubblica la questione, quindi apprezzerei se la privacy della mia famiglia e della mia fosse rispettata. Come sempre, grazie al meraviglioso personale medico che ha mostrato incredibile cura e discrezione, non solo per me ma per molti, molti altri. Devono essere fieri di loro stessi".
IL SOSTEGNO DEL LIVERPOOL
Ovviamente, la notizia ha generato un'ondata di affetto: "Il sostegno, i migliori auguri e l'amore di tutti al Liverpool FC sono, e saranno, con Sir Kenny e la sua famiglia. Il club vorrebbe anche sottolineare la sua richiesta di privacy", ha scritto il Liverpool, con cui Dalglish ha collezionato ben 515 presenze. Uno dei calciatori scozzesi più forti di tutti i tempi, ha vinto 3 coppe dei Campioni, 1 Supercoppa UEFA e svariati trofei nazionali con le maglie di Liverpool e Celtic, i suoi due unici club in carriera, che ha anche allenato assieme a Blackburn e Newcastle.
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