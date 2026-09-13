La legge di Amorim, da Cisse a Moreira i cambi sono sempre decisivi: ma qual è la formazione tipo del suo Milan?

La sensazione è che, al momento, Ruben Amorim non abbia ancora dei titolari fissi specie in alcune posizioni.

Se in difesa infatti il tecnico ha ruotato molto poco, discorso diverso riguarda gli esterni di centrocampo e i due trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos.

Sulla sinistra ad esempio si sono alternati Estupinan e Bartesaghi prima dell'exploit di Moreira. Mentre a destra hanno giocato lo stesso Moreira e Chukwueze.

E dietro la punta? Amorim sulla trequarti ha provato Loftus-Cheek e Rabiot senza grossi risultati. Non ha fatto benissimo neppure Saelemaekers. L'unico a convincere è stato Cisse, già autore di due goal pesanti contro Torino e Juventus.