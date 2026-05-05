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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

La Lazio riscopre Noslin, da alternativa a protagonista: le parole di Sarri e il nuovo ruolo, ora punta la finale di Coppa Italia da titolare

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Lazio vs Inter

Crescita costante sotto Sarri, goal e prestazioni convincenti: l’olandese è oggi il principale candidato per una maglia da titolare al centro dell'attacco contro l’Inter in finale di Coppa Italia.

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Difficile ipotizzare un epilogo del genere. Tijjani Noslin e la Lazio. Un destino accomunato e un finale di stagione inaspettato.

Proprio mentre la squadra di Sarri si appresta a disputare la finale di Coppa Italia, con la possibilità di alzare al cielo un trofeo e qualificarsi all’Europa League al termine di un’annata travagliata, l’attaccante olandese si prende la scena a suo di goal e ingressi in campo incisivi.

La sua crescita recente, coincisa con una maggiore fiducia da parte di Maurizio Sarri, ha ribaltato gerarchie e prospettive: oggi l’attaccante è sempre più vicino a una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia contro l’Inter.

  • CONTINUITÀ E FIDUCIA: LA SVOLTA RECENTE

    Il cambio di passo di Noslin è legato in maniera diretta alla gestione tecnica di Sarri, che nelle ultime settimane gli ha concesso maggiore spazio.

    Lo stesso giocatore ha più volte sottolineato come questa fiducia sia stata determinante, ringraziando l’allenatore per le opportunità ricevute, segno di un percorso di crescita progressivo e costruito nel tempo.

    Le prestazioni contro avversarie di alto livello come Napoli in campionato e Atalanta in semifinale di Coppa Italia, entrambe in trasferta, avevano già lasciato intravedere il potenziale dell’olandese, ma mancava ancora il sigillo personale, arrivato nel momento più opportuno e decisivo della stagione.


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  • GOAL E ASSIST: IMPATTO TOTALE

    La partita contro la Cremonese rappresenta il punto di svolta definitivo. Entrato nella ripresa, Noslin ha cambiato il volto della gara: prima ha servito l’assist per il pareggio di Isaksen, poi ha firmato il goal vittoria al 92’ con un destro a giro imprendibile.

    Una prestazione totale, che ha certificato la sua capacità di incidere non solo come finalizzatore ma anche come uomo squadra.

    La rimonta della Lazio porta chiaramente la sua firma, tanto che la mossa di Sarri dalla panchina è stata considerata decisiva per il risultato finale.

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  • LE PAROLE DI SARRI SU NOSLIN

    Al termine della gara dello Zini di Cremona, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha esaltato l’ingresso di Tijjani Noslin:

    “Noslin ti dà sempre qualcosa quando viene chiamato in causa, ho fatto fatica a farmi un'idea su di lui, sa fare tanti ruoli. Lui in certe situazioni può fare anche l'attaccante centrale, in altri momenti è più utile sull’esterno”.


  • GERARCHIE RIBALTATE: NOSLIN DAVANTI A TUTTI

    Se fino a poche settimane fa Noslin era considerato una soluzione alternativa, oggi il quadro è completamente cambiato. La sua prestazione contro la Cremonese, unita al rendimento opaco di altri compagni di reparto, ha consolidato la sua candidatura per una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia.

    Il dato più significativo riguarda proprio il confronto interno: dopo l’ultima uscita, appare sempre più difficile immaginare l’olandese fuori dall’undici iniziale nella finale contro l’Inter.

    La continuità di rendimento e la capacità di incidere nei momenti chiave hanno infatti ribaltato le gerarchie offensive.


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  • SARRI E L’ARMA NOSLIN PER LA FINALE

    La gestione di Sarri ha avuto un ruolo centrale nella crescita del giocatore. L’allenatore ha saputo inserirlo gradualmente, sfruttandone le caratteristiche in contesti specifici fino a trasformarlo in un elemento determinante.

    Contro la Cremonese, la scelta di inserirlo nella ripresa ha cambiato l’inerzia del match, confermando come Noslin sia oggi una delle armi più efficaci nel sistema biancoceleste.

    In vista della finale di Coppa Italia, proprio questa capacità di incidere - sia da titolare che a gara in corso - rappresenta un fattore chiave. Ma alla luce delle ultime prestazioni, l’ipotesi più concreta è quella di vederlo partire dall’inizio.


  • UN PROTAGONISTA ‘INATTESO’

    La Lazio si prepara all’ultimo atto della Coppa Italia con nuove certezze e una candidatura forte emersa nel momento decisivo. Noslin, da alternativa a protagonista, incarna perfettamente la crescita di una squadra che ha trovato nuove soluzioni nel momento cruciale della stagione.

    Il percorso - fatto di 5 goal e 2 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia - racconta di un giocatore in fiducia, decisivo e ormai centrale nelle dinamiche offensive: tutti elementi che lo proiettano come favorito per una maglia da titolare nella sfida che vale un trofeo.


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