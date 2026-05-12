La Lazio vuole spezzare il tabù Inter: Sarri vuole abbattere il muro nerazzurro, il precedente in finale di Coppa Italia

Più che una finale, per la Lazio sembra una resa dei conti. La Coppa Italia contro l’Inter mette davanti ai biancocelesti non soltanto la squadra più forte del campionato, ma anche un avversario diventato negli anni un autentico tabù.
All’Olimpico la squadra di Maurizio Sarri si gioca un trofeo e l’accesso alla League Phase della prossima edizione di Europa League, ma soprattutto la possibilità di cambiare la storia di un duello che negli ultimi anni ha visto troppo spesso i nerazzurri uscire vincitori.
Una sfida complicata per la Lazio, che proverà a battere l’Inter non solo per centrare il duplice obiettivo coppa-Europa, ma anche per invertire la tendenza negli scontri diretti e tornare a gioire in una gara contro i nerazzurri.