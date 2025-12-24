Pubblicità
Lorenzo Insigne 2025Getty Images
Michael Di Chiaro

La Lazio si avvicina a Insigne: firma ad un passo, i dettagli dell'operazione e in che ruolo giocherà con Sarri

Dopo il via libera delle scorse ore, il club biancoceleste è pronto a regalare il primo rinforzo a Sarri: pronto un contratto di sei mesi con opzione.

La Lazio può finalmente tornare a operare sul mercato.

La Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A si è riunita oggi per fare le ultime valutazioni sullo stato finanziario del club ed è apppunto emerso che il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti e potrà quindi operare liberamente sul mercato. Una notizia certificata, attraverso una nota ufficiale, dalla società capitolina.

Musica per le orecchie di Maurizio Sarri che ora sogna di poter riabbracciare molto presto un suo vecchio pallino: nel mirino della Lazio, infatti, è tornato prepotentemente Lorenzo Insigne.

  • INSIGNE PRIMO OBIETTIVO

    La Lazio, a partire dal prossimo 2 gennaio, potrà dunque lavorare in serenità sulle operazioni in entrata e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Sarri avrebbe chiesto almeno 3-4 acquisti al club in questa finestra di riparazione.

    In cima alla lista c'è appunto lo svincolato Lorenzo Insigne, pallino di Sarri che l'ha già allenato al Napoli dal 2015 al 2018 facendone un punto fermo del suo triennio all'ombra del Vesuvio.

  • CONTRATTO DI SEI MESI CON OPZIONE

    Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Canada con il Toronto, è pronto a firmare un contratto di sei mesi a 1.3 milioni di euro di ingaggio, con opzione per un'altra stagione a 2.4 milioni.

  • IL RUOLO DI INSIGNE ALLA LAZIO

    Insigne verrà impiegato da Maurizio Sarri nel suo ruolo tradizionale ovvero quello di esterno offensivo sulla corsia di sinistra. All'interno dello scacchiere biancoceleste, dunque, il classe 1991 sarà il vice Zaccagni, ma il tecnico laziale ha pronta anche un'alternativa dal punto di vista tattico.

    Insigne, infatti, verrà utilizzato a seconda delle situazioni e degli impegni anche in qualità di falso nove, mossa che ai tempi del Napoli Sarri aveva già esplorato con Mertens. La sua speranza è che il rendimento dell'esterno offensivo napoletano possa ricalcare proprio le orme tracciate dal belga.

  • L'AVVENTURA DI INSIGNE AL TORONTO

    Insigne ha vestito la maglia di Toronto dall'estate del 2022 a quella del 2025. In Canada, il classe 1991 ha disputato 76 partite ufficiali impreziosite da 19 goal e 16 assist. Lo scorso luglio, dopo la scadenza del suo contratto con la franchigia canadese, è rimasto a tutti gli effetti un giocatore svincolato.

