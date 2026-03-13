La Lazio inserisce il 'premio fedeltà' per Taylor: il retroscena sul contratto e come funziona il bonus di Lotito

Un premio fedeltà per trattenere i propri giocatori e arginare la fuga da Formello. La strategia della Lazio per blindare Kenneth Taylor passa da una clausola inedita nel contratto del centrocampista olandese, arrivato a gennaio dall’Ajax e diventato subito un punto fermo della squadra di Maurizio Sarri.
Il club del presidente da Lotito ha inserito nell’accordo firmato dal giocatore un sistema di bonus progressivi legati alla permanenza in biancoceleste.
Un retroscena destinato a fare rumore nel panorama del mercato italiano.