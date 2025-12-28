La Lazio lavora sul mercato, Sarri aspetta rinforzi: Insigne a Formello, ma il Flamengo rilancia per Castellanos e l'Arabia aspetta Nuno Tavares

È sempre più spianata la strada che porta Insigne alla Lazio. L’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’esperienza al Toronto FC, è stato avvistato a Formello nei giorni scorsi. Insigne ha visitato il centro sportivo e le strutture e impianti dove potrebbe iniziare a lavorare a breve.

L’accordo con il club è stato definito da tempo direttamente dal presidente Lotito con l’entourage del calciatore e prevede un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione e un ingaggio da circa 2 milioni di euro bonus compresi.

Decisivo è stato il rapporto con Sarri, con cui Insigne ha vissuto gli anni migliori al Napoli. I due si sono sentiti più volte nei mesi scorsi e il tecnico avrebbe voluto accoglierlo già in estate, ma il blocco del mercato lo aveva impedito.

Fabiani, nel prepartita di Udinese-Lazio, ha frenato, spiegando che “vanno fatte valutazioni a 360 gradi”, lasciando intendere che la firma non è ancora formalmente arrivata.