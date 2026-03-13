La Lazio inserisce il 'premio fedeltà' per Taylor: il retroscena sul contratto e come funziona il bonus di Lotito

Il rendimento del centrocampista ha reso naturale la decisione del club di puntare su di lui. Taylor è stato pagato circa 15 milioni di euro più bonus all’Ajax, con il club olandese che ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita. È anche l’unico acquisto del mercato di gennaio pienamente condiviso tra società e allenatore.

L’olandese ha esordito nell’undici titolare l’11 gennaio a Verona, entrando subito negli schemi della squadra senza nemmeno un periodo di rodaggio.

Da allora non è più uscito dal campo: ha accumulato 958 minuti e Sarri raramente ha concesso una fiducia così totale a un nuovo arrivato.

Domenica sarà titolare per la dodicesima volta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, competizione nella quale è stato decisivo con il rigore realizzato nei quarti contro il Bologna.