La Lazio riscopre Noslin, da alternativa a protagonista: le parole di Sarri e il nuovo ruolo, ora punta la finale di Coppa Italia da titolare

Il cambio di passo di Noslin è legato in maniera diretta alla gestione tecnica di Sarri, che nelle ultime settimane gli ha concesso maggiore spazio.

Lo stesso giocatore ha più volte sottolineato come questa fiducia sia stata determinante, ringraziando l’allenatore per le opportunità ricevute, segno di un percorso di crescita progressivo e costruito nel tempo.

Le prestazioni contro avversarie di alto livello come Napoli in campionato e Atalanta in semifinale di Coppa Italia, entrambe in trasferta, avevano già lasciato intravedere il potenziale dell’olandese, ma mancava ancora il sigillo personale, arrivato nel momento più opportuno e decisivo della stagione.



