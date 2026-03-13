Goal.com
Taylor LazioGetty Images
Alessandro De Felice

La Lazio inserisce il 'premio fedeltà' per Taylor: il retroscena sul contratto e come funziona il bonus di Lotito

Bonus semestrali fino al 2030 per trattenere il centrocampista olandese: il presidente biancoceleste Lotito introduce una clausola mai vista per fermare l’esodo da Formello.

Un premio fedeltà per trattenere i propri giocatori e arginare la fuga da Formello. La strategia della Lazio per blindare Kenneth Taylor passa da una clausola inedita nel contratto del centrocampista olandese, arrivato a gennaio dall’Ajax e diventato subito un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri. 

Il club del presidente da Lotito ha inserito nell’accordo firmato dal giocatore un sistema di bonus progressivi legati alla permanenza in biancoceleste. 

Un retroscena destinato a fare rumore nel panorama del mercato italiano.

  • IL CONTRATTO E IL BONUS FEDELTÀ

    Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Kenneth Taylor ha firmato con la Lazio un contratto fino al 2030 con uno stipendio iniziale di 3,2 milioni di euro lordi per i primi due anni, cifra che salirà a 3,4 milioni nel biennio successivo. 

    L’accordo prevede però anche un meccanismo aggiuntivo che rappresenta una novità per il club capitolino.

    Nel contratto dell’ex Ajax è stata inserita una clausola di fedeltà: più a lungo il centrocampista resterà alla Lazio, maggiore sarà il guadagno complessivo. 

  • LE CIFRE DEL BONUS FEDELTÀ

    Il bonus stabilito dal club consiste infatti in un premio di 190 mila euro ogni sei mesi. L’olandese riceverà la prima tranche a settembre e la successiva a febbraio, con pagamenti che continueranno a ogni chiusura di finestra di mercato fino alla scadenza del contratto nel 2030, a condizione che sia ancora tesserato con la Lazio.

    Si tratta di una soluzione mai adottata prima dalla società biancoceleste e pensata per contrastare il “fuggi fuggi” che negli ultimi anni ha caratterizzato la rosa laziale.

  • LA STRATEGIA DI LOTITO

    Il nuovo sistema di premi nasce proprio dall’esigenza di frenare le partenze che hanno segnato le ultime stagioni della Lazio. 

    Le uscite degli ultimi anni - culminate anche con quella di gennaio di Guendouzi e Castellanos - hanno aumentato lo sconforto tra i tifosi e spinto la dirigenza a studiare strumenti per garantire maggiore stabilità alla squadra.

    Il bonus semestrale rappresenta dunque un incentivo concreto per spingere i giocatori a rimanere a lungo nel club. 

    La scelta di applicarlo subito a Taylor, uno degli ultimi arrivati a Formello, dimostra la volontà della società di costruire attorno al centrocampista olandese una parte del futuro tecnico della squadra.

  • L’IMPATTO DI TAYLOR

    Il rendimento del centrocampista ha reso naturale la decisione del club di puntare su di lui. Taylor è stato pagato circa 15 milioni di euro più bonus all’Ajax, con il club olandese che ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita. È anche l’unico acquisto del mercato di gennaio pienamente condiviso tra società e allenatore.

    L’olandese ha esordito nell’undici titolare l’11 gennaio a Verona, entrando subito negli schemi della squadra senza nemmeno un periodo di rodaggio. 

    Da allora non è più uscito dal campo: ha accumulato 958 minuti e Sarri raramente ha concesso una fiducia così totale a un nuovo arrivato. 

    Domenica sarà titolare per la dodicesima volta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, competizione nella quale è stato decisivo con il rigore realizzato nei quarti contro il Bologna.

  • IL NUOVO FARO DEL CENTROCAMPO

    Sarri considera Taylor un elemento centrale nel proprio progetto tattico. Il tecnico lo vede come un giocatore capace di dare ordine e geometrie alla mediana e nelle ultime sedute lo ha provato anche come vertice basso del centrocampo.

    Nelle prove tattiche della squadra, l’olandese è stato schierato playmaker con Belahyane e Przyborek ai suoi fianchi.

    Taylor sembra comunque adattarsi rapidamente ai compiti richiesti e il tecnico è rimasto colpito dalla sua capacità di palleggio e dalla visione di gioco, qualità che alla Lazio mancavano dai tempi di Luis Alberto.

