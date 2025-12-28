La Lazio lavora sul mercato, Sarri aspetta rinforzi: Insigne a Formello, ma il Flamengo rilancia per Castellanos e l'Arabia aspetta Nuno Tavares

Reduce dal pari in extremis con polemiche a Udine, la Lazio lavora alacremente sul mercato per rinforzare la rosa, dopo una sessione estiva senza acquisti a causa del blocco imposto.
Maurizio Sarri aspetta rinforzi dopo una prima parte di stagione condizionata dalle assenze e qualche problema dal punto di vista numerico, mentre la dirigenza lavora su più fronti.
Il direttore sportivo Fabiani deve affrontare il tema rinnovi e valuta varie piste in entrata, ma nel contempo deve affrontare il tema delle possibili cessioni di Valentín Castellanos e Nuno Tavares potrebbero garantire le risorse necessarie per finanziare gli innesti.
Tra i possibili rinforzi il nome caldissimo è quello di Lorenzo Insigne, pupillo di Sarri fin dai tempi di Napoli e pronto a riabbracciare l’allenatore dopo la fine dell’esperienza al Toronto FC e aver rifiutato diverse proposte per sposare il progetto biancoceleste.