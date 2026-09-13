La legge di Amorim, da Cisse a Moreira i cambi sono sempre decisivi: ma qual è la formazione tipo del suo Milan?

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Sotto di due reti all'intervallo, il Milan ha evitato la prima sconfitta in campionato sul campo della Lazio.
Come? Ma ovviamente con quella che, almeno in questo inizio di stagione, sembra la specialità di Amorim ovvero i cambi a partita in corso.
I rossoneri sono sempre notevolmente cresciuti durante i secondi tempi. E spesso a risultare decisive sono state le mosse dalla panchina. Anche perché, ad oggi, Amorim non ha ancora trovato il suo undici titolare tipo.
Com'è forse normale che sia alla quarta giornata specie per un allenatore straniero arrivato da pochi mesi.