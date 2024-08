La Lazio presenta la maglia Away 2024/25: torna il colore giallo come nella vittoria della Coppa delle Coppe nel 1998/1999

Presentato il nuovo kit da trasferta: lo slogan “Unica Fede, Unica Passione” in ideogrammi giapponesi, il giallo e il modello geometrico anni '80.

Loum Tchaouna, Nuno Tavares e Mattia Zaccagni, con Ivan Provedel per i portieri. Sono loro i ‘testimonial’ del kit Away della Lazio per la stagione 2024/25.

Il club biancoceleste ha presentato la maglia da trasfera a poche ore dalla sfida amichevole contro il Southampton, in cui scenderà in campo per la prima volta proprio con la divisa presentata quest’oggi.

A dominare è il colore giallo, un chiaro riferimento al passato e l’omaggio al successo in Coppa delle Coppe per 2-1 contro il Maiorca a Birmingham del 19 maggio 1999.