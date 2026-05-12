La Lega Serie A contro il rinvio di Roma-Lazio: "Revocarlo o reagiremo nelle sedi opportune"

Continua a far discutere la caledarizzazione del derby che nel penultimo turno di campionato vedrà opposte la Roma e la Lazio.
Nelle scorse ore, era stato stabilito che la partita si giocasse, al pari di quelle che vedranno coinvolte tutte le altre squadre in lotta per una qualificazione alla prossima Champions League, nel corso della giornata di domenica e più precisamente alle ore 12,30.
Una decisione che non ha visto d'accordo il Prefetto di Roma che ha viceversa disposto che il derby venga posticipato alla serata di lunedì, con calcio d'inizio fissato alle ore 20,45.
Una scelta questa frutto delle valutazioni fatte riguardo l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dato che proprio nella giornata di domenica, al Foro Italico e dunque vicinissimo allo stadio Olimpico, si disputerà una altro grande evento come la finale degli Internazionali d'Italia di Tennis.
La Lega Serie A, attraverso una nota, ha annunciato la sua decisione di appellarsi contro il rinvio per il quale chiede una revoca.