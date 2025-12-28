Pubblicità
Italy Travel To EnglandGetty Images Sport
Alessandro De Felice

La Lazio lavora sul mercato, Sarri aspetta rinforzi: Insigne a Formello, ma il Flamengo rilancia per Castellanos e l'Arabia aspetta Nuno Tavares

I biancocelesti lavorano su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri: Insigne avvistato nel centro sportivo, mentre Castellanos e Nuno Tavares possono lasciare Roma a gennaio.

Reduce dal pari in extremis con polemiche a Udine, la Lazio lavora alacremente sul mercato per rinforzare la rosa, dopo una sessione estiva senza acquisti a causa del blocco imposto. 

Maurizio Sarri aspetta rinforzi dopo una prima parte di stagione condizionata dalle assenze e qualche problema dal punto di vista numerico, mentre la dirigenza lavora su più fronti. 

Il direttore sportivo Fabiani deve affrontare il tema rinnovi e valuta varie piste in entrata, ma nel contempo deve affrontare il tema delle possibili cessioni di Valentín Castellanos e Nuno Tavares potrebbero garantire le risorse necessarie per finanziare gli innesti.

Tra i possibili rinforzi il nome caldissimo è quello di Lorenzo Insigne, pupillo di Sarri fin dai tempi di Napoli e pronto a riabbracciare l’allenatore dopo la fine dell’esperienza al Toronto FC e aver rifiutato diverse proposte per sposare il progetto biancoceleste.

  • INSIGNE A FORMELLO

    È sempre più spianata la strada che porta Insigne alla Lazio. L’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’esperienza al Toronto FC, è stato avvistato a Formello nei giorni scorsi. Insigne ha visitato il centro sportivo e le strutture e impianti dove potrebbe iniziare a lavorare a breve. 

    L’accordo con il club è stato definito da tempo direttamente dal presidente Lotito con l’entourage del calciatore e prevede un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione e un ingaggio da circa 2 milioni di euro bonus compresi.

    Decisivo è stato il rapporto con Sarri, con cui Insigne ha vissuto gli anni migliori al Napoli. I due si sono sentiti più volte nei mesi scorsi e il tecnico avrebbe voluto accoglierlo già in estate, ma il blocco del mercato lo aveva impedito. 

    Fabiani, nel prepartita di Udinese-Lazio, ha frenato, spiegando che “vanno fatte valutazioni a 360 gradi”, lasciando intendere che la firma non è ancora formalmente arrivata.

  • IL FLAMENGO SPINGE PER IL TATY

    Il nome di Valentin Castellanos continua ad essere un tema in casa Lazio se parliamo di cessioni.

    Dopo i tentativi andati a vuoto in estate, il Flamengo è tornato alla carica e ha messo sul tavolo un’offerta da circa 25 milioni di euro, giudicata insufficiente dalla Lazio, che valuta il centravanti almeno 30 milioni. 

    Il club di Rio sta cercando di fare leva direttamente sul giocatore, rilanciando sull’ingaggio fino all’equivalente di 4 milioni di euro a stagione, più del doppio rispetto a quanto percepisce attualmente.

    Castellanos, però, preferirebbe restare in Europa per continuare a giocarsi le sue chances in ottica Mondiale con l’Argentina. 

    La sua esclusione dall’undici titolare contro l’Udinese ha alimentato i sospetti, ma Fabiani ha smentito su DAZN parlando di “scelta tecnica” e definendo “destituite di fondamento” le voci di offerte ufficiali. Ma nonostante le smentite, la situazione resta aperta e viene monitorata con attenzione.

  • TAVARES VERSO L’ARABIA

    Altro dossier delicato è quello legato a NunoTavares. Il terzino portoghese è seguito da settimane dall’Al-Ittihad di Sergio Conceicao, pronto a garantirgli un ingaggio molto elevato. 

    Fabiani ha chiarito pubblicamente che “oggi Tavares è un giocatore della Lazio” e che non sono arrivate richieste formali, parlando di un “vorrei ma non posso”.

    Il corteggiamento, però, continua e il giocatore, che fatica ad adattarsi al sistema di gioco e alla filosofia di Sarri, non ha chiuso alla possibilità di cambiare aria a gennaio. 

    La Lazio dovrà però tenere conto del 40% della cessione da riconoscere all’Arsenal, motivo per cui una valutazione intorno ai 15 milioni di euro potrebbe non essere sufficiente per rendere sostenibile l’operazione.

  • DA LOFTUS-CHEEK A SAMARDZIC, GLI ALTRI OBIETTIVI

    Sul fronte entrate, Sarri attende rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco. 

    In cima alla lista dei desideri resta Giacomo Raspadori, ma la concorrenza della Roma e le richieste dell’Atletico Madrid, che valuta l’operazione intorno ai 20 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, complicano la trattativa.

    A centrocampo piacciono Ruben Loftus-Cheek, difficilmente raggiungibile nonostante la disponibilità del giocatore a ridursi l’ingaggio, e Giovanni Fabbian, per cui il Bologna chiede cifre elevate. 

    Sarri guarda anche all’Atalanta per Lazar Samardzic, mentre Fabiani lavora su Marco Brescianini e Daniel Maldini, in uscita dal club orobico.

  • TEMA RINNOVI

    Parallelamente al mercato in entrata e uscita, la Lazio deve affrontare il tema dei rinnovi. Diversi giocatori andranno in scadenza tra il 2026 e il 2027 e Sarri ha chiesto alla società di blindare gli elementi considerati fondamentali. 

    In cima alla lista ci sono Alessio Romagnoli e Mario Gila, protagonisti di una delle difese meno battute del campionato. Il tecnico spinge anche per i rinnovi di Danilo Cataldi e Toma Basic, considerati imprescindibili, e per Matteo Cancellieri, rivelazione di inizio stagione. 

