La Lazio riscopre Noslin, da alternativa a protagonista: le parole di Sarri e il nuovo ruolo, ora punta la finale di Coppa Italia da titolare

Difficile ipotizzare un epilogo del genere. Tijjani Noslin e la Lazio. Un destino accomunato e un finale di stagione inaspettato.
Proprio mentre la squadra di Sarri si appresta a disputare la finale di Coppa Italia, con la possibilità di alzare al cielo un trofeo e qualificarsi all’Europa League al termine di un’annata travagliata, l’attaccante olandese si prende la scena a suo di goal e ingressi in campo incisivi.
La sua crescita recente, coincisa con una maggiore fiducia da parte di Maurizio Sarri, ha ribaltato gerarchie e prospettive: oggi l’attaccante è sempre più vicino a una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia contro l’Inter.