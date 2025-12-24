La Lazio si avvicina a Insigne: firma ad un passo, i dettagli dell'operazione e in che ruolo giocherà con Sarri

La Lazio può finalmente tornare a operare sul mercato.

La Commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre di Serie A si è riunita oggi per fare le ultime valutazioni sullo stato finanziario del club ed è apppunto emerso che il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti e potrà quindi operare liberamente sul mercato. Una notizia certificata, attraverso una nota ufficiale, dalla società capitolina.

Musica per le orecchie di Maurizio Sarri che ora sogna di poter riabbracciare molto presto un suo vecchio pallino: nel mirino della Lazio, infatti, è tornato prepotentemente Lorenzo Insigne.