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Amorim Torino MilanGetty
Lelio Donato

La legge di Amorim, da Cisse a Moreira i cambi sono sempre decisivi: ma qual è la formazione tipo del suo Milan?

Serie A
Milan

Quattro punti tra Torino e Juventus, la rimonta da 2-0 a 2-2 in casa della Lazio. Amorim ha sempre rimesso in piedi le partite con i cambi ma ora deve trovare una formazione titolare per il suo Milan.

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Sotto di due reti all'intervallo, il Milan ha evitato la prima sconfitta in campionato sul campo della Lazio.

Come? Ma ovviamente con quella che, almeno in questo inizio di stagione, sembra la specialità di Amorim ovvero i cambi a partita in corso.

I rossoneri sono sempre notevolmente cresciuti durante i secondi tempi. E spesso a risultare decisive sono state le mosse dalla panchina. Anche perché, ad oggi, Amorim non ha ancora trovato il suo undici titolare tipo.

Com'è forse normale che sia alla quarta giornata specie per un allenatore straniero arrivato da pochi mesi.

  • L'IMPATTO DI MOREIRA

    All'Olimpico le scelte iniziali di Amorim non hanno pagato.

    Male nel centrocampo a due Luka Modric, apparso in netta difficoltà. Malissimo sulla fascia sinistra Estupinan sul quale il tecnico continua ad insistere nonostante una serie di prestazioni poco convincenti.

    E proprio dalla sinistra è arrivata la svolta. Diego Moreira, dopo il debutto non esaltante da titolare contro la Juventus, ha letteralmente cambiato la partita.

    Sua la doppietta che ha evitato la prima sconfitta stagionale al Milan. Inoltre il secondo goal è arrivato su assist di Pulisic, anche lui subentrato a gara in corso.

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  • CAMBI DECISIVI ANCHE CONTRO TORINO E JUVENTUS

    Come dicevamo non è la prima volta che i cambi di Amorim sono risultati decisivi per ottenere punti in questo avvio di campionato.

    Al debutto assoluto in casa del Torino, ad esempio, è stato Adrien Rabiot a dare la scossa fornendo un assist e segnando un goal.

    Mentre contro la Juventus i due cambi spacca-partita sono stati Chukwueze e Cisse, con assist del primo e rete del secondo in occasione del momentaneo vantaggio rossonero.

    E anche alla seconda giornata, contro il Venezia, il subentrato Saelemaekers è risultato decisivo con un passaggio illuminante per il vantaggio firmato da Gonçalo Ramos.

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  • MA CHI SONO I TITOLARI DEL MILAN?

    La sensazione è che, al momento, Ruben Amorim non abbia ancora dei titolari fissi specie in alcune posizioni.

    Se in difesa infatti il tecnico ha ruotato molto poco, discorso diverso riguarda gli esterni di centrocampo e i due trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos.

    Sulla sinistra ad esempio si sono alternati Estupinan e Bartesaghi prima dell'exploit di Moreira. Mentre a destra hanno giocato lo stesso Moreira e Chukwueze.

    E dietro la punta? Amorim sulla trequarti ha provato Loftus-Cheek e Rabiot senza grossi risultati. Non ha fatto benissimo neppure Saelemaekers. L'unico a convincere è stato Cisse, già autore di due goal pesanti contro Torino e Juventus.

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  • PULISIC E MOREIRA SCALANO POSIZIONI

    Di certo da Lazio-Milan sono arrivati segnali importanti per Ruben Amorim.

    Uno di questi riguarda ovviamente Diego Moreira che sulla sinistra è sembrato trovarsi molto più a suo agio rispetto all'altra corsia dove era stato schierato contro la Juventus.

    L'altra notizia riguarda il completo recupero di Pulisic. L'americano d'altronde sulla carta è un titolarissimo di questo Milan anche perché uno dei pochi in grado di assicurare imprevedibilità sulla trequarti avversaria.

    Facile insomma prevedere che entrambi troveranno parecchio spazio nelle prossime settimane. L'ora degli esperimenti, forse, sta per finire.

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