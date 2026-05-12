La Lazio vuole spezzare il tabù Inter: Sarri vuole abbattere il muro nerazzurro, il precedente in finale di Coppa Italia

Negli ultimi anni il problema non è stato soltanto tecnico. Contro l’Inter la Lazio ha spesso dato la sensazione di entrare in campo con il peso delle sconfitte precedenti sulle spalle.

È successo ancora sabato scorso, nell’ultimo confronto di campionato, quando i biancocelesti sono stati travolti 3-0 all’Olimpico da una squadra nerazzurra dominante sotto ogni aspetto.

Una partita che ha confermato il divario tecnico tra le due formazioni, soprattutto per il modo in cui l’Inter è riuscita a prendere il controllo della gara. Lautaro Martinez ha colpito subito, la Lazio si è progressivamente sciolta e l’espulsione di Romagnoli ha definitivamente spento ogni tentativo di reazione.

Ed è proprio questo il punto da cui Sarri vuole ripartire: liberare la squadra dal peso psicologico della sfida. Perché il rischio più grande, in queste partite, è sentirsi già inferiori prima ancora del calcio d’inizio.



