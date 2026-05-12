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SS Lazio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

La Lazio vuole spezzare il tabù Inter: Sarri vuole abbattere il muro nerazzurro, il precedente in finale di Coppa Italia

Coppa Italia
Lazio vs Inter
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I biancocelesti inseguono la Coppa Italia e una vittoria che manca troppo spesso contro i nerazzurri: i numeri raccontano una sfida da ribaltare.

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Più che una finale, per la Lazio sembra una resa dei conti. La Coppa Italia contro l’Inter mette davanti ai biancocelesti non soltanto la squadra più forte del campionato, ma anche un avversario diventato negli anni un autentico tabù.

All’Olimpico la squadra di Maurizio Sarri si gioca un trofeo e l’accesso alla League Phase della prossima edizione di Europa League, ma soprattutto la possibilità di cambiare la storia di un duello che negli ultimi anni ha visto troppo spesso i nerazzurri uscire vincitori.

Una sfida complicata per la Lazio, che proverà a battere l’Inter non solo per centrare il duplice obiettivo coppa-Europa, ma anche per invertire la tendenza negli scontri diretti e tornare a gioire in una gara contro i nerazzurri.

  • LA LAZIO E IL TABÙ MENTALE

    Negli ultimi anni il problema non è stato soltanto tecnico. Contro l’Inter la Lazio ha spesso dato la sensazione di entrare in campo con il peso delle sconfitte precedenti sulle spalle.

    È successo ancora sabato scorso, nell’ultimo confronto di campionato, quando i biancocelesti sono stati travolti 3-0 all’Olimpico da una squadra nerazzurra dominante sotto ogni aspetto.

    Una partita che ha confermato il divario tecnico tra le due formazioni, soprattutto per il modo in cui l’Inter è riuscita a prendere il controllo della gara. Lautaro Martinez ha colpito subito, la Lazio si è progressivamente sciolta e l’espulsione di Romagnoli ha definitivamente spento ogni tentativo di reazione.

    Ed è proprio questo il punto da cui Sarri vuole ripartire: liberare la squadra dal peso psicologico della sfida. Perché il rischio più grande, in queste partite, è sentirsi già inferiori prima ancora del calcio d’inizio.


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  • IL PRECEDENTE IN FINALE DI COPPA ITALIA

    Se c’è un ricordo al quale il mondo Lazio continua ad aggrapparsi, è quello del 2000. Nell’anno dello Scudetto si è giocata, infatti, l’ultima finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Inter, con l’epilogo che rievoca ricordi positivi ai capitolini, che riuscirono ad alzare il trofeo in una delle stagioni più iconiche della loro storia.

    In quell’occasione, dopo lo 0-0 di San Siro nella gara d’andata, i biancocelesti riuscirono a portare a casa il trofeo grazie al 2-1 dell’Olimpico, firmato da Pavel Nedved e Diego Simeone in rimonta, dopo il momentaneo vantaggio ospite di Seedorf.

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  • SARRI VUOLE LA LAZIO MIGLIORE

    Per riuscirci servirà però una prestazione diversa rispetto agli ultimi confronti. Sarri chiede coraggio, intensità e soprattutto personalità. Contro questa Inter non basta aspettare o limitarsi a difendere: serve una squadra capace di reggere l’urto e poi colpire.

    La stagione biancoceleste è stata piena di alti e bassi, ma il percorso in Coppa Italia ha raccontato anche una Lazio resiliente, capace di soffrire e reagire nei momenti più difficili. Ed è proprio quell’anima che il tecnico toscano vuole ritrovare nella notte più importante.

    Molto passerà dalla capacità dei leader di trascinare il gruppo. La Lazio ha bisogno di uomini capaci di accendere emotivamente la partita e togliere sicurezza all’Inter. Perché quando i nerazzurri riescono a imporre il proprio ritmo diventano quasi impossibili da fermare.


  • UNA FINALE PER CAMBIARE LA STORIA RECENTE

    I numeri raccontano chiaramente il peso della missione laziale. Nei 190 precedenti ufficiali tra le due squadre, la Lazio ha vinto soltanto 48 volte contro gli 81 successi dell’Inter, mentre i pareggi sono 61. Anche il bilancio delle reti fotografa il predominio milanese: 310 goal nerazzurri contro i 212 biancocelesti.

    L’ultimo successo biancoceleste risale al 26 agosto 2022, alla terza giornata di campionato, quando quella Lazio del primo ciclo Sarri riuscì a battere i nerazzurri guidati a quel tempo dal grande ex Simone Inzaghi grazie ai goal di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, l’unico dei tre ancora in rosa.

    Nei successivi nove incroci, compreso quello di sabato scorso all’Olimpico, sono arrivate sette vittorie dei nerazzurri e appena due pareggi, uno dei quali è costato all’Inter una buona fetta di Scudetto nella passata stagione.

    Ma questa finale può cambiare tutto. Può diametralmente ribaltare la percezione di una stagione complicata in un’annata da ricordare. Può restituire entusiasmo all’ambiente e regalare un trofeo e il ritorno in Europa. E soprattutto può cancellare quella sensazione di impotenza che troppo spesso ha accompagnato le sfide contro l’Inter.

    Domani sera all’Olimpico la Lazio cerca molto più di una coppa. Cerca una notte capace di liberarla definitivamente dal suo grande tabù nerazzurro.

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